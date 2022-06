Deux Super Terres découvertes en orbite autour d’une étoile « proche » : des scientifiques enthousiastes

A 33 années-lumière de notre planète, deux Super Terres ont été découvertes autour d’une petite étoile froide. Pour les scientifiques, ce sont des cibles prioritaires.

Crédit : NASA / JPL – Caltech

Un système multiplanétaire avec deux Super Terres a été découvert au cœur de la Voie lactée, à « seulement » 33 années-lumière de notre planète. Une distance réduite d’un point de vue délicieusement astronomique. La Super Terre est une planète rocheuse dont la masse est comprise entre 1,9 et 10 masses terrestres. Dans ce cas les deux objets, appelés HD 260655 b et HD 260655 c, ont respectivement des masses 2 et 3 fois supérieures à celles de la Terre. Malheureusement, les deux corps célestes orbitent en dehors de la zone habitable (ou Goldilock); c’est la ceinture spatiale autour de l’étoile de référence qui permet potentiellement l’existence d’eau liquide à la surface d’une planète. En pratique, les planètes de cette ceinture ne sont ni trop proches ni trop éloignées de l’étoile. Les deux Super Terres sont plutôt proches de l’étoile HD 260655, une froide et petite naine de classe M. Cela exclut la possibilité que la vie soit présente sur les deux Super Terres, du moins celle que nous connaissons.

Les deux exoplanètes nouvellement découvertes (exoplanètes) ont été décrites par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Massachusetts Institute of Techonology, mieux connu sous l’acronyme de MIT. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Michelle Kunimoto, membre du prestigieux Kavli Institute for Astrophysics and Space Research de l’institut américain, ont intercepté les corps célestes en analysant les données du « chasseur de planètes » Transiting Exoplanet Survey Satellite ou TESS, héritier du feu le télescope spatial Kepler. Cet outil est spécialisé dans l’identification des exoplanètes par la technique du transit, c’est-à-dire les variations de luminosité qui se produisent sur une étoile en raison du passage des planètes. En pratique, à partir de mini éclipses. À partir de ces informations et d’autres, telles que la mesure dans laquelle l’étoile est « étirée » par l’attraction gravitationnelle exercée par les corps célestes, les scientifiques peuvent extrapoler des données précieuses sur les planètes, telles que les masses et les tailles. HD 260655 b, par exemple, s’avère être environ 1,2 fois plus grande que la Terre, tandis que HD 260655 c est légèrement plus grande, 1,5 fois.

En croisant les données TESS avec des données d’archives enregistrées par d’autres instruments, tels que le spectromètre haute résolution « Echelle » sur le télescope Keck à Hawaï et le spectromètre CARMENES à l’observatoire de Calar Alto (Espagne), le Dr Kunimoto et ses collègues ont également déterminé que le planète la plus proche orbite autour de l’étoile en seulement 2,8 jours, tandis que la seconde prend un peu moins d’une semaine, 5,7 jours. Cela signifie qu’une année sur ces Super Terres dure moins de 3 et 7 jours terrestres. La proximité de l’étoile détermine des températures extrêmes à leurs surfaces, égales à 435°C pour HD 260655 b et 284°C pour HD 260655 c. S’il y avait de la vie, ce ne serait certainement pas ce que nous connaissons sur Terre. Les scientifiques n’excluent cependant pas qu’il puisse y avoir d’autres mondes rocheux autour de l’étoile naine, peut-être à une distance telle qu’elle permette l’existence d’eau liquide.

Bien qu’elles soient des mondes chauds, les deux planètes restent une cible exceptionnelle pour étudier les atmosphères des exoplanètes, surtout maintenant que le télescope spatial James Webb a été lancé, qui a parmi ses principaux objectifs les études atmosphériques des mondes extraterrestres. « Les deux planètes de ce système sont considérées comme parmi les meilleures cibles pour l’étude atmosphérique en raison de la luminosité de leur étoile », a déclaré le Dr Kunimoto dans un communiqué de presse du MIT. « Y a-t-il une atmosphère pleine d’oiseaux autour de ces planètes ? Et y a-t-il des signes d’espèces à base d’eau ou de carbone ? Ces planètes sont des bancs d’essai fantastiques pour ces explorations », a ajouté le scientifique avec enthousiasme. Il ne reste plus qu’à attendre le plein fonctionnement du James Webb, récemment touché par un micrométéoroïde. Les détails de la recherche sur les deux exoplanètes ont été présentés lors de la réunion de l’American Astronomical Society, actuellement en cours.