Le moniteur LG DualUp 16:18 est disponible dès maintenant pour 699 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’écran DualUp inhabituel et extra-haut de LG qui a été dévoilé l’année dernière est enfin disponible, ce qui signifie que nous savons combien cela coûte : 699 $. Étant donné qu’il s’agit d’un matériel unique destiné à un marché spécifique, le prix est inférieur à ce que beaucoup attendaient.

LG a dévoilé pour la première fois le moniteur DualUp 28MQ780 en décembre dernier à l’approche du CES. Il s’agit essentiellement de deux moniteurs QHD 16:9 haut de gamme de 21,5 pouces empilés l’un sur l’autre, ce qui lui donne une diagonale de 27,6 pouces, une résolution de 2 560 x 2 880 et un rapport d’aspect de 16:18.

Le DualUp, qui utilise un panneau Nano IPS, se positionne directement auprès des créateurs de contenu, des streamers, des concepteurs et des travailleurs qui souhaitent augmenter leur productivité. Le moniteur est conçu pour être plus confortable car les utilisateurs n’ont pas à bouger la tête d’un côté à l’autre, comme c’est le cas avec la plupart des configurations à deux moniteurs et ultrawides/super-ultrawides.

LG a inclus certaines spécifications dans le DualUp qui devraient le rendre plus attrayant pour le public cible, telles que la couverture de la gamme DCI-P3 à 98 % et la prise en charge du contenu HDR10. Il dispose également d’un mode image par image et d’un Switch KVM intégré pour connecter deux systèmes à l’écran. Mais le rapport de contraste IPS 1000: 1, la luminosité maximale de 300 nits (avec luminosité automatique), le taux de rafraîchissement de 60 Hz et le temps de réponse GtG de 5 ms ne sont pas vraiment impressionnants.

Côté port, vous obtenez trois entrées USB Type-A, deux ports HDMI, DisplayPort 1.4 et un port USB-C avec mode DP Alt, transfert de données et charge PD de 90 W. Il y a aussi une paire de haut-parleurs de 7 W, et il est livré avec le support Ergo de 2e génération de LG, qui utilise un mécanisme de serrage qui prend en charge le réglage du pivot, de la hauteur, de l’inclinaison et du pivotement.

Le moniteur DualUp 28MQ780 est disponible dès maintenant sur le site Web de LG.