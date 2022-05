Parce que l’eau autour de l’île de Vulcano a changé de couleur, devenant blanc laiteux

L’eau devant la plage de Levante de l’île de Vulcano est soudainement devenue blanc laiteux. L’INGV explique les raisons du curieux phénomène.

Crédit : INGV / Twitter

Ces derniers jours, les habitants de Vulcano Porto, situé sur l’île sicilienne de Vulcano (îles Éoliennes), ont signalé un curieux phénomène dans le bras de mer devant la plage de Levante, où l’eau a pris une couleur blanc laiteux. Intervention immédiate des experts de l’Institut National de Géophysique et de Volcanologie (INGV) de Catane, qui après avoir observé le phénomène à travers une webcam de l’Observatoire de Lipari, sont intervenus sur place pour les analyses physico-chimiques habituelles. Ils ont prélevé des échantillons à la fois dans la mer et dans le bain de boue thermale, « qui est le site de choix pour surveiller le système hydrothermal qui alimente le dégazage dans la région », comme l’indique le bulletin hebdomadaire publié par l’institut de recherche.

Les experts soulignent que la durée et l’étendue de l’événement, ainsi que la couleur laiteuse prise par le tronçon de mer, suggèrent que « des événements de dégazage impulsif ont affecté la zone d’expiration surplombant la plage de Levante, qui était historiquement affectée par les émissions de gaz des sites présents à faibles profondeurs sur le fond marin « . « Un phénomène de libération de fluides dû à une augmentation de la pression dans le système hydrothermal – poursuit l’INGV – peut en effet provoquer l’émission d’eau riche en sulfures, présente dans la partie la moins profonde du système lui-même, donc avec des couleurs sombres typiques. L’oxydation qui s’ensuit provoque la formation de soufre élémentaire et de sulfates et la floculation massive qui s’ensuit, produisant l’aspect blanc laiteux de l’eau de mer. La dynamique impulsive du dégazage provoque également la dispersion dans l’eau de dépôts préexistants de soufre natif, contribuant à renforcer le phénomène en cause ». Les plaques de matériaux flottants ont été photographiées lors de l’inspection par les experts.

Détail de la matière en suspension. Crédit : INGV

Les premières analyses indiquent « une baisse significative et générale du pH » dans le tronçon de mer touché par le phénomène, mais des détails plus précis seront divulgués ultérieurement avec la publication des rapports technico-scientifiques préparés. Les chercheurs ont rapporté qu’entre le 22 et le 23 mai une augmentation significative de l’activité sismique à basse fréquence (micro-chocs) a été observée par rapport à celle observée les mois précédents. Les premiers signalements de taches blanches par les habitants de Vulcano Porto sont arrivés dès le 23 mai. Cependant, les stations de surveillance (GNSS et Tilt) n’ont pas montré de « variations significatives » dans la déformation du sol. Comme l’a rapporté Repubblica, suite aux indications des experts, le maire de Lipari Marco Giorgianni – qui a également autorité sur Vulcano – a décidé de fermer la plage de Levante à la baignade pendant 15 jours. En tout cas, le phénomène est déjà revenu, selon les propos d’un habitant cités par le journal.