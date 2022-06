Un immense projet cartographiera toute la vie des îles britanniques

Au moins soixante-dix mille espèces, dont des plantes, des animaux et des champignons, trouvées en Grande-Bretagne et en Irlande seront recensées.

Cartographiez tous les génomes de toutes les espèces, y compris les plantes, les animaux et les champignons, trouvés en Grande-Bretagne et en Irlande. C’est l’objectif de l’un des projets les plus ambitieux en biologie, qui se concentre sur le Wellcome Sanger Institute de Cambridge, où des échantillons de toutes les îles britanniques arrivent chaque jour pour être analysés. L’institut de génétique a joué un rôle de premier plan dans le projet du génome humain, qui a pris des années à se terminer. Or, le séquençage d’une espèce prend quelques jours. « Nous voulons rendre cela possible pour toute la biologie », a-t-il déclaré. CNN Mark Blaxter, qui dirige le projet Tree of Life de Sanger -. Lorsque le génome humain a été séquencé, notre façon de faire la biologie humaine a changé à jamais. Et cela a vraiment transformé la façon dont nous nous voyons et la façon dont nous travaillons avec notre santé et notre maladie. Donc on veut que tout le monde, travaillant sur n’importe quelle espèce ou groupe d’espèces, partout dans le monde, puisse avoir cette base définitive ».

Avoir ces génomes – chacun un ensemble complet d’informations génétiques pour une espèce – pourrait transformer notre façon de comprendre le monde naturel. Et il peut également y avoir des avantages à rechercher des médicaments et des matériaux inspirés par la nature. Le travail génétique devrait également montrer comment les espèces se rapportent les unes aux autres et révéler leurs similitudes et aussi où se situent leurs différences.

« Cela remplit la bibliothèque de la vie », déclare Blaxter, qui a une échéance difficile avec le projet Darwin Tree of Life : séquencer l’ADN de 70 000 espèces d’ici la fin de 2030.

Il y a beaucoup de travail à faire, mais ce projet pourrait nous donner une compréhension plus détaillée de la diversité de la vie.

Le plus grand défi est posé par les formes de vie plus petites, sur lesquelles Jamie McGowan de l’Institut Earlham de Norwich travaille, en regardant une seule goutte d’eau d’étang au microscope. Il regorge d’organismes unicellulaires connus sous le nom de protistes. « Il y a deux petites cellules vertes : ce sont toutes les deux des microalgues. Ils sont photosynthétiques, tout comme les plantes » a expliqué.

Les protistes sont les plus petits organismes séquencés pour le projet, mais ce n’est pas facile. « Ils sont vraiment difficiles à identifier, car certains d’entre eux se ressemblent beaucoup. Et ils sont également difficiles à séquencer car ils contiennent de très, très petites quantités d’ADN.« .

La vie sur Terre a commencé avec des organismes unicellulaires et nous ne pourrions pas exister sans eux. « Nous dépendons entièrement d’eux pour survivre – dit McGowan -. Les protistes occupent une place très importante dans la chaîne alimentaire, où ils mangent des organismes plus petits qu’eux, comme les bactéries et les virus. Et puis, à leur tour, ils sont mangés par des organismes plus gros« .

« Et de nombreux protistes peuvent produire de l’oxygène, en fait ils produisent environ la moitié de l’approvisionnement en oxygène de la planète. Il est donc très important de faire séquencer leur génome pour pouvoir les identifier. Leur biodiversité est si peu connue. Et nous devons les protéger, car ils sont si critiques pour le reste de leur vie« .