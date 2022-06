Microsoft pourrait avoir un vendeur de consoles à en juger par le dernier regard sur le gameplay de Starfield

Très attendu : Pour être juste, Bethesda n’a pas été avare de mises à jour dans le développement de son prochain RPG épique Starfield. Cependant, une chose que nous n’avons pas vue est son gameplay, que les fans réclament. Eh bien, ne clamez plus.

Lors de la Xbox Game Showcase de dimanche, organisée par Microsoft et Bethesda, les développeurs ont finalement révélé une partie du gameplay de Starfield (masthead). Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des teasers cinématographiques, des illustrations conceptuelles et des informations sur « The Settled Systems ». La présentation d’hier a donné un délicieux aperçu de la personnalisation des personnages, de la construction navale et du combat, à pied et dans l’espace.

La personnalisation des personnages semble plus robuste que dans les précédents RPG Bethesda, ce qui en dit long car la personnalisation a été un point fort dans des jeux comme Fallout et The Elder Scrolls. Tous les paramètres d’apparence que vous attendez sont là. Choisissez d’être gros, mince, gros torse, moche, beau – c’est un peu comme les paramètres d’apparence des personnages de Fallout 3.

De plus, les menus de compétences semblent être assez profonds. Les joueurs devraient pouvoir modifier une construction pour s’adapter au style de jeu qu’ils souhaitent. Quelques-unes des catégories de compétences présentées incluent Social, Combat et Science. Chaque compétence a également des rangs nivelés pour permettre la spécialisation. Nous en avons noté quelques-uns dans l’arbre de combat : certification de tireur d’élite, ciblage, rechargement rapide, certification d’armes lourdes, démolitions et balistique.

Bien sûr, ce ne serait pas un jeu Bethesda sans artisanat. Todd Howard n’a pas approfondi l’aspect de l’artisanat, mais il est prudent de supposer que la fabrication de vos propres armes sera au moins aussi gratifiante que Skyrim ou Fallout 3.

La construction de bases à Starfield ressemblera un peu aux colonies de Fallout 3. Vous pouvez embaucher des PNJ pour gérer et gérer vos avant-postes. Cependant, dans ce cas, vous allez réellement construire les colonies à partir de zéro. Atterrissez sur une planète, récoltez des ressources avec votre laser minier et construisez à votre guise. Et ce n’est pas tout ce que vous construirez.

La fonctionnalité la plus excitante est sans doute la fabrication de vos propres navires. Les vaisseaux spatiaux sont modulaires avec plusieurs composants différents de différents fabricants du jeu. Howard s’est arrêté avant de dire que les configurations de navires sont infinies, mais d’après ce qui a été montré, les arrangements semblent assez vastes.

Enfin, il y a l’aspect exploration du jeu. Bien qu’il ne puisse pas se rapprocher des 18 quintillions de planètes générées de manière procédurale de No Man’s Sky, Starfield possède 100 systèmes stellaires contenant collectivement plus de 1 000 planètes qui semblent être encore plus diversifiées que NMS. Les mondes varient en taille de la Terre à de grandes géantes gazeuses comme Jupiter, avec 100% de la surface explorable. Pour ceux qui ont passé des centaines d’heures à explorer chaque centimètre de Skyrim, préparez-vous à remplir votre calendrier en essayant d’explorer tous les coins et recoins de Starfield.

Starfield a subi quelques retards, mais Bethesda dit qu’il vise une date de sortie en 2023. À première vue, l’investissement de 7,5 milliards de dollars de Microsoft dans la société mère de Bethesda, ZeniMax, pourrait rapporter gros. Starfield est prévu comme une exclusivité Xbox/PC, et il a tous les attributs d’un vendeur de système, ce dont Xbox a besoin.