Diablo 4 : comment s’inscrire à la bêta fermée sur Xbox Series X/S et PS5

Peu de temps avant que Diablo IV n’apparaisse à la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, Blizzard Entertainment a ouvert la pré-inscription bêta fermée sur le site officiel du jeu. Au début, il était sous-entendu que les tests seraient effectués sur les machines de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, mais maintenant les plates-formes ne sont pas répertoriées. Êtes-vous intéressé à vous inscrire? Tout ce dont vous avez besoin est un compte Battle.net, la plateforme de jeu d’Activision Blizzard.

Comment s’inscrire à la bêta de Diablo IV

Pour vous inscrire, vous devez d’abord vous connecter avec votre compte Battle.net, puis poursuivre le processus comme expliqué. Voici les étapes :

Si vous n’avez pas de compte Battle.net, inscrivez-vous gratuitement ici. Ensuite, connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Enfin, cliquez sur le bouton de préinscription. Le compte sera lié automatiquement

La question à un million de dollars : quand commence la bêta fermée de Diablo IV ? La réponse est qu’elle n’est pas encore connue, Blizzard Entertainment n’a pas publié d’engagement. Ce qui a été officiellement confirmé, c’est que le titre sera disponible l’année prochaine 2023, toujours sans date de sortie plus précise. « Inscrivez-vous pour avoir une chance aux futures bêtas. »

Diablo IV intégrera le cross-play et la progression croisée entre toutes ses versions. Le nouvel épisode de l’action classique et du titre de rôle vous permettra également de profiter de l’expérience avec un ami également en coopérative locale. Il n’y aura cependant pas d’option pour jouer à des jeux hors ligne, car il s’agit d’un produit qui nécessite une connexion permanente.

Le jeu est en cours de développement pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. La production a subi quelques retards en raison de la situation au sein de Blizzard Entertainment, avec des accusations de harcèlement sexuel et de travail qui se sont soldées par le limogeage du réalisateur original de Diablo IV.

Blizzard a également confirmé la sortie d’Overwatch 2 sous le modèle free-to-play. Il sortira le 21 octobre.

