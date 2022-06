Microsoft apporte un antimalware à macOS et Android, mais uniquement pour 365 abonnés

En bref : Microsoft vient de présenter une nouvelle version de son logiciel de sécurité qui fonctionne sur plusieurs systèmes d’exploitation sur les ordinateurs et les appareils mobiles. L’entreprise souhaite rencontrer ses clients là où ils se trouvent, reconnaissant qu’ils n’utilisent pas exclusivement Windows.

Microsoft Defender pour les particuliers est une suite de sécurité pour les abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille, offrant une protection sur tous les appareils d’une famille. En plus de la protection antivirus et antimalware bien notée que Windows 10 et 11 incluent déjà, les abonnés bénéficient également de certaines défenses sur Android, macOS et iOS.

Android et macOS bénéficient d’une protection antimalware, tandis qu’Android bénéficie également d’une protection Web. Il n’y a pas vraiment besoin d’antimalware sur iOS en raison du contrôle strict d’Apple sur tous les logiciels de la plate-forme, de sorte qu’il ne bénéficie que d’une protection Web. Cependant, cela reste utile pour bloquer les liens suspects dans les navigateurs Web et protéger les utilisateurs des sites connus pour hameçonner ou diffuser des logiciels malveillants.

Les abonnés peuvent utiliser une interface centralisée pour contrôler ces fonctionnalités et surveiller la sécurité sur plusieurs appareils. Les mises à jour de sécurité en temps réel sur un système Windows ou macOS peuvent apparaître sur une application Android ou iPhone et vice versa.

Les utilisateurs doivent vérifier la liste des régions où Microsoft 365 est disponible, mais pas Microsoft Defender. Defender nécessite macOS Catalina 10.15 et supérieur, iOS 13.0 ou supérieur et Android 6.0 ou supérieur. Microsoft fournit la version macOS via un téléchargement direct sur la page officielle de Microsoft Defender. Les autres sont répertoriés dans leurs magasins d’applications respectifs (lien ci-dessus).