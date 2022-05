Xbox prépare un petit appareil axé sur le Cloud Gaming

L’engagement de Microsoft envers le Cloud Gaming (jeux vidéo dans le cloud via le streaming) est total. Ceux de Redmond sont convaincus que c’est l’avenir le plus immédiat et qu’il permettra de démocratiser le monde du jeu vidéo. La dernière exclusivité publiée par Windows Central le confirme : « Keystone » est un petit appareil en développement qui apportera Cloud Gaming et Game Pass à des milliers de foyers.

Xbox Cloud Gaming dans votre poche

Selon la source, clé de voûte Ce serait un petit appareil (similaire à celui de l’image ci-jointe) qui exécuterait une version allégée de Windows ou Xbox OS et aurait Game Pass et Cloud Gaming incorporés pour nous permettre de jouer où que nous soyons.

Voici les déclarations d’un représentant de Microsoft à Windows Central :

Notre vision pour Xbox Cloud Gaming est inébranlable. Notre objectif est de permettre aux gens de jouer aux jeux qu’ils veulent, sur les appareils qu’ils veulent, où ils veulent. Comme annoncé l’année dernière, nous avons travaillé sur un appareil de streaming de jeux, nommé Keystone. Cela pourrait se connecter à n’importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console. Dans le cadre de toute aventure technologique de ce type, nous évaluons constamment nos efforts, examinons nos apprentissages et veillons à ce que nous apportions de la valeur à nos clients. Nous avons pris la décision d’abandonner l’itération actuelle de l’appareil Keystone. Nous allons prendre ce que nous avons appris et recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra d’offrir Xbox Cloud Gaming à plus de joueurs dans le monde à l’avenir.

Que penseriez-vous de Microsoft lançant un appareil de ce type ? Pensez-vous qu’il pourrait sortir et réussir aujourd’hui ou Microsoft devrait-il attendre quelques années ?