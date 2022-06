System Shock conserve son étrangeté dans la dernière bande-annonce de gameplay

Bottom line: Nightdive Studios a publié un autre teaser de son remake de System Shock. La dernière bande-annonce de gameplay est racontée par SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), une IA voyou qui adore dégrader l’humanité. Les visuels sont superbes et l’atmosphère est obsédante; à ce stade, je pense que la plupart sont juste prêts à mettre la main dessus après un si long processus de développement.

System Shock est un remake du classique de 1994 du même nom. Nightdive Studios a acquis les droits de la franchise au milieu des années 2010 et a lancé une campagne Kickstarter réussie en 2016 pour financer un remake. Le jeu devait initialement arriver fin 2017, mais le projet a été suspendu début 2018 lorsque le PDG Stephen Kick s’est rendu compte que la portée du jeu était devenue trop grande.

L’équipe est retournée à la planche à dessin et serait sur la bonne voie pour lancer le jeu cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store.

Lors de la Game Developers Conference plus tôt cette année, Nightdive a confirmé que le projet était en grande partie terminé. Nous avons également appris l’année dernière qu’une adaptation en direct de System Shock est en préparation, mais il n’y a rien de nouveau à signaler à ce sujet pour le moment.

Les personnes intéressées à découvrir une première version sont invitées à essayer la démo. Le prix de précommande est fixé à 44,99 $.

