Un cratère géant en forme d’œil immortalisé sur Mars : il était autrefois entouré de rivières

La caméra Marx Express HRSC a capturé une image d’un cratère de 30 kilomètres sur Mars. Sa forme ressemble à celle d’un œil.

Crédit : ESA / DLR / FU Berlin

La sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) a capturé l’image d’un cratère spectaculaire sur Mars, dont la forme ressemble à celle d’un œil géant posé à la surface de la planète rouge. Le cratère, qui n’a pas encore reçu de nom officiel, est situé dans une région sud de la planète appelée « Aonia Terra », en hommage à un quartier de la Grèce antique. C’est une zone montagneuse particulièrement riche en grands cratères, parmi lesquels se détache le colossal cratère Lowell – 200 kilomètres de diamètre – au cœur du quadrilatère Thaumasia.

Crédit : ESA / DLR / FU Berlin

Le cratère identifié par la sonde, qui a atteint l’orbite de Mars le 25 décembre 2003, mesure environ 30 kilomètres et présente plusieurs caractéristiques très intéressantes. Parmi les plus significatifs se trouve l’aérographe particulier du paysage martien environnant, sillonné par de grands ravins à fond sombre. Selon les scientifiques de l’ESA, de l’eau liquide a coulé dans ces rainures serpentines il y a entre 3,5 et 4 milliards d’années. En pratique, ils étaient analogues aux rivières tumultueuses de la terre. La couleur sombre des sillons pourrait être due à l’accumulation de matériaux plus résistants à l’érosion, ou au dépôt de lave, lié aux éruptions volcaniques des époques ultérieures.

Crédit : ESA / DLR / FU Berlin

Il est également intéressant de noter le mélange des couleurs de l’environnement autour du cratère, qui indique une certaine variété dans les matériaux présents. Au sud du cratère, par exemple, la surface martienne se caractérise par une couleur rouge vif, qui tend vers le gris foncé puis le jaunâtre près de l’œil. Cette région est riche en reliefs montagneux, dont les silhouettes sont modelées par l’action de l’eau et des agents atmosphériques dans un passé lointain. Au nord du cratère, cependant, le cadre est plus clair et plus lisse.

Crédit : ESA / DLR / FU Berlin

Au cœur du cratère, immortalisé par la caméra haute résolution de la sonde (HRSC), se trouvent des dunes plus sombres et des buttes de forme conique. Selon les experts, c’est la preuve que des minéraux de différents types se sont accumulés à l’intérieur. L’œil de 30 kilomètres et les autres géantes présentes sur Aonia Terra se seraient formées il y a environ 4 milliards d’années, dans une période définie par les experts comme « Late Heavy Bombardment ». Au cours de cette phase, Mars et d’autres planètes du système solaire (y compris la Terre) ont été frappées par une pluie de gros astéroïdes. Sur le sol de la Planète Rouge, où ne résiste aujourd’hui qu’une atmosphère très faible et raréfiée, les traces de ces événements sont encore très évidentes, alors que sur Terre elles ont été déformées par les agents atmosphériques, par la végétation et par la géographie décidément plus active que le Martien.

Crédit : ESA / DLR / FU Berlin