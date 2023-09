Bezior X500 Pro en TEST: Que vaut ce VTT électrique pliable à 500W (en réduction actuellement)

Le retour à la normale entraîne un retour naturel à la congestion et à l’accumulation de véhicules, ainsi qu’un réseau de transports publics sous pression (en dehors des grandes villes), c’est-à-dire dans les zones suburbaines, qui fonctionne de manière inefficace, conduit de nombreuses personnes à utiliser leur propre voiture pour se rendre au travail, mais il existe des alternatives à cette confusion quotidienne : le vélo électrique.

Nous pouvons imaginer ce que vous devez penser… Un vélo n’évite pas les embouteillages si vous devez circuler sur la route, mais, heureusement, les grandes villes françaises disposent déjà de plusieurs connexions cyclistes-piétonnes avec les principales municipalités voisines qui vous permettent de circuler à 60 ou 70 % sur des pistes cyclables et non sur la route.

Hors des pistes cyclables, nous avons aussi une solution, utiliser des vélos électriques. Il est vrai qu’il s’agit de tarifs plus élevés que les vélos classiques, mais avez-vous déjà pensé aux économies que vous réalisez sur le carburant que vous utilisez ou, au contraire, aux calories que vous pourriez brûler ? Plusieurs fois, ce facteur n’est pas mentionné, mais le type de trajet que vous ferez pour aller au travail en transport public ou privé motorisé diffère du transport individuel dont la force motrice est votre corps, plus précisément vos jambes, est complètement différent.

Malgré les pensées de beaucoup qui prétendent que les vélos électriques vous rendront paresseux, je pense personnellement le contraire. Ce sont les vélos électriques qui augmenteront votre autonomie et vous permettront de rouler là où vous ne pouviez peut-être pas le faire auparavant. D’après mon expérience personnelle, grâce à mon vélo électrique, je suis beaucoup plus souvent à l’extérieur, je pense moins à utiliser des voitures, et des trajets plus courts dans un rayon d’environ 20 kilomètres sont tout à fait normaux et courants avec ce type de vélo électrique.

Après cette introduction vous devez savoir que le modèle testé aujourd’hui, le Bezior X500 Pro (5% de réduction actuellement avec le code F7WQ68), propose un moteur véloce et qu’avec un prix qui reste contenu (pour un vélo électrique), vous obtenez un transport très rapide sur tout type de routes et économique au quotidien. J’ai lu des tests de certains utilisateurs qui parcourent chaque jour 40 kilomètres pour se rendre au travail avec ces vélos électriques, et sur YouTube, vous trouverez des vidéos dans lesquelles leurs propriétaires se vantent d’avoir parcouru environ 11 000 kilomètres en un an. Ils sont également extrêmement satisfaits de leurs capacités, ou mieux encore du rapport investi et obtenu. Désormais, découvrons ensemble ce VTT pliable électrique, de son déballage à son montage et son utilisation.

Bezior X500 Pro: Déballage du vélo électrique

Ce vélo électrique malgré le fait qu’il soit pliable, arrive droit, avec plusieurs éléments à monter. Je pense que de nombreux tests ont dû être fait en interne afin de trouver le moyen le plus simple d’expédier ce modèle. Un carton aussi imposant que la livraison d’une grande TV arrive donc avec une poignée de chaque côté et l’inscription de ne pas le poser à plat, consigne évidemment non respectée par le livreur…

Le vélo comporte de nombreuses protections qui ne sont pas de trop pour affronter le transport.

Dans cet emballage, vous trouverez un livret promotionnel de la marque ainsi qu’un petit carton contenant plusieurs accessoires et outils.

À l’intérieur de cette boîte vous retrouverez plusieurs éléments indispensables dont voici la liste :

Une pompe à main

Un manuel de montage / utilisation / informationnel (batterie, compteur, etc…)

Un cadenas

Deux pédales à viser

Une clé pour desserrer la tige de transport sur la roue avant

Un outil de poche pour le montage et démontage vélo

Tige pour fixer et verrouiller la roue avant

Un adaptateur pour prise étrangère (inutile chez nous)

Un chargeur batterie de 48V 3A très léger, composé d’un ventilateur pour dissiper la chaleur est également présent.

