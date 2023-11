Comment redémarrer Nintendo Switch

Alors que la Nintendo Switch est une excellente console portable, elle présente quelques problèmes. Eh bien, tous les gadgets électroniques ont leurs problèmes et c’est aussi le cas de la Nintendo Switch.

Le gel occasionnel est courant, ce qui nécessite un redémarrage. Cependant, vous pouvez facilement résoudre de tels problèmes en effectuant un redémarrage sur la Switch.

Le guide d’aujourd’hui explique comment redémarrer la Nintendo Switch.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiteriez effectuer un redémarrage sur la Nintendo Switch. Cela peut être dû à un gel du jeu, rendant la Switch non réactive, ou cela peut également être un bug logiciel qui rend la Switch non réactive sur l’écran d’accueil lui-même. Cela peut être une autre raison, comme le fait de ne pas pouvoir activer le Wi-Fi sur la Switch ou autre chose.

Au lieu de l’éteindre et de le rallumer, un redémarrage est une meilleure option. Lisez la suite pour apprendre comment redémarrer la Nintendo Switch.

Il existe quatre façons différentes de redémarrer la Nintendo Switch. Une solution peut être classée comme un redémarrage normal. L’autre solution vous aide à effectuer une réinitialisation forcée, une solution séparée pour débloquer l’appareil, et une solution pour vider le cache.

Jetons un coup d’œil à chaque solution.

Comment redémarrer la Nintendo Switch [un redémarrage normal rapide]

Un redémarrage normal peut être effectué lorsque vous souhaitez simplement redémarrer la Switch, peut-être parce que vous avez ajouté un nouveau compte ou que vous pensez que l’appareil ne fonctionne pas correctement. Le meilleur avantage de cette solution est que vous ne perdrez pas les données du jeu en effectuant un redémarrage rapide. Pour effectuer un redémarrage normal, procédez comme suit :

Étape 1: Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation en haut de la Switch pendant au moins trois secondes.

Étape 2: Vous verrez maintenant un menu à l’écran. Sélectionnez Options d’alimentation dans la liste.

Étape 3: Sélectionnez l’option Redémarrage dans la liste. La Nintendo Switch se redémarrera maintenant.

Si vous laissez l’appareil avec le menu d’alimentation activé, l’appareil passera automatiquement en mode veille.

Comment effectuer une réinitialisation forcée de la Nintendo Switch [Méthode de redémarrage forcé]

La réinitialisation forcée est très utile lorsque votre Nintendo Switch devient soudainement non réactive ou que le jeu se fige et que vous n’avez pas d’autre choix que de redémarrer la Switch de force. Voici comment vous pouvez redémarrer la Nintendo Switch de force.

Étape 1: Éteignez votre Nintendo Switch.

Étape 2: Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la console redémarre ou se réinitialise. Cela prendra environ 15 à 20 secondes. Une fois terminé, relâchez le bouton d’alimentation.

Étape 3: Appuyez maintenant une fois sur le bouton d’alimentation et commencez à utiliser la Nintendo Switch.

Voilà, la Switch fonctionne normalement à nouveau.

Risques de redémarrage forcé

Eh bien, le redémarrage forcé ne devrait pas causer de dommages à l’appareil. Mais si vous étiez en train de sauvegarder un fichier de jeu, il y a des chances que vous perdiez ces fichiers enregistrés pour ce jeu particulier, il peut même y avoir des problèmes avec les données de l’application qui sont corrompues, ce qui signifie que vous devrez probablement télécharger à nouveau tout le jeu.

Parfois, un redémarrage forcé peut même bloquer la Switch et simplement afficher un écran bleu et rien d’autre. Lorsqu’une telle situation se produit, il est préférable d’envoyer l’appareil à Nintendo pour le faire réparer.

Comment débloquer la Nintendo Switch

En plus de redémarrer votre Switch, vous pouvez également utiliser deux autres solutions pour débloquer votre Switch.

Solution 1 : Appuyez sur le bouton d’accueil

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous jouiez à un jeu et votre Switch a décidé de devenir non réactive ? Eh bien, en appuyant sur le bouton d’accueil, vous pouvez quitter le jeu immédiatement et revenir à l’écran d’accueil. Cependant, vous devrez continuer à appuyer sur le bouton d’accueil pour sortir du jeu.

Cette solution est utile lorsque vous ne voulez tout simplement pas effectuer un redémarrage forcé et que vous avez peur de perdre certaines données, que ce soit des données de sauvegarde ou des données d’application.

Mettre la Switch en dock

Désormais, cette solution fonctionnera si vous avez acheté le Dock de la Switch. Disons que vous jouiez à un jeu Mario sur votre Switch et qu’il décide simplement de se figer. Que faites-vous ? Eh bien, vous placez simplement la Switch dans son Dock, puis vous la retirez. Votre Switch devrait revenir à la normale.

Ce que le fait de mettre en dock et de retirer fait, c’est interrompre presque tout pour se préparer en mode dock. Et aussitôt que vous le retirez du dock, la Switch revient à la normale et vous pouvez continuer à jouer au jeu qui était complètement non réactif une minute ou deux auparavant.

Comment vider le cache de la Nintendo Switch

L’historique de navigation ainsi que votre identifiant utilisateur et vos mots de passe sont stockés dans la mémoire cache sur la Nintendo Switch. Que ce soit un problème avec le cache du jeu ou avec votre compte, vous pouvez vider le cache pour résoudre les problèmes sur votre appareil. Voici les étapes à suivre.

Étape 1: Sélectionnez l’icône Paramètres sur l’écran d’accueil de la Nintendo Switch.

Étape 2: Faites défiler vers le bas, Trouvez Système et appuyez dessus.

Étape 3: Sélectionnez Options de formatage, puis appuyez sur Réinitialiser le cache.

C’est tout.

