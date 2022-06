Blizzard révèle la classe Nécromancien et la fenêtre de lancement 2023 de Diablo IV

Très attendu : les fans ont l’impression d’attendre depuis toujours le prochain chapitre de la série Diablo. Après tout, Diablo III est sorti il ​​y a dix ans. Heureusement, l’attente est presque terminée. Le titre très attendu arrive dans moins de 18 mois.

Dimanche, Xbox et Bethesda ont accueilli Game Showcase 2022 avec des bandes-annonces et des nouvelles sur les prochains titres Xbox. Parmi les mises à jour, Activision Blizzard avait une fenêtre de publication pour Diablo IV à révéler. La série hack-and-slash très appréciée se poursuivra lorsque le jeu sera lancé en 2023 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

En plus d’un calendrier, Blizzard a fourni de nombreuses nouvelles informations sur Diablo IV. La tête d’affiche de la mise à jour était la révélation du Nécromancien. Le personnage sombre rejoint le Barbare, le Voleur, la Sorcière et le Druide déjà annoncés.

La classe Nécromancien existe depuis Diablo II mais a été un ajout tardif à la distribution des personnages de Diablo III. Blizzard a confirmé que le marchand d’os serait la cinquième classe jouable de D4, avec quelques nouveaux trucs dans sa manche, y compris une vague de sang qui roule, que vous pouvez voir en action dans la tête de mât. il aura également une nouvelle capacité « Livre des morts », qui permet aux joueurs de personnaliser leurs squelettes.

Le studio a également révélé plusieurs caractéristiques de gameplay, montrant que Diablo IV est un jeu entièrement différent de ses prédécesseurs (ci-dessus). Le changement le plus significatif est que le jeu se déroule dans un monde complètement ouvert avec un récit non linéaire.

« L’une des choses vraiment cool d’avoir un monde ouvert est que votre voyage que vous faites tout au long de Diablo IV est le vôtre », a déclaré l’équipe de développement. « Il n’y a pas de chemin linéaire que vous devez suivre. »

« Nous avons hâte d’ouvrir les portes de l’Enfer l’année prochaine. » — Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment

La création de personnages a également évolué. Les options de personnalisation dans Diablo et Diablo II revenaient à choisir une classe. Diablo III a ajouté le choix du sexe au mélange. Diablo IV apporte une « personnalisation robuste des personnages » au jeu. Les joueurs peuvent créer leur propre look et style pour se démarquer des autres.

Les autres détails du gameplay incluent : Plus de 150 donjons

Des forteresses à reconquérir

Événements multijoueurs locaux

Une région Joueur contre Joueur (PvP) de la carte

Un monde partagé

Jeu croisé entièrement activé

Coopérative de canapé

Planches de parangon de jeu eng remodelées et étendues

Blizzard n’a pas mentionné si le jeu aurait des microtransactions pendant le Showcase, mais le Global Community Manager Adam Fletcher a confirmé que ce serait le cas dans un tweet.

😀 D4 sort comme un jeu à prix plein conçu strictement pour le public PC/console. Le jeu est énorme et il y aura des tonnes de contenu après le lancement pour tous les joueurs. Le contenu payant est construit autour d’articles cosmétiques optionnels et éventuellement d’extensions complètes. Nous partagerons plus d’informations bientôt! – Adam Fletcher ‘ (@PezRadar) 12 juin 2022

« D4 sort comme un jeu à prix plein conçu strictement pour le public PC/console », a déclaré Fletcher. « Le jeu est énorme et il y aura des tonnes de contenu après le lancement pour tous les joueurs. Le contenu payant est construit autour d’articles cosmétiques optionnels et éventuellement d’extensions complètes. »

Il est bon d’entendre que les microtransactions seraient limitées aux articles cosmétiques étant donné que Diablo Immortal est sans vergogne payer pour gagner à un niveau très extrême.