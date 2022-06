Apple M2 MacBook Pro 13 a un SSD beaucoup plus lent que son prédécesseur alimenté par M1

Une patate chaude : le MacBook Pro 13 pouces mis à jour alimenté par le tout nouveau SoC M2 d’Apple est arrivé dans les magasins, apportant avec lui les performances améliorées dont Cupertino a parlé lors du dévoilement plus tôt ce mois-ci. Mais alors que le dernier silicium d’Apple pourrait laisser son prédécesseur dans la poussière, les vitesses de stockage du M2 Pro sont plus lentes, du moins dans le modèle de base.

Des chaînes YouTube telles que Max Tech et Created Tech ont fait la découverte lors du test du modèle de base M2 MacBook Pro 13 à 1 299 $, qui est livré avec un SSD de 256 Go. Ils ont constaté que les vitesses de lecture et d’écriture s’élevaient toutes les deux à environ 1 450 Mo/s. Cela équivaut à environ 50 % de lectures plus lentes (2 900 Mo/s) et environ 30 % d’écritures plus lentes (2 215 Mo/s) que le précédent MacBook Pro 13 pouces alimenté par M1 avec 256 Go de stockage.

Created Tech a confirmé la raison du SSD plus lent du nouveau MacBook Pro : la machine M2 utilise une seule puce flash NAND de 256 Go, tandis que son prédécesseur dispose de deux puces NAND de 128 Go qui fonctionnent en parallèle pour des vitesses plus rapides.

Avoir des vitesses SSD plus lentes dans le MacBook Pro M2 décevra ceux qui s’attendent à de meilleures performances globales par rapport à la machine de la génération précédente, comme cela devrait être le cas. Au lieu de cela, les acheteurs obtiennent un stockage deux fois moins rapide que le prédécesseur. Ceux qui recherchent désespérément l’un des nouveaux pros sans pire performance SSD devront dépenser 200 $ supplémentaires pour un modèle de 512 Go. Il offre les mêmes vitesses, mais pas plus rapides, que le M1, ce qui indique qu’il a probablement deux puces flash.

La raison pour laquelle Apple a choisi d’utiliser une seule puce flash au lieu de deux n’est pas claire, bien que ce soit plus que probablement un moyen de réduire les coûts globaux. Dans ce qui est peu susceptible d’être une coïncidence, Apple a fourni bon nombre de ceux qui effectuent des critiques sous embargo du M2 MacBook Pro 13 avec des modèles de 1 To. Il sera intéressant de voir si le MacBook Air M2 de base a également des vitesses de SSD plus lentes que la version actuelle lorsqu’il arrivera le mois prochain.