Parce que le lac Victoria est l’un des plus dangereux pour la baignade

Les eaux du lac abritent un petit ver parasite classé comme maladie tropicale négligée.

Le lac Victoria, en Afrique, est l’un des plus grands lacs d’eau douce au monde, juste après le lac Supérieur en Amérique du Nord, mais tout le monde ne sait pas que ce plan d’eau a la triste distinction d’être l’un des plus meurtriers. Ses 70 000 kilomètres carrés sont une ressource vitale pour des millions de personnes et chevauchent trois pays d’Afrique de l’Est, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. C’est le principal réservoir du Nil et abrite plus de 80 îles, mais ses eaux abritent également un animal mortel, qui n’est pas le prédateur typique que l’on pourrait imaginer. C’est une espèce d’escargot, qui abrite la schistosomiase, également connue sous le nom de bilharziose. cela fait du lac Victoria l’un des points chauds de la schistosomiase les plus connus au monde.

Qu’est-ce que la schistosomiase ?

La schistosomiase est une maladie parasitaire causée par un petit ver parasite (douve) qui est classée comme une maladie tropicale négligée et a un cycle de vie très complexe, impliquant les humains et les escargots d’eau douce. Il a été découvert pour la première fois par Theodor Bilharz (d’où le nom de bilharziose) en 1850, mais il existe depuis longtemps et des preuves d’infection ont également été trouvées dans des momies de l’Égypte ancienne.

Les gens peuvent contracter le parasite en prenant un bain dans des eaux infectées. Il existe cinq principaux types de schistosomes responsables de la maladie, ils ont tous le même cycle de vie de base et les mêmes voies générales, mais provoquent des maladies légèrement différentes. Celle du lac Victoria est Schistosome Mansoni. Lorsqu’il y a eu un dépistage des écoliers à Mwanza, en Tanzanie, qui vivent sur les rives du lac, 25 % avaient ce parasite dans un seul exemplaire de selles. Parfois, les signes de la schistosomiase apparaissent peu de temps après l’immersion initiale dans l’eau : lorsque le parasite pénètre dans la peau, les personnes peuvent avoir une éruption cutanée, parfois appelée « démangeaison du nageur », qui disparaît souvent avec le temps.

Le parasite, une forme larvaire appelée cercaire, pénètre dans la circulation sanguine, s’arrête dans les poumons et se retrouve dans le foie, les intestins et la vessie, où les œufs s’infiltrent et sont libérés par l’urine. Ceux-ci éclosent en eau douce et nagent dans l’eau, infectant les escargots d’eau douce. Lorsque les larves ont eu le temps de se développer et de se multiplier de manière asexuée dans l’escargot, elles sont relâchées dans l’eau, sous forme de cercaires.