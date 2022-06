Comment ils fonctionnent et combien ils consomment des lames d’air dans les magasins

Hiver comme été, de nombreux commerces et établissements publics activent les pales d’air à l’entrée. Voici ce que sont ces appareils et comment ils fonctionnent.

En entrant dans les activités commerciales, les hôtels et les bâtiments recevant du public en général, il est de plus en plus courant de rencontrer de curieux flux d’air verticaux, qui descendent de haut en bas à la hauteur des portes d’entrée. Il s’agit d’un véritable pare-air activé par un dispositif du même nom, également appelé rideau d’air, qui a pour tâche précise de séparer le microclimat des pièces intérieures de celui de l’extérieur. Grâce à ce flux continu, en effet, la dispersion naturelle d’air chaud (en hiver) et d’air frais (en été) est évitée, ce qui se produit en mettant l’environnement interne en contact avec l’environnement externe lorsque les portes sont ouvertes. Cela détermine une réduction significative de la facture d’électricité, évitant la surcharge des radiateurs et des climatiseurs pour maintenir la température. Naturellement, les lames d’air ont leur propre consommation, mais si elles sont installées correctement et efficacement, elles peuvent garantir d’importantes économies d’énergie.

Lames d’air à l’entrée d’un aéroport

Que sont les lames d’air

Par rideau d’air ou rideau d’air, nous entendons un dispositif (semblable en apparence à celui d’un climatiseur) qui capte l’air de l’extérieur et, à travers une série de ventilateurs centrifuges ou axiaux, génère un flux du haut vers le bas – mais pas seulement – pour créer une véritable barrière entre l’environnement interne et externe. Il existe différents types de pales d’air pour s’adapter aux différents types d’entrée. Ils peuvent également être adaptés pour les grands complexes industriels où les véhicules accèdent. Dans certains cas, les lames d’air peuvent être laissées en marche en permanence, par exemple dans les magasins dont je souhaite garder les portes ouvertes tout le temps, tandis que dans d’autres, elles ne peuvent être activées que lorsque les portes sont ouvertes. Les modèles les plus avancés et les plus récents sont intégrés directement dans le cadre des portes coulissantes automatiques, s’activant uniquement lorsqu’elles sont ouvertes. Cela augmente encore les avantages énergétiques.

Comment fonctionnent les lames d’air

Le but principal du rideau d’air est d’éviter le mélange entre la masse d’air des pièces intérieures avec celle présente à l’extérieur, avec tout ce que cela entraînerait. À la suite de cet échange, en effet, la dispersion de la chaleur en hiver (produite par le chauffage) et celle de l’air frais en été due à la climatisation est déterminée, avec un impact significatif sur la consommation. Pour maintenir des températures constantes et équilibrer les effets indésirables du mélange, les climatiseurs et les appareils de chauffage doivent fonctionner beaucoup plus longtemps qu’ils ne le devraient (surcharge), en particulier dans les environnements où les portes s’ouvrent en permanence pour que les personnes puissent passer. Dans certains cas, les pales d’air sont équipées d’ailettes réglables qui garantissent une meilleure efficacité en fonction de la saison d’utilisation. Mais ces appareils ne servent pas qu’à préserver le microclimat interne et à alléger la facture. En effet, la séparation des deux masses d’air empêche également l’entrée de polluants tels que la poussière et les gaz dus au trafic, aux mauvaises odeurs, aux insectes et à d’autres facteurs perturbateurs potentiels. Cependant, il convient de garder à l’esprit que, dans le contexte actuel de la pandémie, le changement d’air dans les espaces intérieurs est considéré comme un facteur préventif important.

Combien consomment les pales d’air

La consommation des lames d’air est très variable et dépend de la taille de l’appareil/entrée à protéger et bien sûr de sa puissance. Cela va des quelques kiloWatts des « simples » rideaux d’air qui captent l’air ambiant à travers les ventilateurs à ceux de plusieurs dizaines de kiloWatts associés aux systèmes de chauffage électrique ou à eau. Les industriels sont naturellement plus énergivores que les commerciaux. Selon certaines études rapportées par les maisons qui produisent des pales électriques, un appareil correctement installé peut apporter jusqu’à 80% d’économies d’énergie, grâce à la capacité de maintenir les masses d’air bien séparées.