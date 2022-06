Des vétérinaires rendent la vue à un lion aveugle et lui sauvent la vie : bientôt il sera de nouveau libre

Un jeune lion asiatique mâle, aveugle à cause de graves cataractes bilatérales, a subi une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie.

Un lion asiatique mâle. Il diffère du lion d’Afrique par la crinière plus petite et la touffe plus grande sur la queue. Crédit : wikipédia

Des vétérinaires indiens ont sauvé la vie d’un jeune lion asiatique (Panthera leo persica) qui avait perdu la vue en raison d’une grave cataracte bilatérale. Sans pouvoir voir, en effet, le spécimen mâle de cinq ans aurait été condamné à une mort certaine, ne pouvant plus se nourrir. Grâce à une chirurgie pionnière, les vétérinaires ont remplacé les deux lentilles du malheureux félin, qui a maintenant complètement recouvré la vue. Alors qu’il se remet de l’opération, le lion sera relâché dans la forêt du Gir di Jamvala, un village de l’État du Gujarat. C’est le seul endroit au monde où les lions asiatiques (également connus sous le nom de lions indiens ou lions Gir) vivent librement dans la nature. En effet, il n’en existe que quelques centaines de spécimens et l’espèce est classée en danger critique d’extinction (code CR) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le sauvetage de ce jeune mâle a donc une valeur particulièrement importante également du point de vue de la biodiversité.

Jeune lion d’Asie. Crédit : wikipédia

L’histoire du lion, racontée par la BBC et le Times of India, a commencé il y a quelques semaines, lorsque les rangers du Jamwala Gir ont remarqué un spécimen apathique, qui ne réagissait pas même lorsque des proies marchaient devant lui à une courte distance. . De plus, le lion restait toujours assis dans la même position. Les hommes ont réalisé que quelque chose n’allait pas et ils ont donc décidé d’intervenir. Le gros chat a été capturé près de Diwali et emmené dans un centre de sauvetage de la faune, où les vétérinaires ont déterminé qu’il ne pouvait plus rien voir en raison de cataractes avancées. Il ne réagissait qu’aux stimuli sonores.

Les médecins impliqués comprennent également le Dr Sanjeer Javia, un expert en chirurgie oculaire. Le lion avait une opacification des deux yeux (cataracte bilatérale) et pour cette raison, il a été décidé de le transférer à la clinique du zoo de Sakkarbaug pour une intervention chirurgicale. Comme le précise au Time of India le Dr Abhishek Kumar, directeur du jardin zoologique, « le lion était jeune et s’il n’avait pas subi d’opération il n’aurait pas pu survivre dans la nature ».

Le problème est qu’un lion n’avait jamais subi de chirurgie de remplacement de lentille au Gujarat ; les vétérinaires ne savaient même pas quelle était la taille du petit organe, car il n’y avait aucune référence dans la littérature scientifique sur les lions asiatiques. « Heureusement » dans les mêmes jours, la carcasse d’un autre spécimen a été retrouvée et les vétérinaires ont extrait les globes oculaires pour l’analyse des cristallins. Ils ont rassemblé toutes les informations et les ont transmises à une entreprise de Madurai spécialisée dans les prothèses ophtalmiques, qui en a fabriqué deux sur mesure pour le lion. Après les avoir reçus, les responsables du zoo indien ont soumis le gros chat (pesant 140 kilogrammes) à la chirurgie la plus délicate, à l’aide d’une machine que le Dr Javia connaissait bien. Il a fallu six personnes pour amener le lion à la table d’opération. L’opération, comme indiqué, a été parfaitement réussie et le merveilleux félin a retrouvé la vue à 100 %. Les gardes forestiers ont déclaré qu’à mesure qu’il se rétablirait, il serait à nouveau relâché dans la forêt de Jamwala.