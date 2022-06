Internet Explorer dit au revoir après 27 ans de service

Le jour est venu de dire au revoir à Internet Explorer. Le navigateur de Microsoft est arrivé à la fin du siècle pour ouvrir la porte des mystères d’Internet et découvrir ce qu’il pouvait nous offrir. Aujourd’hui, 27 ans plus tard, nous disons adieu au célèbre navigateur Microsoft.

Au revoir Internet Explorer et merci de nous montrer le réseau des réseaux

Internet Explorer n’est plus officiellement pris en charge par Microsoft après de nombreuses années. Rappelons-nous qu’avec Windows 10 est venu le « remplaçant » d’Internet Explorer, Project Spartan, qui sera plus tard connu sous le nom de Microsoft Edge. Cependant, il a d’abord échoué et a ensuite été basculé sur le moteur Chrome et le moteur propriétaire a été abandonné.

Ce navigateur a été la cause de la première grosse amende reçue par Microsoft en 2004. A cette époque c’était le navigateur par défaut et pour Opera c’était une menace claire contre la concurrence. Le géant de Redmond a alors offert la possibilité de choisir un navigateur lors de l’installation de Windows et s’est engagé à payer une amende de près de 500 millions de dollars.

Le navigateur a atteint ses limites avec la onzième version présentée avec Windows 8. Déjà à cette époque, il était clair qu’Internet Explorer était lent et manquait d’options infinies que ses concurrents avaient. Microsoft a pâli par rapport à Firefox ou Opera et avec l’arrivée de Chrome en 2008, les choses ont empiré.

Le navigateur du géant de Mountain View était une alternative rapide, simple et personnalisable au rudimentaire Internet Explorer. Au fil du temps, il a vu comment l’écart devenait de plus en plus grand jusqu’à ce que Microsoft décide de céder la place à Edge. Il est tout à fait possible que certains des problèmes d’Internet Explorer soient à l’origine de la rétrocompatibilité du navigateur.

Quoi qu’il en soit, Internet Explorer nous a accompagné dans nos débuts sur Internet jusqu’aux plus vétérans de l’endroit. Avec ses problèmes et ses limites, ce fut un voyage incroyable que nous ne pouvons que remercier.