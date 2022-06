Qu’est-ce que la douleur au genou, le problème de genou dont souffre le pape François

C’est une douleur qui peut être localisée dans une ou plusieurs parties de l’articulation, dont la cause peut être de nature différente.

Après avoir reporté le voyage en Afrique à la demande des médecins, le Bureau de presse du Vatican a annoncé que le pape François ne célébrerait pas la messe et la procession du Corpus Domini le 16 juin, en raison d’une douleur au genou, une douleur au genou qui affecte les patients pendant des jours engagements du Saint-Père. La décision, liée à la santé du Pape et aux nécessités liturgiques d’une célébration très exigeante et marquée par la procession de l’Hostie consacrée entre la basilique de San Giovanni in Laterano et la basilique de Santa Maria Maggiore, vise à « protéger le résultats que des soins médicaux sont fournis », lit-on dans la note du Vatican, qui, cependant, ne précise rien d’autre sur la thérapie que subit le pape Bergoglio. Mais qu’est-ce que la douleur au genou exactement? Et quelle est la cause de la douleur au genou du Saint-Père ?

Qu’est-ce que la douleur au genou (douleur au genou)

La gonalgie, ou douleur au genou, est l’un des troubles les plus courants du système musculo-squelettique, caractérisé par des symptômes douloureux qui peuvent être localisés dans une ou plusieurs parties de l’articulation. Contrairement aux idées reçues, la douleur au genou n’est pas toujours liée à l’avancée en âge (elle peut aussi toucher des personnes jeunes, en surpoids, ou celles qui pratiquent une activité sportive intense) et les causes de cette souffrance peuvent être les plus disparates. Très fréquemment elle peut résulter d’une fatigue, d’un traumatisme ou de pathologies affectant cette articulation.

Parce que les causes sont différentes et peuvent être significativement différentes les unes des autres (traumatiques, dégénératives et inflammatoires), les symptômes de la douleur au genou diffèrent selon la nature du problème et peuvent inclure une raideur, une difficulté ou une incapacité totale à étendre ou à fléchir la jambe. ., gonflement, rougeur et ecchymose provoqués par des épanchements internes et des lacérations, une faiblesse et une difficulté à porter du poids en marchant, mais aussi des bruits articulaires lors des mouvements et de la fièvre.

Quelles sont les causes de la douleur au genou

En plus de la fatigue et de l’effort, la douleur au genou peut être causée par un traumatisme (comme des blessures au ménisque et des blessures aux ligaments). Notamment, expliquent les experts du site pathologieortopediche.net, les traumatismes sont l’une des principales causes de douleurs au genou ou douleurs aux genoux : il s’agit principalement de lésions du ménisque et des ligaments croisés. Les formes inflammatoires sont également très fréquentes (tendinites, bursites, arthrites) qui, si persistantes dans le temps, peuvent évoluer vers la forme dégénérative chronique (gonarthrose), dans laquelle sont présents la dégénérescence et l’amincissement des cartilages du fémur et du tibia, qui subissent une usure en raison du frottement continu.

La gonalgie du pape François

Dans le cas du pape François, qui a 85 ans et qui montre déjà des signes de douleur au genou depuis quelques mois – on l’a vu marcher en traînant sa jambe, en fauteuil roulant et aidé d’un assistant – la douleur au genou pourrait être liée à une arthrose dégénérative du genou, suspectée par plusieurs spécialistes, dont le professeur Andrea Campi, spécialiste en orthopédie et traumatologie et médecine du sport. « Je n’ai pas rendu visite au pape, donc je ne sais pas quelle est la raison de la douleur au genou du pontife – a déclaré Campi à RaiNews -. A son âge, on peut cependant faire l’hypothèse d’une gonarthrose, d’une arthrose dégénérative du genou, d’un amincissement ou d’une disparition du cartilage articulaire. L’os se déforme et tout cela provoque des douleurs et une impuissance fonctionnelle. La gonarthrose est liée à l’usure du cartilage qui crée des processus inflammatoires au niveau du genou. Tout cela entraîne des douleurs et un déficit fonctionnel, vous ne pouvez donc pas mal bouger votre jambe ».

Outre l’usure du cartilage, très fréquente avec l’âge, la gonalgie du Saint-Père pouvait aussi dépendre d’une douleur irradiée. « Par exemple, il y a des patients qui ont une maladie grave de la hanche et la hanche irradie la douleur vers le genou – a ajouté Campi -. Dans ma pratique professionnelle, il m’est arrivé de rendre visite à des personnes atteintes de gonalgies convaincues qu’elles souffraient d’arthrose; mais ensuite la radiographie du genou était bonne et le patient, en revanche, avait une arthrose de la hanche et ressentait une douleur au genou et non à la hanche ».

Comme on le sait, en 1994, le pape François a été opéré de la hanche, avec la pose d’une prothèse de la hanche droite. « Nous devons comprendre comment est cette prothèse – explique Campi -. Une prothèse dure généralement une vingtaine d’années. Si un patient me disait qu’il a reçu une prothèse en 1994, la première chose que je ferais serait une radiographie de la hanche et du genou pour mieux comprendre la situation du patient. Bien sûr, il est presque impossible de donner un test sans visiter le patient et visionner les tests instrumentaux ».

Comment traite-t-on la douleur au genou?

Généralement, les personnes souffrant de douleurs au genou doivent se reposer pendant une période de temps, environ un mois, et les thérapies visant à combattre les symptômes de la douleur au genou sont généralement suffisantes. « Un traitement plus adéquat ne peut être entrepris qu’après un diagnostic minutieux – a indiqué le Dr Aldo Ruicco sur le portail iDoctors.it -. Les pathologies en phase initiale peuvent être traitées par des thérapies conservatrices (kinésithérapie, appareil orthodontique, tens, tecar, laser, AINS, infiltrations) ; les infiltrations d’acide hyaluronique ont pour fonction de lubrifier une articulation « usée » ; ils peuvent soulager la douleur et empêcher la détérioration du cartilage, retardant sa progression. Ce n’est que dans des situations plus complexes que l’arthroscopie et/ou la chirurgie régénérative seront utilisées. Les genouillères stabilisatrices ou taping tapes peuvent être utiles (pour stabiliser un genou ou pour corriger une glisse latérale) ».