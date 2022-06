Overwatch 2 | Comment regarder l’événement de lancement en direct et à quelle heure il commence

Dans ce pas E3, les entreprises ont profité de l’occasion pour créer leurs propres événements en streaming. Bien qu’Overwatch 2 ait été l’un des protagonistes de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, Blizzard Entertainment diffusera un événement Reveal dans lequel ils parleront de « nouveaux détails » du jeu vidéo, tandis qu’ils présenteront en première le court métrage d’animation The Wastelander. Lorsque? Aujourd’hui 16 juin à 19h00 (heure de la France).

Où regarder l’événement Overwatch 2 en direct

Afin de ne pas manquer une seconde de la présentation, vous pouvez suivre la diffusion en direct via le compte YouTube officiel d’Overwatch 2. Sous ces lignes, nous vous fournissons le lecteur afin que vous puissiez le voir dans cette même actualité. On sait qu’il y aura plus de détails sur la bêta, dont l’inscription s’ouvrira le 16 juin, même si elle aura lieu le 28 de ce mois.

À quelle heure est diffusé Overwatch 2 ?

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Overwatch 2 est un titre gratuit qui sortira le 4 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.