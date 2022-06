Anecdote : combien a coûté le premier enregistreur de CD ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Bien qu’il n’ait pas été commercialisé auprès des consommateurs, le premier enregistreur de CD audio a été dévoilé en 1991 lors de la convention annuelle de la National Association of Broadcasters à Las Vegas (plus tard connue sous le nom de NAB Show), où le fabricant japonais Denon a présenté son modèle DN-700R dans l’espoir de attirer l’intérêt des stations de radio, qui pourraient utiliser l’appareil pour faire des disques de démonstration, ou pour copier et distribuer du contenu à d’autres points de vente.

Selon un article écrit par The Syracuse Newspapers à l’époque, le Denon DN-770R était le premier du genre et était offert par le fabricant d’électronique pour 20 000 $ : « L’enregistreur de CD audio Denon DN-770R est le premier du genre… Les CD qu’il produit peuvent être lus sur n’importe quel lecteur de CD. »

Des rapports séparés suggéraient alors que l’enregistreur de Denon nécessitait 100 000 $ d’équipement supplémentaire pour être opérationnel. Les CD vierges coûtaient 40 $ chacun à l’époque et ne pouvaient être enregistrés qu’une seule fois, ce qui les rendait peu attrayants par rapport aux cassettes réinscriptibles moins chères.

En 1992, les enregistreurs de CD coûtaient encore plus de 10 000 $ et ce n’est qu’avec le HP 4020i en 1995 que vous pouviez acheter un enregistreur pour moins de 1 000 $ (995 $).