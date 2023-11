Quelle est l’ampleur de Call Of Duty: Modern Warfare 3

Le nouveau Call of Duty Modern Warfare 3 d’Activision est maintenant disponible sur PC, Xbox et PlayStation. Et si vous vous demandiez s’il s’agit de la suite de Modern Warfare 2, sorti en 2022, vous avez raison. Le jeu est officiellement sorti le 10 novembre 2023.

Si vous prévoyez de jouer au nouveau jeu de COD, vous pourriez être intéressé de savoir combien d’espace il nécessite et combien de temps il faudra pour terminer le jeu. Vous trouverez ici ces informations.

Quelle est la taille de Call of Duty : Modern Warfare 3

De nos jours, de nombreux jeux nécessitent entre 90 et 100+ Go de contenu à télécharger. Les jeux COD sont toujours volumineux, mais le nouveau jeu est encore plus gros. Les développeurs l’ont officiellement partagé sur X auparavant Twitter avant le lancement du jeu.

En ce qui concerne Call of Duty : Modern Warfare 3, le jeu nécessite environ 170 Go sur PC. Et c’est encore plus pour PlayStation, environ 234 Go. Pour les autres plateformes, la taille du jeu est de plus de 200 Go. Oui, c’est assez gros lorsque vous le comparez à d’autres jeux disponibles.

Pourquoi la taille du fichier est-elle si grande ? Eh bien, Activision a déclaré dans son post sur X (Twitter) qu’il y aura une tonne de contenu disponible pour les joueurs à utiliser dès le premier jour.

Lorsque vous jetez un coup d’œil au lanceur COD HQ, en plus de Modern Warfare 3 qui est installé, vous verrez également de nombreux éléments de Modern Warfare 2 qui sont installés. Il semble que ces éléments aient été transférés de Modern Warfare 2 à Modern Warfare 3. La bonne partie à ce sujet est que vous pouvez choisir quels éléments et modes désinstaller si vous ne les utilisez pas activement.

Lorsque vous téléchargez Modern Warfare 3, vous pouvez également voir que le mode zombies en monde ouvert ainsi que les amplis de Call of Duty Warzone sont également installés sur vos appareils. Bien que les tailles de téléchargement puissent être énormes, Activision indique également que lorsque le jeu termine l’installation, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit un peu plus petit par rapport aux titres précédents de la franchise Call of Duty.

Combien de temps faut-il pour terminer COD Modern Warfare 3

Si l’on considère le nombre moyen d’heures que vous passez à battre les jeux Call of Duty, vous passerez généralement quelque part entre 7 et 10 heures ; ce qui semble tout à fait raisonnable. Les heures moyennes passées varieront d’une personne à l’autre car chacun aura des niveaux de compétences différents.

Image : CallOfDuty

Concernant Modern Warfare 3, il est rapporté que le mode campagne ne vous prendra que 3 à 5 heures. 3 à 5 heures semblent être assez peu et le jeu a en effet un mode campagne court. Est-ce aussi petit ? Oui, c’est le cas. Il suffit de consulter votre YouTuber Call of Duty préféré qui a eu un accès anticipé au jeu et de vérifier la durée des séquences où ils jouent au mode campagne du jeu.

Si l’on regarde Modern Warfare 2, le jeu peut être terminé en un peu moins de 8 heures environ. Avec Modern Warfare 1, vous pouvez terminer le mode campagne en 6 heures environ. Désormais, pourquoi le mode campagne de MW 3 est-il si court ? On pense que le jeu était à l’origine destiné à sortir en tant que DLC pour Modern Warfare 2, mais il a ensuite été abandonné et il a été décidé de le sortir en tant que tout nouveau jeu.

Le fait que Modern Warfare 3 ait un mode campagne court ne signifie pas que c’est la fin du monde. Le vrai plaisir de jouer à n’importe quel titre Call of Duty réside dans le mode multijoueur avec vos amis et d’autres personnes. De plus, il serait préférable d’attendre le 10 novembre pour voir ce que les joueurs pensent de la durée du mode campagne et s’ils exigent un mode campagne plus long.

COD Modern Warfare 3 – Configuration requise

Si vous n’êtes pas tombé dans les manipulations de précommande que presque tous les jeux proposent en échange d’un accès anticipé et que vous avez décidé d’attendre la sortie du jeu le 10, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil aux configurations système requises pour PC.

Configuration système minimale

Processeur : Intel Core i5 6500 ou AMD Ryzen 5 1400

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960/ GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470

Version DirectX : 12

Espace de stockage : SSD avec 150 Go disponibles

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Configuration système recommandée

Processeur : Intel Core i7 6700 K ou AMD Ryzen 5 1600 X

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080 Ti/ RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT

Version DirectX : 12

Espace de stockage : SSD avec 150 Go disponibles

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Modern Warfare 3 : Plateformes prises en charge

Vous pouvez facilement jouer à Call of Duty : Modern Warfare 3 sur PC via Steam et Battle.net Launchers. Les joueurs sur console pourront jouer à Modern Warfare 3 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Si vous vous demandez si le jeu prend en charge le jeu interplateforme, vous avez de la chance, car le jeu, comme tous les autres jeux Call of Duty, prend en charge le jeu interplateforme. Ainsi, vous pouvez jouer avec vos amis, peu importe la console ou la plateforme sur laquelle ils se trouvent.

Modern Warfare 3 : Date de sortie et précommande

Le jeu est sorti officiellement le 10 novembre 2023. Cependant, le jeu était disponible une semaine plus tôt (à partir du 3 novembre) pour les utilisateurs ayant précommandé le jeu.

Si vous avez acheté le jeu, il peut prendre beaucoup de temps pour le télécharger sur votre PC ou votre PlayStation car le jeu pèse plus de 150 Go.

Voilà tout sur la taille de Call of Duty Modern Warfare 3 et combien de temps il faut pour terminer le jeu. Faites-nous part de vos réflexions sur le jeu sur nos réseaux sociaux.