Bezior X500 Pro: Montage et assemblage

Afin de monter et régler les différents éléments du vélo, suivre les étapes du manuel d’assemblage vous sera d’une grande aide. Celui-ci est bien fait, notamment grâce à la présence de plusieurs photos en couleurs, permettant de bien décerner chaque éléments et parties du VTT.

Afin de ne pas abîmer votre sol ou le vélo lui-même, je vous recommande vivement d’utiliser un carton pour votre montage. Je vous conseille également de retirer la batterie, le vélo sera plus pratique à manier et à retourner.

Parmi les différentes étapes de montage voici ce que je préconise exactement :

Réglage de la potence symétriquement avec la fourche avant Installation du guidon et réglage de son inclinaison Laisser le compteur libre (non visé) pour pouvoir retourner le vélo sur le guidon Enlever la tige de protection, mettre celle de la boite d’accessoire dans la roue avant et enficher cette dernière Vérifier que le frein à disque avant ne frotte pas et verrouiller Viser et serrer les pédales Régler et serrer la selle Viser le compter

L’ensemble du montage n’a pris qu’une vingtaine de minutes, sans avoir besoin d’outil supplémentaires que ceux fournis et se fait sans connaissance technique préalable.

Bezior X500 Pro: Design, équipement et caractéristiques techniques

Matériau du cadre : Alliage d’aluminium

Couleur : jaune et noir

Roues : 26 pouces, rayons classiques

Max. : 200kg

Pneus : 26 pouces, largeur 1,95 pouces

Moteur électrique : 500W, brushless

Vitesse max : jusqu’à 30km/h

Montée max : jusqu’à 30°

Transmission : Shimano, 7 vitesses

Batterie : modèle 18650, lithium, poids environ 3kg (48V, 10.4AH)

Recharge : environ 4-6 heures (chargeur 48V / 3A), amovible

Autonomie en mode électrique : jusqu’à 45km

Autonomie en mode assisté : jusqu’à 100km

Freins : disque (avant et arrière)

Dimensions : 185 x 105 x 95cm

Dimensions (plié) : 100 x 45 x 95cm

Poids : 23kg

D’emblée ce Bezior X500 Pro est visuellement attrayant. Le modèle que nous avons choisi est de couleur jaune et noir mais il est également disponible dans une autre combinaison de couleurs, gris olive qui est également plus discret. Quelle que soit la combinaison de couleurs que vous choisissez, vous serez remarqué sur la route ou sur la piste cyclable. Avec son tunnel central contenant la batterie est atypique et semble sportif. Concernant sa taille réelle, il mesure 185 x 105 x 95 centimètres et pèse environ 23 kilogrammes.

Comme nous l’avons cité plus haut, c’est un vélo électrique pliant on peut donc facilement le placer dans le coffre d’une voiture moyenne. Ses dimensions une fois pliées sont de 100 x 95 x 45cm. Le réassemblage en lui-même prend environ 15 secondes.

Malgré la construction légère en aluminium (6061), ces vélos sont nettement plus lourds que les vélos classiques car ils ont quelques pièces supplémentaires telles que le moteur électrique et la batterie, et même deux amortisseurs (suspensions) – un sur la fourche avant et l’autre situé en dessous de vous au niveau de l’épaule.

La fourche avant se verrouille très facilement, ce qui est très utile sur sol plat, afin d’éviter de « pomper » de l’énergie pour rien.

Soit dit en passant, compte tenu de la robustesse et de la résistance de sa construction, il peut accueillir un cycliste jusqu’à 200 kilos.

Les roues à rayons ont une taille de 26 pouces sur lesquelles se trouvent des pneus standard correspondants (largeur 1,95 pouces). Il est recommandé de gonfler ceux-ci à environ 3,5 bars.

Pour votre sécurité plusieurs éléments sont présents sur ce modèle. Des freins à disque sont par exemple installés sur les roues avant et arrière.

Un éclairage LED est aussi présent à l’avant mais pas à l’arrière.

Sur ce même guidon se trouve un écran LCD de 5″ qui reste parfaitement lisible le jour ou la nuit avec toutes les informations de conduite utiles affichées que nous vous détaillerons plus bas dans ce test.

Concernant le passage des vitesses, c’est une transmission Shimano à 7 vitesses, avec une commande Shimano TX50 7-Finger Dial (inversés par rapport aux vélos classiques) qui est utilisée.

