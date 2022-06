Un film Duke Nukem des créateurs de Cobra Kai est en route

En bref : dans un cas de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, le tristement célèbre Duke Nukem est en train d’être transformé en film. Étant donné à quel point la plupart des adaptations de jeux vidéo se révèlent horribles et le matériel source peu profond, dont une grande partie n’a pas bien vieilli, c’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’elle est réalisée par la même équipe responsable de l’excellent Cobra Kai, une série qui a apporté un nouveau plaisir et une nouvelle pertinence à une franchise vieille de plusieurs décennies.

Selon The Hollywood Reporter, Legendary Entertainment, la société derrière Dune et Godzilla, a récupéré les droits du film Duke Nukem auprès de Gearbox et prévoit maintenant de faire un film mettant en vedette le personnage. Les créateurs de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, seraient en train de produire le projet.

Cet écrivain a adoré Duke Nukem 3D de 1996 – il y avait deux jeux 2D avant lui. Le FPS était un choix populaire lorsque vous jouiez à des jeux LAN avec des amis, luttant pour le temps d’écran aux côtés du Command and Conquer original.

Duke avait beaucoup de slogans citables, même s’ils provenaient de films. Son célèbre « Il est temps de botter le cul et de mâcher du chewing-gum … et je n’ai plus de chewing-gum » était une version de la phrase dite par Roddy Piper dans le classique de 1988 de John Carpenter, They Live.

Le suivi, Duke Nukem Forever, a passé 14 ans piégé dans l’enfer du développement, pour être critiqué par les critiques et les joueurs à son arrivée en 2011.

Ce n’est pas le premier rapport d’un film de Duke Nukem. John Cena était censé être en pourparlers pour jouer Duke dans un film produit par la société de Michael Bay en 2018. L’ancien lutteur est excellent en tant que star de Peacemaker, un personnage qui partage certains des traits de Duke. Il y a également eu des tentatives de film Duke Nukem dans les années 2000 (deux fois) et une fois dans les années 1990.

Duke Nukem est souvent considéré comme l’un de ces jeux « de son temps », un peu comme Leisure Suit Larry, contenant un humour politiquement incorrect qui ne se traduira probablement pas bien dans un film aujourd’hui. Mais les créateurs emprunteraient probablement la voie de la conscience de soi et feraient de Duke un perdant échoué luttant pour faire face au monde moderne qui finit par remettre sa vie sur les rails, pas totalement contrairement à Johnny Lawrence de Cobra Kai.