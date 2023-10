Le Fairphone 4 commence à recevoir la mise à jour Android 13

Tard mais toujours bienvenu : l’entreprise technologique basée à Amsterdam, Fairphone, a annoncé une mise à jour Android 13 pour le Fairphone 4, un modèle de 2021. Bien qu’elle soit un peu tardive, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui attendaient la mise à jour.

Il s’agit d’un téléphone qui a deux ans et qui a été lancé en 2021 avec Android 11. Ainsi, Android 13 est sa deuxième mise à jour majeure. Et selon l’annonce récente de l’entreprise, il semblerait que ce ne soit pas la dernière mise à jour majeure. Oui, le Fairphone 4 pourrait bénéficier du support jusqu’à Android 15, mais ne vous attendez pas à ce que la mise à jour arrive prochainement.

Fairphone a annoncé la mise à jour Android 13 pour le Fairphone 4 sur Twitter (maintenant appelé X). Le déploiement a déjà commencé et sera disponible pour tous dans les prochaines semaines. Le tweet ne contient pas beaucoup d’informations, mais comme toujours, l’entreprise a partagé des informations complètes sur la page de support de l’appareil.

Certains utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour. Un utilisateur de X (Twitter) @cyka_nya a également partagé la capture d’écran dans la section des commentaires de l’annonce officielle du tweet. Voici les informations sur la mise à jour Android 13 pour le Fairphone 4 que vous pourriez apprécier.

@cyka_nya

La mise à jour Android 13 pour le Fairphone 4 est livrée avec la version de build TP1V.C.073 et le correctif de sécurité d’août 2023. Et étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse plus d’un gigaoctet. La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le thème dynamique qui change les couleurs des icônes et plus encore pour les faire correspondre avec le papier peint, de nouveaux contrôles multimédias avec une barre de progression dansante, les préférences de langue par application et de nombreuses autres fonctionnalités d’Android 13. Consultez le journal des modifications complet ci-dessous.

Présentation d’Android 13 Votre Fairphone. Votre style. Personnalisez votre téléphone selon votre style personnel. Avec des icônes d’applications thématiques, vous pouvez régler les applications et plus encore pour les faire correspondre à la teinte et aux couleurs du papier peint de votre téléphone. Choisissez votre style dans Paramètres → Papier peint → Papier peint & style.

Nouveaux contrôles multimédias Votre musique n’a jamais été aussi belle. Les illustrations d’album seront désormais pleinement affichées et comporteront une barre de lecture dansante.

Préférences de langue par application Attribuez des paramètres de langue différents à des applications individuelles, afin de pouvoir passer fluidement d’une langue à l’autre sur votre appareil, tout comme dans la vie réelle.

Résolution des problèmes Luminosité de l’écran : la luminosité pouvait parfois soudainement chuter à un niveau très bas. Écran d’accueil : la barre de recherche pouvait parfois disparaître.

Autres améliorations Vie privée et sécurité : vous avez plus de contrôle sur les informations auxquelles les applications peuvent avoir accès ou non, notamment les photos spécifiques, les vidéos et l’historique du presse-papiers.



La mise à jour Android 13 pour le Fairphone est déployée par lots. Donc, si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous la recevrez bientôt dans les prochaines semaines. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour depuis la page de mise à jour logicielle dans les Paramètres. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50% et de sauvegarder vos données importantes.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires.



