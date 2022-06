Contrat de téléphonie mobile avec un numéro de téléphone fixe : voici comment vous y rendre

Avec certains contrats de téléphonie mobile, vous obtenez non seulement un numéro de téléphone mobile, mais également un numéro de téléphone fixe. Cependant, cela n’est pas automatiquement inclus dans tous les contrats. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez souvent les réserver également.

Vaut-il la peine d’avoir un numéro de téléphone fixe dans un contrat de téléphonie mobile ?

Si le numéro de téléphone fixe est de toute façon inclus dans le contrat de téléphonie mobile, la question ne se pose même pas. Mais si le service coûte plus cher, vous devriez réfléchir à deux fois pour savoir si un numéro de téléphone fixe a vraiment un sens pour vous.

Par exemple, si vous avez déjà un téléphone fixe avec une connexion et un numéro à la maison, un autre numéro de téléphone fixe n’est généralement pas nécessaire. Un scénario ici serait si vous souhaitez avoir un autre numéro de téléphone fixe pour votre entreprise ou votre travail indépendant qui fonctionne séparément de votre téléphone domestique normal. Mais ici aussi, vous devez vous demander si un numéro de téléphone portable normal n’est pas suffisant.

En général, vous avez rarement besoin d’un numéro de téléphone fixe de nos jours, même si vous n’avez pas votre propre téléphone à la maison. La plupart des contrats de téléphonie mobile modernes incluent un forfait tout net pour les appels et les SMS, c’est pourquoi vous êtes généralement plus mobile avec votre téléphone portable et pouvez vous en tirer moins cher.

Cependant, si vous ne jurez que par un téléphone fixe, nous vous présenterons des modèles actuels avec de belles fonctionnalités.

Un avantage du numéro de téléphone fixe serait que les appelants du téléphone fixe paient moins cher s’ils veulent vous joindre. Si vous appelez fréquemment des personnes qui l’utilisent, vous pourriez leur faire économiser quelques euros. En dehors de cela, un numéro de téléphone fixe est souvent inutile de nos jours.

De plus, les conditions sont différentes pour chaque fournisseur. Avec un fournisseur, vous les obtenez, avec d’autres, cela coûte plus cher. Nous expliquons les conditions pour les trois plus grands fournisseurs de téléphonie mobile en Allemagne.

O2 – le choix le plus simple pour un numéro de téléphone fixe

Selon O2, chaque tarif O2 Free comprend un numéro de téléphone fixe, à l’exception de l’O2 Free Starter Flex. Ici, vous ne payez pas le service en plus de la plupart des tarifs. Le numéro fonctionne même dans toute l’Allemagne, vous n’êtes donc pas limité à une zone spécifique.

Cependant, vous ne pouvez être appelé que sur le numéro. Votre numéro de mobile est toujours affiché pour les appels sortants depuis votre smartphone. Si vous avez vraiment besoin d’un numéro de téléphone fixe, un contrat avec O2 est un bon choix.

Si vous avez un smartphone, dans de nombreux cas, vous n’avez même pas besoin d’un numéro de téléphone fixe supplémentaire.

Le numéro de téléphone fixe Telekom est un service sur réservation

Les choses sont un peu différentes avec Telekom. Un numéro de téléphone fixe n’est inclus que dans les tarifs Complete Comfort Business XXL et Complete Premium Business. Avec tous les autres tarifs, vous devez les réserver moyennant un supplément. Si vous faites cela, vous pouvez également être joint avec le numéro dans toute l’Allemagne.

Telekom appelle le service « One Number » et vous le facture 4,95 euros par mois. Vous pouvez même choisir si votre numéro de téléphone fixe ou mobile est affiché pour la personne que vous appelez, ou vous pouvez spécifier certains numéros qui affichent le numéro de téléphone fixe.

Le numéro peut également être utilisé à l’étranger et vous pouvez l’activer ou le désactiver à tout moment dans l’application Telekom.

Vodafone – Pour les clients professionnels uniquement

Avec Vodafone, il n’est pas si facile d’obtenir un numéro de téléphone fixe pour le tarif. Sur le site officiel et dans le processus de réservation, nous n’avons pas trouvé d’option pour obtenir un numéro de téléphone fixe directement dans le contrat. Cela semble être réservé aux clients professionnels.

Avec le « Vodafone Red Business Prime Tariff », vous pouvez réserver le service appelé « My Office Number », dans le « Smart Business Digital Tariff », il est déjà disponible. Avec cette option, vous ne pouvez cependant afficher qu’un numéro de téléphone fixe à la personne que vous appelez.Si vous souhaitez également être appelé sur ce numéro, vous devez également configurer le renvoi d’appel.

Quoi qu’il en soit, le service n’est pas destiné aux clients privés et Vodafone ne propose pas de prix. Si vous souhaitez un forfait avec un numéro de téléphone fixe, Vodafone n’est probablement pas le meilleur contact pour vous.

Avec le numéro de téléphone fixe, le smartphone devient une sorte de téléphone domestique.

Conclusion : contrat de téléphonie mobile avec numéro de téléphone fixe

En tant que particulier, il est rarement judicieux d’utiliser un numéro de téléphone fixe en plus d’un numéro de mobile. À notre avis, en tant que client professionnel, l’option supplémentaire n’offre une réelle valeur ajoutée que dans très peu de cas. Mais si vous voyez les avantages d’un tel nombre, O2 est probablement le meilleur choix pour un partenaire contractuel.

Chez les deux autres fournisseurs, l’option est destinée aux clients professionnels et entraîne des frais supplémentaires. Dans la plupart des cas, à notre avis, il est préférable d’utiliser un tarif All-Net-Flat. De nombreux fournisseurs proposent même désormais l’internet illimité :