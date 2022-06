L’aperçu des performances de l’échantillon d’ingénierie Core i9-13900 semble prometteur

En bref : la gamme de processeurs Raptor Lake d’Intel est toujours dans le four, mais les attentes à son égard augmentent à mesure que nous nous rapprochons du lancement. Selon un premier aperçu, les processeurs de 13e génération de Team Blue pourraient offrir à la série Ryzen 7000 d’AMD une sérieuse concurrence en termes de performances.

Les détails ont été rares autour de Raptor Lake – la dernière architecture d’Intel construite sur le nœud de processus Intel 7. Plus tôt cette année, la société a révélé qu’elle offrirait une « amélioration des performances à deux chiffres » avec ses processeurs de 13e génération par rapport à Alder Lake.

La gamme Raptor Lake atteindra 24 cœurs (huit cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité) et 32 ​​threads, et il y a une légère possibilité qu’elle soit compatible avec la mémoire DDR4 en plus de la DDR5. Récemment, SiSoftware a publié un aperçu de ce à quoi s’attendre du prochain processeur Core i9-13900 Raptor Lake-S, bien qu’il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un examen typique du matériel réel, mais plutôt d’une analyse des données publiques de la base de données SiSoftware.

Tout comme Alder Lake-S, Raptor Lake-S ne prendra pas en charge les instructions AVX-512, mais il n’est pas clair si la prise en charge est simplement désactivée ou non présente sur le silicium. Intel s’est donné beaucoup de mal pour empêcher les gens d’activer les unités AVX-512 sur les processeurs Core de 12e génération, il est donc possible que la société les ait entièrement supprimées des conceptions de Raptor Lake.

Selon SiSoftware, le Core i9-13900 disposera de 36 mégaoctets de cache L3 (20 % de plus que le Core i9-12900) et prendra en charge jusqu’à la mémoire DDR5-5600, PCIe 5.0 et Thunderbolt 4. Les cœurs de performance ont désormais deux mégaoctets de cache L2 par cœur, et les 16 cœurs d’efficacité ont 16 mégaoctets de cache L2 partagé, presque le double par rapport aux homologues d’Alder Lake.

En ce qui concerne les tests, les résultats recueillis suggèrent que Raptor Lake pourrait offrir des performances de 33 à 50 % supérieures dans les tâches arithmétiques de base sur Alder Lake. Dans les tests vectorisés et SIMD, la partie de 13e génération était environ cinq à huit pour cent plus rapide. Ceci a été réalisé avec un échantillon d’ingénierie qui a des cœurs de performance fonctionnant à 3,7 GHz et des cœurs d’efficacité fonctionnant à 2,76 GHz. Les deux chiffres d’horloge sont plutôt bas et SiSoftware note que les performances globales d’Alder Lake ne représentent que quatre à six pour cent.

Pourtant, si ces résultats sont à la hauteur, Intel a peut-être trouvé un moyen de faire correspondre le Zen 4 d’AMD avec Raptor Lake. Les deux architectures échangeront probablement des coups dans les tests de performances du monde réel, mais nous devrons attendre et voir.