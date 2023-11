Si vous êtes passionné par la gravure et curieux des dernières technologies, le XTool S1 pourrait bien attirer votre attention. Cette machine veut aller au-delà de la simple gravure, se présentant comme une fusion entre créativité, technologie moderne et sécurité renforcée.

Dans les prochains paragraphes, nous vous proposons une plongée dans les caractéristiques techniques du XTool S1, mettant en lumière pourquoi il pourrait être un choix intéressant pour les amateurs d’art et de gravure.

XTool S1 : Exploration complète – Déballage, spécifications techniques et accessoires

Lors du déballage du graveur XTool S1, la première impression est celle d’une imposante machine, se présentant dans un emballage soigneusement conçu par la marque, avec une importante protection par une mousse découpée et une fixation sécurisée.

Le contenu du packaging est complet, comprenant le graveur S1 avec sa tête 40 W, une boîte bien fournie en accessoires tels que des vis, des lentilles de rechange, divers outils, un tournevis hexagonal, un adaptateur, un câble secteur, une notice détaillée en couleur, une gaine d’extraction des fumées, ainsi que des lames facilitant le positionnement des matériaux pour une découpe précise.

Passons maintenant à une analyse de la fiche technique du S1, dévoilant des caractéristiques qui le placent dans le haut du panier du marché public des graveurs laser fermés à diodes :

Le S1 propose des variantes de tête laser de 20W et 40 W, incluant une version infrarouge de 2 W.

La précision du point laser est de 0,08 x 0,10 mm pour la version 40 W et 0,08 x 0,06 mm pour la version 20 W.

La surface de travail est grande et mesure 498 x 319 mm, permettant une bonne variété de projets créatifs.

La vitesse maximale atteint 600 mm/s.

Les options de connexion incluent USB et Wi-Fi.

Le logiciel XTool Creative Space et Lightburn assure une compatibilité logicielle étendue.

La prise en charge de divers systèmes d’exploitation, dont Android, iOS, iPad, Windows et macOS.

Les dimensions extérieures du S1 varient selon l’utilisation de la base de rehausse, offrant ainsi une adaptabilité à différents besoins.

L’intégration d’un module de positionnement du laser en temps réel, la mesure automatique de l’épaisseur de la surface à travailler et la fonction d’autofocus font partis des fonctionnalités intelligentes de cette machine.

Un mode spécifique permettant la gravure et la découpe sur des surfaces incurvées.

Pour garantir la sécurité de l’utilisateur, le graveur laser XTool S1 est équipé de plusieurs capteurs, notamment des capteurs de flamme sur 5 directions, un capteur pour le module laser, ainsi que des capteurs qui arrêtent la machine en cas d’inclinaison ou de choc.

Le S1 présente une configuration entièrement fermée, où l’accès à la zone de travail se fait en soulevant un large capot sur charnière. Cet élément de sécurité est fabriqué à partir d’acrylique filtrant, assurant une protection oculaire efficace tout en permettant aux utilisateurs d’observer le processus de gravure en toute sécurité.

Accessoire d’assistance d’air intelligent du XTool S1

L’accessoire d’assistance d’air intelligent du XTool S1 se présente comme un compagnon incontournable. Sans nécessiter de chargeur électrique supplémentaire, cet accessoire offre des avantages multiples pour améliorer la qualité, la propreté et la durabilité des gravures.

L’automatisation intelligente ajuste le débit d’air en fonction des conditions de travail, assurant un flux stable de 30 L/min. Cette élimination efficace de la fumée garantit une stabilité de l’énergie laser, un atout majeur pour des résultats de gravure réussis.

La puissance du débit d’air ne se limite pas à la fumée. Elle réduit rapidement la température de la surface du matériau, préservant ainsi la couleur et assurant des surfaces lisses. Une garantie de propreté qui se traduit par des gravures d’une netteté remarquable.

L’assistance d’air n’est pas simplement une question de propreté. Sa pression élevée dirige plus d’air vers le bas, améliorant la combustion et la pénétration du laser. Les résultats de coupe sont optimisés, offrant une haute qualité à chaque projet.

L’assistance d’air élimine les impuretés générées pendant l’opération, prolongeant ainsi également la durée de vie de la lentille. Un investissement qui se traduit par des performances optiques constantes.

Panneau nid d’abeille xTool S1

Cet accessoire, conçu spécifiquement pour le XTool S1, se présente comme le partenaire idéal pour des découpes nettes et précises.

Ce composant se distingue par un design pensé pour favoriser une circulation d’air optimale. Cette caractéristique, en réduisant la carbonisation due à la chaleur, assure une découpe plus nette, préservant ainsi l’intégrité des projets les plus délicats.

La construction robuste de ce panneau en nid d’abeille, consolidée par neuf barres en acier de 5 mm et une plaque de 22 mm, élève la capacité de charge à 5 kg. Cette résistance élargit les horizons des matériaux compatibles, conférant une adaptabilité essentielle à tout espace de travail dédié à la gravure.

Les broches magnétiques sont des éléments de fixation qui garantissent une meilleure stabilité des matériaux, assurant un alignement millimétré. Les tampons antidérapants de 5 mm, quant à eux, éliminent tout risque de déplacement indésirable, maintenant une précision constante.

L’intégration d’échelles sur les deux axes, mesurées en pouces et en centimètres, permet une mesure rapide et précise.

En définitive, l’utilisation du panneau en nid d’abeille xTool S1 améliore le résultat de la gravure, idéale pour les professionnels recherchant une qualité optimale.

Le socle réhausseur xTool S1 : Optimisation de l’Espace de Travail pour une Gravure Polyvalente

Lorsqu’il s’agit de gravure et de découpe d’objets plus imposants, le socle réhausseur xTool S1 se révèle être un accessoire incontournable pour étendre la zone de travail. Conçu pour répondre aux exigences de différentes épaisseurs de gravure, ce socle assure un environnement de travail entièrement clos, évitant toute fuite de lumière et de fumée.

L’installation du socle réhausseur nécessite environ une vingtaine de minute de manipulation. Il implique de récupérer le fond du S1 pour le positionner à l’arrière de la base.

Ce socle réhausseur permet également de pouvoir utiliser l’accessoire rotatif RA2 Pro que nous détaillerons juste après.

Ce système assure une « étanchéité » efficace à la lumière, préservant ainsi la certification Classe 1 du laser. Une fois en place, le S1 offre une surface de lit de 608 x 385 mm, permettant une zone de travail de 498 x 319 mm. Grâce au socle réhausseur, la hauteur de travail atteint 133,5 mm.

La gravure rotative avec le XTool RA2 Pro

Le XTool RA2 Pro offre des possibilités de gravure étendues grâce à sa fonction rotative. Il permet de répondre à la majeure partie des besoins de personnalisation, offrant une solution adaptée à chaque objet, que ce soit un cylindre, ou une sphère.

Le RA2 Pro possède de multiples options rotatives dont le « rotatif à rouleaux », le « rotatif à mandrin », le « Sphère Rotary » et le « Ring Rotary ».

Celui-ci s’adapte à 90 % des cylindres et sphères utilisés au quotidien. Cette adaptabilité ouvre la porte à la création de pièces uniques, que ce soit un décor personnalisé pour des boules de noël, d’un verre de vin au nom d’un domaine viticole ou une date de mariage sur des alliances…

Les mâchoires en coussinet souple du RA2 Pro ne se contentent pas d’offrir une force de friction accrue, elles préservent également la fragilité des objets en évitant toute casse. Cet accessoire est fourni avec des mâchoires à double étape et des mâchoires à simple étape. Les utilisateurs les plus créatifs peuvent même imprimer en 3D leurs propres mâchoires, élargissant ainsi la gamme d’objets compatibles avec le RA2 Pro.

L’outil de niveau séparable garantit une stabilité permanente du centre des objets, particulièrement utile pour les cylindres irréguliers et extra-longs. La structure mécanique simplifie quant à elle le réglage de la hauteur du module de support et du diamètre du mandrin, offrant une utilisation plus facile et précise du RA2 Pro.

Simplicité d’Installation et de Fonctionnement

L’installation du XTool S1 ainsi que du module laser est simple et rapide. Il y a quatre vis à enlever dans le fond de la machine pour libérer l’axe X, ces deux petites cales permettent de maintenir cet axe pendant le transport. Le module laser ne nécessite que le branchement du câble d’alimentation et du tuyau d’air. Il est ensuite fixé sur son support à l’aide de deux vis.

L’une des caractéristiques qui mérite une attention particulière est le palpeur, qui permet de détecter automatiquement la hauteur de focale. Il est également très facile à installer, il est simplement aimanté sur le côté du module laser. Cette fonction simplifie le processus de configuration, en garantissant une gravure et une découpe précises. De plus, le palpeur automatique facilite la détection de la hauteur de la surface de travail, simplifiant ainsi la configuration en générant des surfaces 3D uniques.

Un aspect intéressant du XTool S1 réside dans sa capacité à suivre en temps réel la position du laser, même lorsque l’utilisateur le déplace manuellement. Cette fonctionnalité permet un nouveau système de positionnement des motifs sur les objets, sans nécessiter de caméra, ce qui est un atout très intéressant pour les projets de gravure et de découpe personnalisés.

Côté software, le logiciel XTool Creative Space est facile à prendre en main et offre une expérience intuitive qui permet aux créatifs en herbe de maîtriser rapidement toutes les fonctionnalités majeures du graveur. L’interface est bien conçue, les menus intuitifs, la courbe d’apprentissage est particulièrement fluide, permettant aux novices de s’adapter rapidement.

Projets Réalisés

Au cours de nos tests pratiques, cette machine s’est avérée être bien plus qu’un simple outil. Les différentes étapes de nos essais ont pris la forme d’une série de projets captivants, chacun mettant en lumière une facette unique du XTool S1. De la découpe précise d’étoiles en bois à la gravure méticuleuse sur ardoise, en passant par la création détaillée de bijoux en acrylique, cette machine ne nous a pas déçu.

Découpe d’étoiles de neige en bois

Lors du premier test du graveur XTool S1, mettant à l’épreuve ses capacités sur la découpe précise d’étoiles de neige en bois, la machine a produit une très bonne performance. Avec sa puissance laser de 40W, le XTool S1 a démontré une précision technique impressionnante pour une machine grand public.

Chaque étoile de neige a été découpée avec habileté par le laser, révélant la capacité du S1 à produire des contours très nets. Ce résultat met en lumière la synergie entre la puissance du laser et la précision du XTool S1 dans l’exécution des motifs complexes.

Durant les essais, la découpe du bois a engendré des fumées, l’outil d’assistance d’air intelligent du XTool S1 s’est révélé indispensable pour les évacuer à l’extérieur de la salle d’essai. Celui-ci nous a paru indispensable pour conserver un environnement de travail propre et sécurisé.

Les contours nets et la finesse des détails obtenus révèlent la technologie de pointe intégrée au XTool S1. Sa capacité à transformer une simple planche de bois en une pièce d’artisanat minutieuse confirme sans équivoque sa polyvalence et ses très bonnes performances.

La découpe d’étoiles de neige en bois a été passée avec brio par le XTool S1. Vous pouvez constater la précision de la découpe via la photo ci-dessous.

Gravure sur ardoise

La gravure sur ardoise a également montré la capacité du XTool S1 à sublimer des surfaces brutes.

Après avoir achevé la gravure sur l’ardoise, nous avons examiné attentivement le résultat, qui nous a plutôt impressionnés. La précision du logo NETCOST, en particulier le double O, était difficile à réaliser, mais elle a été parfaitement respectée sur le résultat final.

Boucles d’oreilles en acrylique

La conception de boucles d’oreilles en acrylique a été également une bonne illustration de la bonne synergie entre la puissance du laser de 40W du XTool S1 et la précision de la découpe.

Chaque contour, chaque détail a été sculpté avec une précision quasi chirurgicale. Les bords lisses et la clarté des formes attestent du niveau de maîtrise de cette machine.

Mais au-delà de la précision, c’est le niveau de détail dans chaque boucle d’oreille qui nous a véritablement captivé. Chaque motif a été reproduit avec une minutie impressionnante. Les gravures, complexes et élaborées, témoignent de la capacité du XTool S1 à saisir et à reproduire les nuances artistiques des nos modèles d’essais.

Malgré la complexité des designs, la machine a démontré une certaine facilité dans l’exécution de chaque découpe et gravure. L’interface conviviale du logiciel de la marque et les commandes intuitives ont permis de naviguer sans problème à travers le processus créatif, offrant un contrôle total sur le résultat final.

Que ce soit pour des projets personnels ou professionnels, le XTool S1 s’affirme comme un partenaire de choix pour les artisans et les créateurs en quête d’une haute précision dans le monde de la gravure laser.

Médaille commémorative pour une naissance

Le XTool S1 a démontré toute sa puissance lors de la création d’une médaille commémorative pour célébrer la naissance d’un nouveau-né.

L’excellence de la gravure s’est révélée dans la minutie avec laquelle le XTool S1 a reproduit le prénom et la date de naissance. Chaque lettre a été gravée avec une précision et une vitesse remarquable, préservant le style d’écriture choisi.

La personnalisation a été au cœur de ce test, offrant par exemple aux parents la liberté de choisir le style d’écriture et la disposition du texte, façonnant ainsi une médaille véritablement unique.

Le XTool S1 se positionne ainsi comme un outil très intéressant pour ceux qui recherchent non seulement à graver des objets, mais aussi à les personnaliser. De plus, si vous optez la tête infrarouge de 2W, le graveur peut travailler sur différents autres métaux. Que ce soit en argent, en or, ou en tout autre métal.

