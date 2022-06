La maison du futur pas chère avec ces appareils connectés, ouverture automatique des rideaux et caméra de surveillance à 360° 🔥

La mise en place d’une maison intelligente ne doit pas nécessairement coûter « un rein » ou même prendre beaucoup de temps. Bien sûr, selon le niveau d’automatisation que vous souhaitez, vous pouvez vraiment vous lancer dans le câblage de vos lumières ou autres travaux électriques. Mais les produits SwitchBot que nous vous présentons dans cet article sont probablement le moyen le plus simple et le plus abordable de s’y prendre. Ces simples appareils sont intelligents ou rend vos appareils existants intelligents et vous permet de commander des éléments tels que vos interrupteurs, vos rideaux et bien d’autres utilisations à l’aide de commandes vocales, d’une application mobile ou même de programmes de base prédéfinis.

Par ailleurs, SwitchBot annonce aujourd’hui son plan de promotion Prime Day – Jusqu’à 50 % de réduction sur certains produits et 50 iPhone 14 offerts aux utilisateurs qui achètent sur Switch-bot.com et Amazon SwitchBot Store pendant la promotion Prime Day du 7 au 13 juillet.

50 exemplaire d’iPhone 14 pour les gagnants seront disponible en septembre, après le lancement du nouveau smartphone Apple. SwitchBot indique également qu’il fournira une carte cadeau Apple ou Amazon pour les gagnants qui ne veulent pas attendre jusqu’en septembre.

SwitchBot Curtain Rod 2: Même vos rideaux deviennent connectés et automatiques

Tirer les rideaux pour laisser entrer un peu de lumière dans la pièce est assez facile. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez entrer dans un salon bien éclairé chaque matin, auquel cas il serait agréable que quelqu’un d’autre tire les rideaux avant que vous ne vous leviez. C’est ce que peut faire le SwitchBot Curtain Rod 2.

Conçu pour être monté sur la tringle à rideaux, l’appareil peut ouvrir et fermer les rideaux tout seul, de sorte que vous n’aurez jamais à vous rendre à chaque fenêtre et à déplacer chaque rideau un par un. Vous voulez que les rideaux de la chambre soient ouverts avant la sonnerie du réveil pour vous aider à vous réveiller le matin ? Cet appareil peut le faire. Vous voulez pouvoir fermer les rideaux du salon quand vous le souhaitez sans vous lever du canapé ? Cet appareil vous permet également de le faire, parmi toute une série d’astuces astucieuses.

Le SwitchBot Curtain Rod 2 est un petit dispositif doté de deux crochets sur le dessus, conçu pour être monté sur la même tringle à rideaux que les rideaux que vous souhaitez contrôler. Selon le fabricant, il peut s’adapter à n’importe quelle tringle à rideaux d’un diamètre de 15 à 40 mm, avec un design qui fonctionnera avec tous les rideaux qui utilisent des pattes arrière, des pattes supérieures, des anneaux supérieurs ou des œillets pour se monter sur une tringle. Une fois monté sur une tringle avec un rideau, le dispositif est capable de se déplacer vers la gauche ou la droite sur toute la longueur de la tringle, en tirant le rideau pour l’ouvrir ou le fermer en même temps.

Comme il suffit de l’accrocher à la tringle, l’installation est très rapide. Il suffit de l’aligner avec le rideau pour s’assurer qu’ils peuvent se déplacer ensemble. Il suffit de le mettre en place, de l’associer à l’application, de tester un peu le mouvement et le tour est joué.

La tringle à rideaux SwitchBot 2 est fournie avec une application compagnon (via Bluetooth uniquement, pas de Wi-Fi) qui vous permet d’utiliser un curseur pour ouvrir et fermer chaque rideau partiellement ou entièrement. Vous pouvez également définir des horaires pour chaque rideau, de sorte que les rideaux de la chambre à coucher s’ouvrent à 6 heures du matin et se ferment à 20 heures, comme un programmateur. Il est doté d’un capteur intégré que vous pouvez activer pour que les rideaux s’ouvrent au lever du soleil et se ferment au coucher du soleil, ainsi que d’un mouvement activé par le mouvement qui peut déclencher automatiquement l’ouverture ou la fermeture en tirant les rideaux dans un sens ou dans l’autre.

