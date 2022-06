Les selfies 0.5 ne sont qu’une autre invention des baby-boomers qui veulent expliquer le web aux jeunes

L’avance de 0,5 selfies. Ainsi un article du New York Times publié le 23 juin définit la « mode » de prendre des selfies à l’aide de la caméra grand angle du smartphone, une pratique qui donne lieu à des clichés déformés et moins posés que les selfies traditionnels. Dommage qu’il n’y ait aucune trace de cette avancée avant la publication de l’article (et de tous les autres qui ont suivi de près) ; quelques messages éparpillés sur les réseaux sociaux, mais rien qui puisse être défini comme une « tendance virale ». Les photos en ultra grand angle ont toujours existé, surtout depuis que l’objectif 0,5x (d’où le nom) est apparu au dos des smartphones. Les utilisateurs l’utilisent simplement aussi pour prendre des autoportraits, mais l’idée qu’il puisse y avoir une tendance au « 0,5 selfie » n’est qu’une autre tentative de boomer pour expliquer quelque chose qui n’appartient pas à leur génération.

L’idée derrière cette « tendance » est simple : au lieu de prendre une photo avec la caméra frontale, les utilisateurs utilisent l’objectif grand angle à l’arrière du smartphone. Cela a deux effets : d’une part ils ne peuvent pas contrôler le rendu avant la prise de vue et d’autre part la distorsion provoquée par l’objectif donne à la photographie une ambiance particulière. Bref, le selfie 0.5 enlèverait toute cette perfection visuelle à laquelle les selfies traditionnels nous ont habitués. C’est certes un concept valable, mais qui en réalité ne trouve pas de réelle confirmation. Surtout si vous voulez faire passer le message que le selfie 0.5 est une tendance très répandue chez les jeunes.

Les recherches liées aux selfies 0.5 : avant le 23 juin étaient inexistantes

Une recherche sur Twitter, TikTok et Instagram suffit pour se rendre compte que les utilisateurs qui parlaient de 0,5 selfies avant le 23 juin étaient peu nombreux et dispersés, appartenant pour la plupart à des communautés des pays de l’Est. Puis, après la publication de l’article du NYT (et d’autres journaux), la présence de ces selfies s’est un peu généralisée. Mais l’impression est que c’était juste un article qui parle d’une tendance en général la même tendance, un paradoxe auquel les réseaux sociaux ne sont pas nouveaux. Et à la fin nous revenons à un autre concept malheureusement cyclique en ligne : le désir des « boomers » de raconter quelque chose qui n’existe pas réellement, en l’étiquetant et en l’intégrant dans le concept de tendance. Mais aussi s’y associer en tant que « précurseurs »: certains suggèrent que la pratique de prendre des photos de cette manière est une référence aux photographies sur pellicule et au retardateur. C’est vrai, mais on se projette peut-être un peu trop sur ces pauvres gars qui savent juste (bien) se servir d’un smartphone.

Des jeunes utilisant l’objectif grand angle ? Oui, car ils ont tendance à mieux utiliser les outils technologiques à leur disposition que les générations précédentes. Et cet objectif est pratique pour capturer des moments spéciaux, de groupe ou simplement amusants. Et il est vrai que les nouvelles générations s’éloignent de cet idéal de beauté parfaite façonné par Instagram, au profit de l’expression du vrai soi et sans trop de filtres que des plateformes comme TikTok ont ​​adopté, mais dans ce panorama le « 0.5 selfie » n’est qu’un petit morceau. Pas une tendance révolutionnaire et répandue.

