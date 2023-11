Honor X50i+ Fait ses Débuts Avec un Appareil Photo 108MP, un Corps Léger et Plus Encore

Honor a lancé aujourd’hui un tout nouvel smartphone. Baptisé Honor X50i+, l’appareil est une version améliorée de l’Honor X50 lancé en juillet de cette année. Parmi les améliorations, le nouveau smartphone dispose d’un meilleur écran, d’un SoC plus performant et d’un meilleur appareil photo.

Le nouveau Honor X50i+ est actuellement disponible en Chine en deux configurations différentes. Il affiche un prix de base de CNY1599, soit environ 219 dollars américains. La version mieux configurée est proposée au prix de CNY1799, soit environ 247 dollars américains.

Principales caractéristiques de l’Honor X50i+

À l’avant, l’Honor X50i+ est équipé d’un écran AMOLED avec une résolution FHD+. Il s’agit d’une amélioration par rapport à l’écran LCD de l’Honor X50. Cependant, le taux de rafraîchissement a été réduit sur le nouveau smartphone, passant à 90 Hz, alors que le X50 prenait en charge le 120 Hz.

En ce qui concerne les caméras, l’Honor X50i+ dispose d’un appareil photo frontal de 8 MP, qui se trouve à l’intérieur d’une découpe ovale. À l’arrière, le smartphone est doté d’un appareil photo principal de 108 MP accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP. À propos de l’arrière, il présente un design intéressant. Il comporte une île circulaire qui confère à l’appareil un aspect distinct.

Sous le capot, l’Honor X50i+ est équipé de la puce Dimensity 6080. Il s’agit d’une puce plus récente que le Snapdragon 6 Gen 1 qui équipait l’Honor X50. Honor a associé cette puce à 12 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, il existe deux options : 256 Go et 512 Go.

Le smartphone démarre avec MagicOS 7.2 préinstallé. Il s’agit de la surcouche Android d’Honor qui fonctionne sur Android 13. En ce qui concerne la batterie, l’Honor X50i+ est équipé d’une batterie de 4500 mAh qui peut se charger à 33 watts. Un autre aspect intéressant de l’appareil est son poids. Il ne pèse que 166 grammes, ce qui en réalité l’un des appareils milieu de gamme les plus légers du marché.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :