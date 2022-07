La tragédie du glacier de la Marmolada nous parle de la nature qui souffre et de l’homme qui détruit

Le détachement du sérac du glacier Marmolada est un déclencheur tragique des catastrophes qui déclencheront le changement climatique, uniquement à cause de nous.

Ces dernières années, de nombreuses études ont été publiées qui ont mis en évidence l’impact catastrophique du réchauffement climatique sur les glaciers, dont beaucoup sont voués à disparaître d’ici quelques décennies après des millénaires de persistance. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre liés aux activités humaines ont en effet considérablement accéléré les processus de fonte et réduit les chutes de neige qui les alimentent, provoquant un véritable court-circuit des écosystèmes glaciaires, les poussant vers un point de non-retour. Même si nous parvenions à contenir l’augmentation de la température moyenne dans les limites de l’Accord de Paris sur le climat, soit 2 ° – 1,5 ° C de plus qu’à l’ère préindustrielle, il n’y aurait toujours aucun espoir pour de nombreux glaciers continentaux. . L’une des plus célèbres victimes du changement climatique à destination marquée est le glacier de la Marmolada, la « Reine des Dolomites », dont un immense sérac s’est détaché le dimanche 3 juillet 2022, arrachant la vie à de nombreuses personnes. A l’heure où nous écrivons, on dénombre six morts confirmés, une dizaine de blessés et une vingtaine de disparus. Un bilan dévastateur est à craindre, pour une tragédie qui a très peu à voir avec la nature et beaucoup à voir avec la main cupide de l’homme, dont la poursuite incessante de croissance économique et de consommation transforme la Terre en un véritable enfer. Ce qui s’est passé dans les Dolomites n’est en fait qu’un terrible apéritif de la « souffrance indicible » à laquelle toute l’humanité devra faire face si nous ne commençons pas tout de suite à écouter les scientifiques.

On sait depuis des années que le glacier Marmolada était dans un état de santé très grave. Une étude internationale de 2019 menée par des scientifiques de l’Institut des sciences de la mer du Conseil national de la recherche (CNR-ISMAR) ne lui avait déjà donné que 25 à 30 ans à vivre. L’enquête coordonnée par le Dr Renato Colucci, chercheur au Département des sciences des systèmes terrestres et des technologies environnementales de l’Institut, avait montré qu’en une décennie seulement, entre 2004 et 2014, la masse du glacier avait diminué de 30 % et que la couverture de glace avait diminué de 22 pour cent. Les scientifiques ont analysé l’état de la Marmolada avec une technique appelée GPR (radar à pénétration de sol), à l’aide d’un hélicoptère équipé d’instruments scientifiques. Pour rendre le glacier du Trentin peu résistant, il y a aussi l’irrégularité du terrain karstique, qui permet aux roches d’émerger après la fonte. Les reliefs ont en effet un albédo plus faible que la neige / banquise – la capacité à réfléchir les rayons du soleil – et donc absorbent plus de chaleur, catalysant efficacement les processus de fonte une fois qu’ils émergent. « Même si la température reste telle qu’elle est, le glacier est déjà en déséquilibre total avec le climat actuel et donc son destin semble de toute façon scellé », a déclaré le Dr Colucci il y a trois ans.

Si ces dernières années la fonte du glacier de la Marmolada a connu une poussée importante, parallèlement à l’augmentation des températures moyennes mondiales, c’est à partir du début du XXe siècle que son triste déclin a commencé, sous les coups d’une atmosphère omniprésente. plus chaud et plus saturé de gaz à effet de serre. Qu’il suffise de dire qu’entre 1905 et 2010, il a perdu 85 % de son volume. Mais des estimations similaires et dramatiques s’appliquent également à d’autres glaciers, en particulier les glaciers continentaux. Comme en témoigne une étude récente coordonnée par des scientifiques de l’Institut national de géologie et de volcanologie (INGV) et du Conseil national de la recherche (CNR), il ne reste plus que 25 mètres à l’ancien glacier de Calderone sul Gran Sasso (aujourd’hui transformé en vallée glaciaire) .de glace, avant la disparition définitive. Le plus ancien glacier alpin, le Rhône en Suisse, a été recouvert l’an dernier de bâches isolantes pour tenter de ralentir sa fonte, jugée inéluctable. Selon l’étude « Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016 » publiée dans Nature par des scientifiques de l’Université de Zurich, la plupart des glaciers des Alpes disparaîtront d’ici 2100, dont la fonte s’est considérablement accélérée à partir de 2006. Ce ne sont là que quelques exemples des effets catastrophiques des émissions anthropiques.

Pas étonnant que dans un tel contexte certains scientifiques pensent que la disparition du glacier de la Marmolada pourrait même intervenir avant les 25-30 ans estimés en 2019. Le détachement de l’imposant sérac de glace entre Punta Rocca et Punta Penia est là pour le prouver. Il y avait des températures anormales dans la région depuis un certain temps et les risques d’accidents potentiels ne devaient pas être sous-estimés. Carlo Budel, directeur historique du refuge Capanna di Punta Penia, a déclaré que pendant des jours, il avait entendu de véritables ruisseaux d’eau couler sous le glacier, c’est pourquoi « la Marmolada a dû être fermée ». Ceux qui connaissent bien la montagne soulignent qu’après un tel phénomène plus loin, des décollements catastrophiques pourraient se déclencher ; cela rend également dangereuse la recherche des nombreuses personnes disparues. C’est un scénario de mort et de souffrance, ainsi que la destruction d’un précieux patrimoine naturel. De tels événements se répéteront fréquemment à l’avenir si nous continuons à sous-estimer les risques d’impact du changement climatique et à ignorer le cri d’alarme des scientifiques.