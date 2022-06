Samsung de nouveau accusé d’avoir triché sur des tests de référence

Facepalm : Les géants de la technologie trichent sur les benchmarks, c’est quelque chose que nous avons vu de nombreuses fois. Samsung l’aurait fait deux fois avec ses téléphones dans le passé et est maintenant accusé de le faire à nouveau; à cette occasion, ce sont les téléviseurs de l’entreprise au centre de la polémique.

La chaîne YouTube HDTVTest a été la première à mettre en évidence un problème de triche potentiel dans le téléviseur QD-OLED S95B de Samsung. Il semble que ce ne soit pas un incident isolé car FlatpanelsHD a trouvé le même écart sur le téléviseur LCD Samsung QN95B Neo QLED.

Le problème se résume à l’accusation familière selon laquelle Samsung utilise un algorithme pour détecter le moment où le logiciel d’analyse comparative est en cours d’exécution et ajuste ses téléviseurs en conséquence. Dans ce cas, les couleurs ont été modifiées pour les rendre plus précises et la luminance a été augmentée de 80 %. Selon FlatpanelsHD, le téléviseur Neo QLED ne serait pas en mesure de maintenir ce niveau de luminosité sans endommager le panneau de rétroéclairage. Le but ultime de ce genre de chose est de rendre les téléviseurs plus beaux dans les critiques qu’ils ne le sont réellement.

Samsung a apparemment profité des outils d’analyse comparative standard de l’industrie pour permettre sa triche. Le logiciel teste les téléviseurs HDR en analysant 10 % de l’écran. Lorsque FlatpanelsHD a changé cette taille à 9 %, il a pu échapper à l’algorithme présumé et obtenir une lecture précise.

Samsung Electronics a déclaré à The Register qu’il « n’utilise aucun algorithme dans le but de fournir des résultats de test spécifiques ». Il a ajouté que ses propres tests tiers indépendants « montrent que le contenu HDR est affiché avec précision sur différentes tailles de fenêtre, et pas seulement à 10% », et que des niveaux de luminosité de pointe similaires peuvent être maintenus sur toutes les tailles de fenêtre sans endommager le panneau.

La déclaration de Samsung Corée du Sud à FlatpanelsHD contredisait quelque peu ce message. Il a promis de « fournir une mise à jour logicielle qui garantit une luminosité constante du contenu HDR sur une plus large gamme de tailles de fenêtre au-delà de la norme de l’industrie ».

Samsung a été accusé d’avoir triché avec les références du téléphone Galaxy Note 3 en 2013 et a fait de même avec le Galaxy S4. Ce dernier a conduit à un recours collectif qu’il a réglé pour 13,4 millions de dollars, soit environ 10 dollars par propriétaire, en 2019.

Samsung n’est pas le seul à se livrer à ce genre de manigances. De nombreuses entreprises, en particulier les fabricants d’appareils Android tels que OnePlus et HTC, ont été accusées de tricherie de référence. MediaTek et Huawei ont balayé la pratique lorsqu’ils ont été surpris en disant que tout le monde le faisait.