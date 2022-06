Ryzen 5 3600 contre Ryzen 5 5600 : mise à niveau ou pas ?

Récemment, nous avons comparé le Ryzen 5 1600 de 5 ans au nouveau Ryzen 5 5600 sur une ancienne carte mère B350 pour voir à quel point le processeur Zen 3 est une mise à niveau – et spoiler – c’est une mise à niveau massive qui en vaut la peine. pour tous ceux qui ont sauté sur la plate-forme AM4 tôt. Une évidence, avec le 5600 maintenant à seulement 175 $.

Mais que se passe-t-il si vous avez le Ryzen 5 3600 ? C’est la question que beaucoup nous ont posée après avoir vu les résultats ci-dessus, alors nous sommes retournés au banc d’essai pour y aller. Pour ceux qui ont manqué l’examen précédent, nous avons une référence de 25 jeux à 1080p et 1440p en utilisant la Radeon RX 6950 XT et la 6600 XT plus moyenne, avec SAM activé.

La carte mère utilisée pour les tests est l’ancienne MSI B350 Tomahawk utilisant la dernière révision du BIOS basée sur le microcode AGESA 1.2.0.7, qui permet la prise en charge de la Resizable BAR ainsi que la prise en charge des processeurs de la série Ryzen 5000. Ensuite, nous avons 32 Go de mémoire double canal double rangée DDR4-3200 CL14, et cette même configuration a été utilisée pour tester tous les processeurs Ryzen.

Avec ces détails à l’écart, passons en revue une douzaine de jeux testés, puis nous examinerons la moyenne des 25 jeux.

Repères

En commençant par Fortnite, nous voyons que bien que le Ryzen 5 3600 soit très rapide, le 5600 est beaucoup plus rapide, augmentant les performances avec le 6950 XT à 1080p de 56 % à 1080p.

Même avec le 6600 XT, le R5 5600 était 47% plus rapide que le 3600 à 1080p, bien que cette marge ait été réduite à 16% à 1440p. Pourtant, pour les joueurs de Fortnite, il semble que Zen 2 soit assez rapide, poussant les fréquences d’images bien au-dessus de 250 ips en moyenne avec des minimums de 1% à plus de 160 ips.

Ensuite, nous avons Assetto Corsa Competizione et ici, le 3600 fonctionne très bien, augmentant les performances de fréquence d’images moyennes par rapport au 1600 d’origine jusqu’à 52%. De plus, il n’était que 15% plus lent que le 5600 lorsqu’il était associé au 6950 XT à 1080p.

De gros gains pour Zen 2 par rapport à Zen ici, tandis que Zen 3 était jusqu’à 18% plus rapide, ce qui est certes un avantage de performance raisonnable, mais pourrait ne pas justifier l’investissement de 175 $ dans le 5600.

Le Ryzen 3600 s’est encore mieux comporté dans Cyberpunk 2077 par rapport au 5600, traînant généralement avec une marge de 7 %. Cela signifie qu’il était nettement plus rapide que le 1600 lorsqu’il était plus limité par le processeur avec le 6950 XT. Un autre résultat impressionnant qui ne devrait pas voir les propriétaires de 3600 avoir besoin d’une mise à niveau 5600.

Comme nous l’avons constaté précédemment, Dying Light 2 n’est pas un gros utilisateur de processeur et, par conséquent, même le Ryzen 5 1600 s’en sort bien ici. Cela dit, le 3600 était meilleur lorsqu’il était associé à des GPU haut de gamme, car il était capable de correspondre au 5600 à la fois en 1440p et en 1080p en utilisant le 6950 XT.

Passons à autre chose, nous avons F1 2021 et c’est un jeu qui, malgré des fréquences d’images beaucoup plus faibles avec le Ryzen 5 1600, était très jouable avec bien plus de 100 ips à tout moment. Cela étant, 3600 propriétaires qui jouent principalement à F1 2021 ne ressentiront pas le besoin de mettre à niveau étant donné que les performances ici ont été augmentées jusqu’à 37% par rapport au 1600. Le fait qu’il soit toujours 32% plus lent que le 5600 n’a aucune conséquence étant donné que nous parlons de fréquences d’images moyennes supérieures à 200 ips.

Les résultats de Far Cry 6 sont intéressants car ils deviennent rapidement liés au GPU en utilisant le préréglage de haute qualité, mais il n’y a pas de différence de performances entre le 3600 et le 5600, ce qui est étrange, mais les performances des jeux Far Cry ont toujours été un peu étranges et non. t utilise très bien les processeurs. Mais par rapport au 1600, le Ryzen 3600 est jusqu’à 57 % plus rapide, ce qui représente une amélioration considérable.

Les résultats de Forza Horizon 5 sont plus typiques. En utilisant le 6950 XT à 1080p, le 3600 était 46% plus rapide que le 1600 et 16% plus lent que le 5600. Cette marge est réduite à seulement 11% à 1440p et bien que cela rende encore le 5600 un peu plus rapide, le 3600 est toujours en moyenne plus de 200 fps, ce qui est très rapide.

Ensuite, avec le 6600 XT, les Ryzen 3600 et 5600 sont à égalité en raison de la limitation du GPU, bien qu’à 1080p, le 3600 était 26% plus rapide que le 1600. Pour ceux qui veulent pousser plus de 144 ips, le 3600 est plus que capable de cela à Forza.

Passant à Hitman 3, nous constatons que le Ryzen 3600 est capable de correspondre au 5600 pour la plupart, à l’exception des données 1080p avec le 6950 XT où il était 13 % plus rapide. Pour la plupart des joueurs de Hitman 3, la différence de performances entre le 3600 et le 5600 sera minime, mais du 1600 au 3600, eh bien, c’est une énorme mise à niveau offrant aux joueurs jusqu’à 53% de performances en plus.

