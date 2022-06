Une nouvelle étude démantèle le cannabis comme analgésique : peu de preuves et risque d’effets secondaires

Selon une revue systématique approfondie, il y a peu de preuves que le cannabis fonctionne vraiment comme analgésique. Voici ce qui a été découvert.

Le cannabis n’est pas du tout un bon analgésique, comme le prétendent les consommateurs depuis un certain temps, selon une étude approfondie menée aux États-Unis. Les preuves scientifiques sur les propriétés analgésiques sont en effet peu nombreuses et limitées : seule une partie des produits contenant les principes actifs – cannabidiol (CBD) et delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) – garantit des résultats à court terme, mais nets d’effets significatifs. collatéral. Pour les résultats à long terme, il n’y a tout simplement pas de données. Selon les auteurs de l’étude, le manque de données, les erreurs de méthodologie et autres imprécisions anéantissent une part importante des recherches consacrées aux propriétés antalgiques du cannabis, dont la capacité à soulager la douleur reste encore à démontrer.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Oregon Health & Science University du département d’informatique médicale et d’épidémiologie clinique de Portland, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du département de psychiatrie et de médecine, a déterminé que le cannabis n’est pas un bon analgésique du Portland. Système de soins de santé VA. Les scientifiques, dirigés par le professeur Marian S. McDonagh, maître de conférences à la faculté de médecine de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé des milliers d’études sur l’efficacité thérapeutique du cannabis. Parmi tous ceux dépistés, seuls 25 présentaient les critères pour être inclus dans la revue systématique, soit 18 essais cliniques randomisés contre placebo (le « gold standard » de la recherche scientifique) et 7 études d’observation/de cohorte d’une durée égale ou supérieure à un mois. Les études en anglais, menées dans le monde entier, ont impliqué un total d’un peu moins de 15 000 personnes, dont 1 740 liées aux essais randomisés et 13 095 aux essais de cohorte. Environ la moitié des patients souffraient de douleurs neuropathiques – telles que la neuropathie diabétique liée à des lésions nerveuses périphériques – et la proportion de femmes variait de 3 à 89% selon l’enquête. Les recherches étaient généralement de courte durée, s’étendant sur une période comprise entre 1 et 6 mois.

Les participants ont été invités à évaluer leur douleur à différentes étapes du traitement, c’est-à-dire avant, pendant et après la prise de cannabis thérapeutique, dont les produits (synthétiques, extraits, plantes entières, etc.) ont été divisés en trois grandes catégories en fonction du ratio de concentrations entre THC et CBD : avec des ratios THC/CBD élevés, c’est-à-dire avec plus de 98 % de THC ; avec des ratios THC/CBD comparables ; et CBD élevé. En croisant toutes les données, il a été constaté que les produits synthétiques à haute teneur en THC peuvent améliorer modérément l’intensité de la douleur (30%), mais sont associés à une augmentation significative de la sédation et des étourdissements sévères. Les produits extraits avec des ratios THC/CBD élevés (de 3 : 1 à 47 : 1) sont au contraire associés à un fort risque d’arrêt du traitement, « en raison d’effets indésirables et de vertiges », lit-on dans le résumé de l’étude. Alors que les sprays sublinguaux avec un rapport comparable entre les niveaux de THC et de CBD sont probablement associés à « une légère amélioration de la sévérité de la douleur », mais avec une forte augmentation du risque de développer des étourdissements et une sédation, ainsi que des nausées modérées. L’utilisation de la plante de cannabis (plante entière) et des huiles à base de CBD n’a montré aucun avantage statistiquement significatif sur le soulagement de la douleur. De plus, les résultats des études ont été compromis par des limitations dans la méthodologie, la collecte de données (telles que la posologie) et dans l’évaluation des effets secondaires. effets. En principe, seuls les produits avec plus de THC apportaient des bénéfices, mais à court terme et avec des effets secondaires importants.

« Dans l’ensemble, la quantité limitée de preuves nous a tous surpris », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse. «Avec tant de battage médiatique autour des produits liés au cannabis et la disponibilité facile de la marijuana récréative et médicale dans de nombreux États, les utilisateurs et les patients peuvent supposer qu’il existe plus de preuves sur les avantages et les effets secondaires. Malheureusement, il existe très peu de recherches scientifiquement fondées sur la plupart de ces produits. Nous n’avons vu qu’un petit groupe d’études de cohorte observationnelles sur les produits à base de cannabis qui seraient facilement disponibles dans les États qui le permettent, et celles-ci n’ont pas été conçues pour répondre aux questions importantes sur le traitement de la douleur chronique », a-t-elle commenté. Ce n’est donc pas un rejet généralisé, mais il y a certainement un besoin d’études plus approfondies pour savoir quels produits à base de cannabis sont vraiment efficaces contre la douleur et à quel point ils le sont. Après tout, les ingrédients actifs du cannabis imitent le système endocannabinoïde de notre corps qui joue un rôle actif dans la sensation de douleur, mais les effets des produits doivent être scientifiquement prouvés et pas seulement annoncés. Les détails de la recherche sur les produits à base de cannabis pour la douleur chronique ont été publiés dans la revue scientifique Annals of Internal Medicine.