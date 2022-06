Un problème technique entraîne la fermeture de plusieurs heures de l’espace aérien suisse

En bref : un dysfonctionnement technique tôt ce matin a incité les autorités à fermer l’espace aérien suisse et à immobiliser tous les vols dans la région pour des raisons de sécurité. Le problème a depuis été corrigé et l’espace aérien a rouvert, mais non sans gêner les voyageurs et les entreprises.

Skyguide, le fournisseur de services de navigation aérienne en Suisse, a annoncé la fermeture à 6h30 heure locale. Le service mondial de suivi des vols Flightradar24 a déclaré que les vols entrants pendant la fermeture ont été détournés et que les vols qui passent normalement au-dessus de la Suisse ont été contraints de faire un détour.

Un message de suivi posté deux heures plus tard indiquait que le problème avait été résolu et que les opérations dans les aéroports nationaux de Zurich et de Genève reprenaient.

Les vols au départ de Zurich et de Genève sont retardés ou annulés. Les vols entrants sont détournés. Les vols qui survolent normalement la Suisse font un détour. pic.twitter.com/HyGlHjfAAT — Flightradar24 (@flightradar24) 15 juin 2022

Skyguide n’a fourni aucun détail sur la nature du dysfonctionnement technique, mais s’est excusé pour l’incident et a déclaré qu’il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire au minimum les retards de vol. Swissinfo.ch a déclaré qu’un problème de réseau dans un centre informatique de Genève était à blâmer, ajoutant qu’une cyberattaque avait été exclue comme cause possible.

L’échouement des vols à l’échelle nationale est assez rare. La Federal Aviation Administration a immobilisé tous les vols aux États-Unis pour la première fois après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. En 2017, United Airlines a suspendu ses vols pendant deux heures en raison d’un « problème informatique ».

Un bref arrêt au sol a également été émis pour la côte ouest et à Hawaï au début de cette année, que certains pensent être lié à un test d’armes nord-coréen.

Crédit image : Pixabay