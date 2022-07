OneDrive intégrera très prochainement les Stories

Les gens de Snapchat, maintenant connu sous le nom de Snap, n’étaient pas conscients de la pertinence qu’allaient avoir leurs «Stories» et comment ils allaient les copier. Nous avons déjà vu comment Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, l’a copié et intégré dans tous ses produits. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’il viendrait également sur OneDrive. Nous vous expliquons comment Microsoft prévoit d’intégrer cette fonctionnalité.

Les histoires arrivent également sur OneDrive

Ce n’est pas le premier service Microsoft à intégrer des Stories, rappelons que Xbox l’a déjà intégré il y a quelques mois. Maintenant, ils permettent aux histoires d’être partagées avec nos amis, avant qu’elles ne soient utilisées uniquement pour les publicités. Maintenant, Microsoft a annoncé que Stories arrivera également sur OneDrive.

Les histoires dans OneDrive sont appelées « histoires de photos ». Il vous permet essentiellement de partager des photos et des vidéos avec vos amis et votre famille, leur permettant d’interagir avec votre contenu sous forme de réactions et de commentaires.

Il est important de noter que les reportages photo suivent un mécanisme d’invitation et que vous devez partager l’accès en ajoutant le compte Microsoft de quelqu’un. Vous avez également la possibilité d’offrir un accès public, et de le supprimer ultérieurement. Un autre paramètre nous permet d’envoyer aux gens un lien de connexion, mais vous devez approuver leur demande après avoir ouvert le lien.

Il est également possible de personnaliser un reportage photo. Bien sûr, vous pouvez modifier le nom et l’image de votre compte Microsoft, mais vous pouvez également définir une photo de couverture et une description pour votre histoire.

Une fois que nous partageons une histoire, elle sera visible par nos abonnés dans l’onglet « Partagé » de notre OneDrive. Il est possible de supprimer l’accès à des personnes ou même de supprimer des reportages photo grâce aux options dédiées.

Les reportages photo OneDrive n’occupent pas d’espace supplémentaire sur notre compte, car vous ne pouvez partager que des photos stockées sur OneDrive. Cela dit, si vous supprimez une photo utilisée dans un reportage photo, une copie sera toujours dans le reportage et sera prise en compte dans votre utilisation de l’espace de stockage.

Les histoires sont actuellement prises en charge sur les plans suivants : OneDrive Basic 5 Go (gratuit), OneDrive Standalone 100 Go, Microsoft 365 Personal et Microsoft 365 Family. Les comptes professionnels et scolaires ne sont actuellement pas pris en charge.

La fonctionnalité est actuellement disponible en avant-première publique uniquement en Australie et sera disponible aux États-Unis et dans d’autres pays plus tard cette année. Les délais provisoires de disponibilité générale ne sont pas encore connus.