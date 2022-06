Combien ça consomme pour ouvrir la porte du réfrigérateur

L’ouverture de la porte du réfrigérateur a un impact important sur votre facture d’électricité et sur l’environnement. Voici combien et pourquoi.

Combien de fois, en tant qu’enfants, nos parents nous ont-ils dit de ne pas laisser le réfrigérateur ouvert, alors que nous les aidions à faire les courses ou peut-être que nous hésitions à choisir une collation ? Plusieurs. Et avec raison. Lorsque nous ouvrons le réfrigérateur, en effet, nous laissons entrer l’air chaud, forçant le compresseur à s’activer pour le rejeter et rétablir la température froide réglée avec le thermostat. Chaque fois que nous ouvrons cet appareil, nous augmentons donc la consommation d’énergie et en même temps nous aggravons notre impact sur l’environnement. Bien sûr, plus la température ambiante de la cuisine, où se trouve généralement le réfrigérateur, est élevée, plus les effets sur la facture sont importants. En cette période de chaleur étouffante et de flambée des prix de l’électricité, trop « jouer » avec le réfrigérateur peut avoir des conséquences assez désagréables sur la consommation. Mais combien consomme-t-il réellement pour garder la porte du réfrigérateur ouverte ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question, car elle est influencée par une myriade de facteurs. Puissance de l’appareil ; température ambiante; température interne ; combien de temps le gardez-vous ouvert et combien de fois pendant la journée ; combien et quelles choses sont conservées à l’intérieur et bien plus encore. Néanmoins, plusieurs études ont été menées sur le sujet, qui ont pris en considération les réfrigérateurs « moyens » présents dans les ménages. Selon le magazine d’économie domestique Home Energy Magazine, le fait de garder la porte du réfrigérateur ouverte représente en moyenne jusqu’à 7 % de la consommation totale de l’appareil. L’Institut des sciences agricoles et alimentaires de l’Université de Floride a déterminé que l’ouverture et la fermeture de la porte du réfrigérateur sans s’en soucier peuvent entraîner un gaspillage d’énergie compris entre 50 et 120 kWh (kilowattheure ou kilowattheure) par an, comme le rapporte Goodhousekeeping. com. Cela vous paraît peu ? 50 kilowattheures équivaut à peu près à vingt cycles de lave-vaisselle, tandis que 100 kWh à cinquante cycles de machine à laver, environ un par semaine pendant toute une année.

L’étude « Ouvrir la porte sur la consommation d’énergie des réfrigérateurs : quantifier les facteurs clés dans la maison » a évalué la consommation de réfrigérateurs dans plus de 230 foyers en Australie, déterminant que la part principale de la consommation (75 %) provient de la température ambiante. 10 % sont liés au dégivrage, un impact relativement faible, alors qu’en moyenne les interactions (telles que l’ouverture de la porte) représentent 15 %. Mais le chiffre est très variable, car cette tranche peut atteindre jusqu’à 45 % dans les familles nombreuses, dans lesquelles le réfrigérateur s’ouvre et se ferme beaucoup plus souvent.

Pour comprendre à quel point l’impact énergétique des réfrigérateurs ouverts est élevé, il suffit de penser que selon une étude citée par la BBC au Royaume-Uni, 1 % de la consommation annuelle totale d’électricité pourrait être économisé si tous les supermarchés avaient la section réfrigérateur fermée par une porte. Les supermarchés paieraient 33% de factures en moins et économiseraient 2 000 tonnes de carbone chaque année. En Italie aussi, de nombreux supermarchés ont des comptoirs réfrigérés exposés, sans portes, avec un impact énergétique et climatique nettement plus élevé.