Le moteur électrique « sans balai » est d’une puissance de 500 W, bien supérieure à celle de nombreux autres vélos pliables, qui peut aller jusqu’à une vitesse de 30 km/h maximum, vous permettant également d’affronter des montées avec des pentes allant jusqu’à 30 degrés.

Après avoir déverrouiller le loquet permettant de maintenir le vélo en position droite, vous pourrez plier le vélo et, dès la moitié de l’ouverture, accéder à la batterie et la retirer. À cet emplacement, celle-ci est protégée de l’eau et de la poussière et dispose également de toutes les protections nécessaires contre les surcharges ou les surtensions, offrant une tension stable à tout moment.

La batterie est verrouillée par une paire de clé, ce qui empêche tout vol de celle-ci.

La batterie, d’ailleurs, a une grande capacité de 10,4AH et se recharge en 4-6 heures environ.

N’ayez crainte, vous n’êtes pas obligé de retirer la batterie pour la charger. Un port de charge est également présent sur le cadre du vélo ce qui vous offre deux moyens différents pour la maintenir à 100%.

Nous avons également été agréablement surpris par la selle ergonomique, qui est très confortable pour s’asseoir et profiter de la balade. Le vélo, entre autres caractéristiques, bénéficie de la certification IP54.

Une béquille est présente, ce qui est bien pratique pour supporter le poids du vélo à l’arrêt. Celle-ci est néanmoins dépourvue de capuchon en plastique. Attention donc si vous entreposez le vélo sur un sol fragile.

Dernière information sur l’équipement, le vélo est livré avec deux garde-boues. Celui de l’avant, trop rigide, vient parfois frotter le pneu mais uniquement sur terrain accidenté. Si vous ne comptez faire que de la route, vous n’êtes pas concerné, sinon pour pallier cela, il suffira simplement de tordre un peu la fixation de celui-ci vers le haut.

Bezior X500 Pro: Les points forts du vélo

Ce Bezior X500 Pro est agile, facile à manipuler et bien sûr rapide. Le moteur électrique brushless de 500W fonctionne vraiment bien et la possibilité de conduite en mode assisté dans laquelle il vous « pousse » sans pédaler est très appréciable dans certaines situations.

La vitesse maximale est de 30 km/h, mais il est possible d’aller un peu plus vite en fonction de votre poids. C’est surtout un plaisir de rouler dans des montées que vous ne ressentez pratiquement pas. La sensation est telle que c’est comme rouler sur un terrain plat, et en descente vous économiserez bien sur la propulsion électrique vous permettant de profiter de votre tour peu importe la configuration de la nature.

Il existe donc trois façons de rouler avec ce modèle :

La première est un classique sans entraînement électrique, que je n’ai pas besoin d’expliquer.

La seconde est le mode assisté, qui est actif lorsque vos vitesses électriques sont de PAS 1 à PAS 5 – plus le « PAS » est élevé, plus il vous tirera vite et vous pourrez rouler plus vite. Cette « aide électrique » est vraiment géniale et c’est un plaisir de la rouler de cette façon. Personnellement, j’ai surtout roulé en mode assisté car c’est parfaitement équilibré.

La troisième façon de rouler est purement électrique. Elle s’active sans avoir besoin de pédaler, simplement en tournant la manette des gaz (comme un scooter) vers vous sur le côté droit du guidon. En fonction de votre poids, la vitesse maximale arrivera en 5 secondes environ, c’est vraiment puissant. Lorsque vous êtes en mode électrique, peu importe la vitesse à laquelle vous vous trouvez, car il s’agit d’une transmission de puissance spéciale fournie avec le moteur électrique dans la roue arrière.

L’ensemble du système d’entraînement électrique est contrôlé par un processeur Bezior spécial avec un système L-Drive que l’entreprise a spécialement développé pour ses vélos électriques. Ils ont fait un bon travail car le transfert de puissance est rapide et efficace. Le moteur électrique réagit rapidement aux commandes et vous donne un maximum de puissance dans les fractions de secondes qui suivent votre commande. L’ensemble fonctionne en combinaison avec plusieurs capteurs et sur un logiciel spécial qui optimise la consommation de la batterie.