Un moteur haute performance permet à un seul appareil de déplacer des rideaux pesant jusqu’à 7,7 kilos, tandis qu’une batterie intégrée lui permet de fonctionner pendant huit mois entre deux charges. Il existe également un panneau solaire en option que vous pouvez placer sur le côté extérieur du rideau pour charger l’appareil en continu dès qu’il y a du soleil, ce qui permet de ne plus jamais avoir à recharger l’appareil.

Lorsqu’il est utilisé avec un SwitchBot Hub Mini, le dispositif gagne en compatibilité avec Alexa, Google Assistant, les raccourcis Siri, IFTTT, SmartThings et d’autres services similaires, tout en lui permettant de fonctionner en tandem avec les différents dispositifs intelligents de l’équipement, comme le Meter Plus, le capteur de contact et le SwitchBot Bot.

➡️ Le SwitchBot Curtain Rod 2 est disponible dès maintenant sur le site officiel au prix de 85 € et également sur Amazon. Ce produit sera également disponible avec 35% de réduction du 7 au 13 juillet en ajoutant le code 3522PDSB.

Switchbot Pan/Tilt Cam : La caméra de sécurité à 360° qui préserve votre vie privée

La marque vient également de lancer une nouvelle caméra de sécurité à orientation et inclinaison avec un masque de confidentialité intégré, afin d’apporter une plus grande tranquillité d’esprit à votre installation de maison intelligente. La caméra est équipée de deux moteurs et peut pivoter sur 360 degrés pour assurer une vision de toute la pièce. Avec un capteur 1080p, un système audio bidirectionnel et bien plus encore. Cette caméra domestique intelligente pourrait être un excellent choix pour votre installation. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations, notamment sur les prix, la disponibilité et d’autres détails.

Le dernier appareil de maison intelligente de SwitchBot apporte beaucoup de familiarité avec une touche de confidentialité. Nous commencerons par ce qui est familier. Elle est dotée d’un capteur 1080p qui enregistre votre maison et stocke les images soit localement sur une carte microSD (jusqu’à 128 Go), soit dans le cloud, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner avec ou sans abonnement. Elle est également dotée d’un système audio bidirectionnel qui vous permet d’entendre ce qui se passe chez vous et même de communiquer en cas d’intrusion.

En outre, la caméra peut effectuer un panoramique de 360 degrés et s’incliner verticalement jusqu’à 115 degrés pour vous permettre de voir toute la pièce d’un seul coup d’œil. L’enregistrement de nuit est également possible grâce aux huit LED infrarouges qui éclairent les espaces sombres lorsque les lumières s’éteignent. Bien sûr, SwitchBot est connu pour ses appareils connectés, vous trouverez donc un support complet pour Alexa.

Passons maintenant à la caractéristique unique de la dernière caméra de SwitchBot, qui est axée sur la confidentialité. Si vous ne voulez utiliser une caméra que lorsque vous n’êtes pas chez vous, et garder les choses sous clé lorsque vous êtes chez vous, alors ce modèle est parfait pour cela. Lorsque vous arrivez chez vous, l’objectif de la caméra sort automatiquement du boîtier de l’appareil afin de le recouvrir complètement. Cela signifie que l’objectif ne pourra rien enregistrer puisqu’il est physiquement bloqué, ce qui est bien plus rassurant qu’un logiciel qui dit simplement « hey, n’enregistre pas », ce qui peut toujours être annulé. Au moins, avec ce dispositif, vous pouvez voir visuellement si le couvercle est engagé ou non, ce qui vous permet de savoir s’il enregistre ou vous laisse de l’intimité.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, une fois connectée à l’écosystème de SwitchBot, vous pouvez effectuer plusieurs « routines ». Vous pouvez par exemple, avez un détecteur de mouvement ou un capteur de contact, activer et pivoter la caméra automatiquement vers votre porte pour vous montrer qui vient d’entrer.

➡️ La Switchbot Pan/Tilt Cam est disponible dès maintenant, au prix de 29,99 € et également sur Amazon. Ce produit sera également disponible avec 35% de réduction du 7 au 13 juillet en ajoutant le code 3522PDSB.