Marque-pages en similicuir

La réalisation de marque-pages en similicuir par le biais de la gravure et de la découpe met encore en avant la polyvalence du XTool S1. Sa capacité à manœuvrer avec précision à travers divers matériaux montre son adaptabilité, ouvrant ainsi des perspectives de personnalisation pour des objets aussi simples que pratiques du quotidien.

Le processus de gravure a été encore une fois remarquable dans sa capacité à reproduire des détails fins sur le similicuir, ajoutant une touche d’élégance aux marque-pages. La découpe précise a permis de créer des contours nets et réguliers.

L’expérience de création de marque-pages avec le XTool S1 a démontré comment cette machine peut offrir une personnalisation sophistiquée même sur des matériaux délicats comme le similicuir.

La facilité avec laquelle le XTool S1 s’est adapté à ce projet spécifique souligne son fort potentiel pour répondre à une variété de besoins créatifs.

Personnalisation d’une tasse à café

La personnalisation d’une tasse à café avec l’outil rotatif RA2 PRO a montré à quel point le XTool S1 peut être flexible. Ce test a révélé la diversité des gravures que la machine peut faire. La mise au point est très facile, comme pour les surfaces plates.

En utilisant l’outil rotatif, la tasse a été décorée avec des motifs complexes reproduits de manière détaillée et précise. Chaque détail était clair, ajoutant une touche artistique à une simple tasse à café unie.

La stabilité de l’outil RA2 PRO a été très importante dans cette expérience. La tasse à personnaliser était très bien maintenue et l’outil rotatif s’est révélé être d’une grande facilité d’utilisation et très efficace. Cette stabilité a grandement contribué à rendre les motifs complexes plus précis, mettant en valeur la fiabilité et l’ergonomie de l’outil RA2 PRO.

La précision du XTool S1 associée à la stabilité de l’outil rotatif a abouti à la réalisation d’une tasse à café personnalisée avec une qualité digne du commerce.

Gravure sur une surface courbe en pierre

La gravure sur une surface courbe en pierre avec le XTool S1, accompagnée de l’utilisation astucieuse du palpeur, a permis de réaliser un test technique intéressant.

La machine a non seulement démontré une adaptabilité remarquable à la courbure de la pierre, mais le palpeur a également contribué à une calibration précise, assurant ainsi une très bonne netteté dans les détails gravés.

Cette expérience a montré la capacité du XTool S1 à graver des surfaces complexes grâce à l’efficacité du palpeur.

La finesse et la précision de la gravure, combinées à l’utilisation judicieuse du palpeur, font du XTool S1 un outil adapté à des projets exigeant une qualité artisanale sur des surfaces courbes.

XTool S1: Notre avis

La découpeuse et graveuse laser xTool S1 se distingue comme une machine de découpe laser de qualité professionnelle. Sa priorité absolue en matière de sécurité, avec des systèmes de pointe et l’avantage de ne pas nécessiter de lunettes de sécurité, la rend accessible à tous les niveaux d’expérience. La polyvalence exceptionnelle de ce graveur, grâce à ses trois modules laser et à une gamme étendue d’accessoires, en fait un produit incontournable pour divers projets. Sa mécanique industrielle robuste assure stabilité et précision, répondant aux besoins des amateurs, des utilisateurs domestiques, des établissements d’enseignement et des entreprises où la sécurité laser est primordiale.

En termes de performances, le xTool S1 40W excelle dans la précision des coupes et des gravures sur divers matériaux, offrant un contrôle absolu sur la puissance et la vitesse de travail. Son design soigné, avec un boîtier de protection intégrale en plastique de haute qualité, assure la sécurité de l’opérateur tout en facilitant la surveillance du processus de travail. La diversité des matériaux manipulables et la flexibilité offerte font du xTool S1 un choix idéal pour personnaliser des objets, créer des œuvres artistiques ou produire des articles artisanaux en série. En résumé, le xTool S1 représente un investissement judicieux pour ceux qui cherchent une solution polyvalente, sûre et de haute précision dans le domaine de la découpe laser.

Si vous êtes intéressé par le xTool S1, vous êtes au bon endroit au bon moment. Celui-ci est proposé actuellement avec 100€ de réduction, portant son prix à 1699€ au lieu de 1799€ .

Pour

Rapidité dans la gravure et la découpe

Alignement précis des gravures et des découpes

Possibilité de réaliser des gravures incurvées (avec accessoire)

Design moderne et bonne qualité de construction

Configuration entièrement fermée

Espace de travail généreux

Nombreuses fonctions de sécurité

Intégration de l’évacuation des fumées

Modules laser remplaçables rapidement

Connectivité Wi-Fi

Éclairage intégré

Contre