Le Riftbreaker était un jeu qui a vraiment cassé le Ryzen 5 1600, conduisant à un gameplay saccadé qui n’était pas du tout agréable. Le Ryzen 5 3600 est un grand pas en avant avec beaucoup moins de problèmes de rythme de trame, mais les faibles performances jusqu’à 36% meilleures de 1% que vous recevrez du 5600 étaient perceptibles. La partie Zen 3 a fourni des performances parfaitement fluides, c’est donc un exemple où la mise à niveau du 3600 au 5600 en vaudrait la peine.

Ensuite, nous avons Rainbow Six Extraction et ici, le Ryzen 5 1600 n’a eu aucun problème à fournir des performances de lecture fluides, avec au moins 170 ips en moyenne lorsqu’il est associé à un GPU haut de gamme. Inutile de dire que le 3600 était bien, correspondant généralement au 5600 avec la plus grande marge vue à 1080p avec le 6950 XT où la partie Zen 2 était 8% plus lente.

Le dernier jeu pour lequel nous allons examiner les résultats individuels est Watch Dogs Legion. Il s’agit d’un jeu exigeant en CPU qui avait tendance à submerger le Ryzen 5 1600. Le Ryzen 3600 n’avait cependant aucun problème, gardant des fréquences d’images supérieures à 60 ips lorsque les performances étaient limitées par le CPU et n’étaient jamais plus de 12% plus lentes que le 5600.

Moyenne de 25 matchs

Utilisant un GPU haut de gamme tel que le Radeon 6950 XT à une faible résolution de 1080p, le Ryzen 5 3600 était en moyenne 43 % plus rapide que le 1600 de première génération, ce qui représente une amélioration massive des performances.

Le 5600 n’était cependant que 19% plus rapide que le 3600, et bien que ce soit une amélioration notable, nous avons souvent trouvé peu ou pas de différence entre les deux dans les tâches de jeu, car même dans ce scénario, certains titres étaient limités par le GPU en utilisant des paramètres de qualité réduits.

Nous sommes sûrs que beaucoup d’entre vous pourraient facilement justifier une mise à niveau du processeur pour environ 19 % de performances en plus en moyenne, étant donné que pendant des années, plusieurs nouvelles générations de processeurs ont entraîné une augmentation des performances de 5 %.

Maintenant, pour ceux qui jouent avec un GPU plus lent, quelque chose comme la Radeon 6600 XT de milieu de gamme, le Ryzen 3600 était en moyenne 23% plus rapide que le 1600 à 1080p, tandis que le 5600 était 14% plus rapide que le 3600. À 1440p, nous examinons des marges à un chiffre car les performances étaient généralement fortement limitées par le GPU.

Voici un aperçu des faibles marges de 1% observées sur les 25 jeux lorsque l’on compare le 5600 au 3600 avec le 6950 XT à 1080p. En moyenne, le Ryzen 5600 n’était que 17 % plus rapide, bien que nous ayons trouvé 7 cas où la marge dépassait 20 %, avec des gains pouvant atteindre 59 %, observés à Fortnite.

Principalement, pour ceux qui jouent à des jeux multijoueurs compétitifs, la mise à niveau vers le 5600 à partir du 3600 en vaudra probablement la peine. Mais si vous jouez à des titres solo tels que Far Cry 6 et Dying Light 2 pour citer deux exemples, il sera logique de s’en tenir au 3600.

En utilisant le 6600 XT à 1080p, nous constatons que les marges pour les bas de 1% sont encore réduites et maintenant le 5600 n’était en moyenne que 12% plus rapide. Des titres tels que Fortnite utilisant des paramètres de qualité compétitifs bénéficieront toujours grandement du processeur plus rapide, mais environ la moitié des jeux testés ont vu peu ou pas d’amélioration des performances.

Zen 2 contre Zen 3 Gaming : mise à niveau ou pas ?

Il est assez clair que toute personne exécutant un processeur Zen ou Zen + sur une ancienne carte mère de la série 300 devrait envisager de se procurer un nouveau processeur abordable Ryzen 5 5600 ou Ryzen 7 5700X. Pas de vraies surprises ici sur la base de ce que nous avons vu lors des tests précédents, mais c’était quand même cool de comparer le nouveau Ryzen 5 5600 sur une ancienne carte mère B350 avec les R5 1600 et 3600.

Pour les propriétaires de Zen 2 exécutant quelque chose comme le Ryzen 5 3600, ce que vous devez faire est moins évident, et dans de nombreux cas, la mise à niveau pour le 5600 n’en vaut pas la peine. Mais encore une fois, cela dépendra des jeux auxquels vous jouez et de la façon dont vous les jouez, ce sera donc à vous de vous en sortir.

En supposant que vos jeux sont souvent fortement limités par le processeur, la mise à niveau vers le 5600 offrira de gros gains de performances, et si vous cherchez à améliorer les performances en dehors du jeu, le Ryzen 7 5700X pour seulement 300 $ est un excellent moyen de le faire.

Sinon, pour des gains de performances de jeu vraiment massifs, vous regarderiez davantage le 5800X3D et au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible au PDSF de 450 $, mais c’est un investissement sérieux, en particulier pour ceux qui utilisent des cartes mères plus anciennes. Certes, cela fonctionne bien comme nous l’avons déjà montré et testé, mais lorsque nous parlons d’investissements plus importants, nous pensons qu’il peut également valoir la peine d’attendre que l’AM5 arrive et évalue vos options à ce moment-là.

