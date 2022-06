Miburo, la nouvelle acquisition de Microsoft axée sur les cybermenaces

Le géant de Redmond fait toujours ses emplettes et vient d’acquérir Miburo. Il s’agit d’une société de recherche et d’analyse des cybermenaces. Comme c’est souvent le cas pour certains achats de Microsoft, le montant n’a pas été divulgué. Le géant de la technologie a annoncé la nouvelle hier, 14 juin 2022, dans un article de blog. Miburo est spécialisé dans la « détection et réponse aux opérations de renseignements étrangers »Selon l’annonce.

Miburo renforcera la détection et l’analyse des cybermenaces

Microsoft combat les cyberattaques sur de nombreux fronts, y compris la guerre en Ukraine. Le président de la société, Brad Smith, a décrit certains de ces efforts plus tôt cette année. L’acquisition de Miburo s’aligne sur les efforts continus de Microsoft en matière de cybersécurité.

« Avec l’acquisition de Miburo, nous poursuivrons notre mission d’agir et de nous associer à d’autres acteurs des secteurs public et privé pour trouver des solutions à long terme qui empêchent les adversaires étrangers de menacer les clients des secteurs public et privé et, en fait, jusqu’aux fondements mêmes de notre démocratie. Tom Burt, vice-président de Microsoft pour la sécurité des clients, a déclaré.

L’incorporation de Miburo à Microsoft permettra à ce dernier « étendre ses capacités de détection et d’analyse des menaces pour faire face aux nouvelles cyberattaques et faire la lumière sur la manière dont les acteurs étrangers utilisent les opérations d’information en conjonction avec d’autres cyberattaques pour atteindre leurs objectifs.

Les équipes d’enquêteurs de Miburo ont de l’expérience dans la détection de « campagnes d’influence extrémiste » dans 16 langues. Cela peut aider le géant de Redmond avec nombre de ses clients à travers le monde. Bien sûr, rappelons qu’il s’agit de services qu’ils proposent aux entreprises avec lesquelles ils travaillent, bien qu’ils puissent également être utilisés par Microsoft lui-même en interne.