C’est une autre partie très importante de la propulsion électrique – la batterie. A savoir, une batterie au lithium 18650 (48V, 10.4AH) a été installée, qui s’est avérée très durable, de sorte qu’en mode électrique pur, elle peut couvrir jusqu’à 45 kilomètres tandis qu’en mode assisté, il est possible de parcourir jusqu’à 100 kilomètres, ce qui, comme pour la propulsion électrique, dépend de nombreux facteurs tels que la configuration du terrain, le poids du conducteur, l’état de la batterie, la pression des pneus, la température extérieure, etc. J’ai toutefois le sentiment à l’utilisation que la batterie est très, très durable et que vous pourrez profiter de rouler avec une seule charge pendant longtemps. Notons que lorsque la batterie est faible, cela réduira votre vitesse maximale.

La propulsion électrique en elle-même est très simple à contrôler grâce à l’écran LCD clair et concis dans sa présentation. L’état de la batterie est indiqué en haut, la vitesse actuelle (km/h) est en dessous, puis la vitesse électrique, tandis que le kilométrage est en bas. Lorsque vous appliquez le frein ou lorsque vous appliquez le régulateur de vitesse, vous le verrez également sur l’écran LCD.

Il y a trois boutons sur le petit panneau de commande du côté gauche du guidon, démarrez l’entraînement électrique en appuyant sur le bouton du milieu (M) et modifiez la vitesse électrique avec les boutons haut et bas. Vous pouvez également activer le régulateur de vitesse en maintenant le bouton inférieur enfoncé (3 secondes), et allumer la lumière LED à l’avant en maintenant le bouton supérieur enfoncé (3 secondes). De plus, dès que vous appliquez le frein, l’entraînement électrique s’arrête.

Vous retrouverez également l’autonomie de la batterie restante, la vitesse actuelle, le niveau de puissance du moteur choisi (5 niveaux), le nombre de kilomètres parcourus sur le parcours et total, ainsi que la durée de mise en route depuis le départ du tour.

Rouler sur ce vélo électrique est un vrai plaisir, peu importe la voie que vous choisissez. Bien sûr, il résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière conformément à la certification IP54, mais comme une bonne partie des vélos électriques il vaut mieux éviter de le conduire sous la pluie.

Sur terrain accidenté, de VTT par exemple, la batterie risquera de taper au niveau du cadre, ce qui ne bouleverse pas le fonctionnement du vélo, mais n’est pas très agréable. En ajoutant des cales épaisses le problème est résolu mais il devient difficile de retirer la batterie. Un bon équilibre est à trouver ici si vous comptez l’utiliser sur chemin caillouteux.

Bezior X500 Pro: Notre avis

Quand je mets le prix en perspective et ce que ce nouveau vélo pliant électrique Bezior X500 Pro offre en prestation en roulant, je dois admettre que je suis ravi. D’une certaine manière, ce « coureur » me rappelle les smartphones Xiaomi, des produits qui fournissent de belles spécifications pour un prix plus accessible, et c’est une valeur qu’un grand nombre de clients attendent des produits achetés. Beau et agile, rapide et efficace, vous prendrez tout simplement plaisir à rouler sur ce vélo électrique.

Les vélos électriques sont devenus un moyen de transport très économique qui vous transportera rapidement d’un point A à un point B, avec lequel vous pourrez profiter de la nature et rouler sur différents terrains tels que la terre, l’herbe ou le macadam. Qu’il s’agisse de terrains plats ou de montées avec ce VTT, c’est un plaisir. Et je ne doute pas que vous voudrez être plus souvent dans la nature. Sans oublier que vous pourrez vous dispenser d’utiliser les transports en commun, si le temps le permet, vous éviterez la foule, vous vous retrouverez en meilleure santé et de meilleure humeur.

J’ai aussi un vélo classique, mais après avoir essayé plusieurs vélos électriques, tant pis, il ne m’est plus venu à l’esprit de m’asseoir sur un modèle « ordinaire » qui prend définitivement la poussière actuellement. Je suis devenu un utilisateur de vélo électrique, ce nouveau moyen de transport préféré avec lequel je peux facilement parcourir des dizaines de kilomètres, ou expérimenter de nouveaux chemins sans avoir peur de la difficulté ou de ne pas revenir car trop fatigué.

A qui s’adresse ce vélo électrique ? Pratiquement tout le monde, peut-être pas les plus jeunes, mais les écoliers plus âgés, les étudiants, les jeunes entrepreneurs et les personnes soucieuses de leur budget se verront certainement sur ce vélo électrique Bezior X500 Pro. Côté taille, ce vélo est adapté aux personnes mesurant entre 165 et 185 centimètres.

