Un ingénieur crée une pierre tombale pour le défunt Internet Explorer : la photo est devenue virale

La légende sur la tombe d’Internet Explorer, installée sur le toit d’un café en Corée du Sud, lit l’un des slogans les plus courants : « C’était un bon outil pour télécharger d’autres navigateurs ».

Après 27 ans d’histoire, le 15 juin, Internet Explorer a dit au revoir au monde. Beaucoup se sont joints au dernier adieu, rappelant via des mèmes et des publications les caractéristiques paradoxales du navigateur de Microsoft, notamment le chargement lent, les plantages soudains et la vulnérabilité aux virus. En Corée du Sud, l’ingénieur de 38 ans Kiyoung Jung est allé encore plus loin : il a fabriqué une pierre tombale. La légende sur la tombe d’Internet Explorer lit l’un des slogans les plus courants : « C’était un bon outil pour télécharger d’autres navigateurs. » L’image est devenue incroyablement virale, en particulier sur Reddit, où elle a recueilli des dizaines de milliers de likes de la part des utilisateurs. Quant à la tombe, elle a été érigée sur le toit d’un café appartenant au frère de Jung. Ce café est situé dans la ville méridionale de Gyeongju.

La fin d’Internet Explorer a été profondément ressentie en Corée du Sud, car le pays, bien qu’étant parmi les plus innovants et avant-gardistes en termes de technologie et de connexion Internet, a largement utilisé le navigateur Microsoft ces dernières années. Jusqu’en 2014, Internet Explorer était obligatoire pour les services bancaires et d’achat en ligne. En effet, ces opérations étaient basées sur ActiveX, un plug-in de Microsoft. Et ce n’est pas tout : jusqu’au 10 juin, Internet Explorer était le navigateur par défaut des sites institutionnels, comme celui du gouvernement de Séoul, de la Korea Water Resources Corporation et de la Korea Expressway Corporation.

Jung lui-même a déclaré à l’AFP qu' »en Corée du Sud, lorsqu’on travaillait sur le développement Web, on s’attendait toujours à ce qu’il soit beau dans Internet Explorer, plutôt que dans [Google] Chrome ». L’ingénieur s’est également dit « très heureux » du retrait définitif d’Internet Explorer, car il pourra mieux fonctionner sur les sites web. Cependant, il ne nie pas l’affection et la nostalgie du défunt navigateur, remplacé par Microsoft Edge. D’où l’idée de la plaque pour le commémorer avec sympathie. Selon les mots du maître de l’animation japonais Hayao Miyazaki, Jung estime que « les gens sont souvent soulagés que les machines n’aient pas d’âme, mais en fait nous, comme les êtres humains, nous leur donnons notre cœur ».