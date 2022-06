L’AOC Agon Pro AG344UXM est un mini moniteur LED 1440p de 32 pouces avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AOC a révélé de nouveaux détails sur son moniteur Agon Pro AG344UXM au son impressionnant, y compris un prix qui reflète la multitude de fonctionnalités proposées. L’ultra large 21: 9 de 34 pouces est doté d’un panneau IPS avec une résolution de 1440p (3 440 x 1 440), un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un rétroéclairage Mini LED. Et contrairement aux moniteurs similaires, celui-ci est plat plutôt que courbé.

Après avoir dévoilé l’Agon Pro AG344UXM en Chine plus tôt cette année, AOC a maintenant confirmé les prix et la disponibilité à l’extérieur du pays.

L’un des points forts du moniteur est qu’il dispose de rétroéclairages Mini LED, ce que nous avons vu dans quelques options haut de gamme telles que le Samsung Odyssey Neo G9 et l’Asus ROG Swift PG32UQX. AOC indique que l’Agon Pro AG344UXM dispose de 1 152 zones de gradation et peut atteindre 1 000 nits pour le contenu HDR et 600 nits pour le SDR.

Alors que les moniteurs Mini LED ne sont pas tout à fait au même niveau que les OLED comme le très apprécié Alienware AW3423DW – les OLED ne souffrent pas de floraison ou de halo autour des objets lumineux – ils ont tendance à avoir une luminosité plus élevée et ne souffrent pas du type de rétention d’image si courant dans les OLED.

Ailleurs, l’Agon Pro AG344UXM offre une profondeur de couleur de 10 bits, qui, combinée à la luminosité maximale de 1 000 nits, lui vaut la certification VESA DisplayHDR 1000. Il a également une couverture de la gamme de couleurs 99% DCI-P3 et 100% sRGB et un temps de réponse GtG de 1 ms.

Côté port, le moniteur est doté de DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 et USB Type-C (mode DisplayPort Alt). Il y a aussi un concentrateur USB à 4 ports avec USB Type-B en amont, un Switch KVM, une alimentation USB de 90 W et deux haut-parleurs de 8 W, ainsi que les modes de jeu habituels.

Cela nous amène au prix. Seul le prix britannique de l’Agon Pro AG344UXM a été révélé : 1 430 £. C’est environ 1 732 $. Les prix aux États-Unis sont presque toujours inférieurs à ceux du Royaume-Uni en raison de facteurs tels que les taxes, mais cela semble toujours cher, probablement plus que le brillant Alienware AW3423DW (1 300 $), mais certainement moins que l’Asus ROG Swift PG32UQX à 3 000 $.

L’Agon Pro AG344UXM sera lancé en juillet.