Maintenant, nous savons pourquoi les doigts dans l’eau se ratatinent

La vraie raison est que la rugosité de la peau facilite la préhension des objets mouillés, augmentant ainsi la quantité de frottement entre les doigts et l’objet.

Pourquoi la peau des doigts et des orteils se plisse-t-elle lorsque nous restons longtemps dans l’eau ? Dans le passé, on pensait que cette rugosité était une réponse passive des couches superficielles de la peau, qui gonflaient au fur et à mesure que l’eau s’y infiltrait, dans un processus appelé osmose. Mais dès le siècle dernier, les scientifiques soupçonnaient qu’il y avait quelque chose de différent derrière ce processus, après avoir découvert que le plissement des doigts induit par l’eau était en fait contrôlé par le système nerveux, suggérant qu’il y avait une vraie raison. En d’autres termes, les doigts ratatinés pourraient être un avantage en réagissant activement à être dans l’eau, comme l’a récemment démontré l’équipe de recherche dirigée par le neuroscientifique et psychologue de l’Université métropolitaine de Manchester, le professeur Nick Davis, qui, avec des collègues, a mené une étude sur les rides du bout des doigts. .

Les doigts froissés par l’eau sont un plus

Avec l’aide de 500 volontaires qui ont visité le Science Museum de Londres en 2020, Davis a mesuré la force nécessaire pour saisir un objet en plastique. Et il ne sera probablement pas surprenant d’apprendre que les participants aux mains sèches ont utilisé moins de force que les personnes aux mains humides car leur prise sur l’objet était meilleure. Cependant, lorsque les volontaires ont tenu leurs mains dans l’eau pendant quelques minutes jusqu’à ce que leurs doigts se plissent, la prise était inférieure à celle exercée par ceux qui avaient simplement les mains mouillées. « Les résultats étaient étonnamment clairs – Davis a dit au Bbc -. Le rughe hanno aumentato la quantità di attrito tra le dita e l’oggetto, ma ciò che è particolarmente interessante è che le nostre dita sono sensibili a questo cambiamento nell’attrito superficiale e utilizziamo queste informazioni per applicare meno forza per afferrare un oggetto in modo assurer« .

L’objet que les volontaires de Davis devaient saisir pesait moins de quelques pièces de monnaie, de sorte que la force requise était faible. Mais en effectuant des tâches plus ardues dans un environnement humide, cette différence de frottement peut devenir plus importante, ce qui suggère que les humains ont peut-être développé cette capacité à un moment donné de notre passé à saisir des objets et des surfaces humides. « Puisqu’il semble donner une meilleure adhérence sous l’eau, je suppose que cela a à voir avec le déplacement dans des conditions très humides ou la manipulation potentielle d’objets sous l’eau « a expliqué Tom Smulders, un neuroscientifique de l’évolution à l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni, qui a dirigé le sujet en 2013, notant que la rugosité a peut-être donné à nos ancêtres un avantage fondamental lorsqu’il s’agissait, par exemple, de marcher sur des rochers humides. pour saisir les branches. Alternativement, cela aurait pu nous aider à attraper ou à rechercher de la nourriture comme des crustacés.

D’autres indices intéressants quant au moment où cette adaptation a pu apparaître chez notre espèce indiquent que les orteils ratatinés sont moins prononcés dans l’eau salée et prennent plus de temps à se former que ceux dans l’eau douce. Cela est probablement dû au fait que le gradient de sel entre la peau et son environnement est plus faible dans l’eau salée, et donc le déséquilibre salin qui déclenche les fibres nerveuses est moins puissant. Par conséquent, il peut s’agir d’une adaptation qui a aidé nos ancêtres à vivre dans des environnements d’eau douce plutôt que le long de la côte.