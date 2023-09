Edifier S2000MKIII: Test des Enceintes de Bibliothèques Amplifiées au bon rapport Qualité/Prix

L’univers du divertissement à domicile se complexifie de jour en jour. Entre choisir une barre de son ou des enceintes, et déterminer ce qui convient le mieux à la musique ou à la télévision, le choix est loin d’être évident.

Les enceintes bibliothèque S2000MKIII d’Edifier proposent une alternative à ce casse-tête. Cette paire d’enceintes actives, robustes et assez lourdes, offre une pléthore de ports et connecteurs, dont l’aptX HD via le nouveau chipset Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC3031 mis à jour.

Conçues principalement pour la musique, ces enceintes peuvent aussi servir de substitut à une barre de son pour votre téléviseur. Cependant, vous devrez déterminer vos priorités. Pour vous guider dans ce choix, nous examinerons en profondeur les caractéristiques de ces enceintes tout au long de ce test.

Edifier S2000MKIII: Déballage

Ces nouvelles Edifier S2000MKIII arrivent dans un carton d’une bonne taille, plutôt lourd. À l’intérieur nous découvrons les enceintes solidement empaquetées, prêtes à affronter les aléas des transports.

Plusieurs types de câbles audio accompagnent ces enceintes. Nous découvrons d’abord : un câble optique, un câble RCA et un câble coaxial numérique, ce qui vous offre beaucoup de flexibilité pour les connecter à votre équipement.

Un long câble épais qui relie le haut-parleur droit au gauche (seul l’un d’entre eux doit être connecté à la prise de courant) est également présent.

Une télécommande assez design est présente (piles incluses), nous reviendrons en détails sur celle-ci dans la partie suivante du test.

Enfin, un manuel d’instruction disponible en français est fourni avec le packaging.

Edifier S2000MKIII: Caractéristiques

Caractéristique Valeur Puissance de sortie totale L/R (aigus): 15 W + 15 W RMS L/R (médiums-basses): 50 W + 50 W RMS Rapport signal sur bruit ≥ 90 dB(A) Niveau de bruit ≤ 25 dB(A) Réponse en fréquence 45 Hz ~ 40 kHz Sensibilité d’entrée Ligne 1: 800 +/- 50 mV Ligne 2: 600 +/- 50 mV Bluetooth: 450 +/- mFFs Optique/Coaxiale: 350 +/- mFFs Câble de connexion 5 m/16,4 pieds Signal audio numérique Jusqu’à 24 bits/192 kHz Haut-parleur de basses Haut-parleurs à diaphragme en aluminium de 5,5 pouces Haut-parleur d’aigus Tweeters à diaphragme plat Finition Panneaux latéraux en PVC avec finition noir mat Produits similaires S3000 Pro, S2000 MKII

Pour apprécier pleinement les innovations apportées par les enceintes S2000 MKIII, la dernière incarnation d’Edifier, il est instructif de revisiter leur prédécesseur, les S2000 Pro. Lancé en 2016, ce modèle constituait une évolution majeure de la gamme d’enceintes de bureau 2.0 d’Edifier, grâce notamment à l’introduction du tweeter à diaphragme plat et de l’unité à diaphragme en alliage d’aluminium de 5,5 pouces.

Les S2000 MKIII conservent le meilleur de ses prédécesseurs tout en apportant quelques améliorations notables. L’une des constantes de cette série est le tweeter à diaphragme plat, qui reste inchangé dans cette nouvelle version. Le haut-parleur médium-grave de 5,5 pouces à diaphragme en aluminium, avec sa conception à long débattement et sa longue bobine acoustique, est également maintenu, conservant ainsi la puissance et la qualité sonore qui ont fait la renommée des S2000 Pro et de la série Airpulse.

Sur le plan technique, le crossover numérique du S2000MKIII utilise toujours deux miniDSPs TI TLV320AIC3254, une caractéristique partagée avec le S2000 Pro mais qui diffère d’AirPulse, ce dernier ayant opté pour la puce XMOS pour le crossover numérique grâce à son intégration USB.

L’amplificateur de puissance numérique reste fidèle à la configuration précédente, avec trois amplificateurs de classe D TI TAS5754M pour l’amplification ; deux pour les canaux gauche et droit des basses, et un pour les deux canaux des aigus. L’entrée numérique S/PDIF du S2000 MKIII utilise la puce PCM9211 pour la réception du signal numérique, tandis que le PCM1802 est chargé de la conversion du signal d’entrée analogique.

L’un des changements majeurs réside dans le domaine de la connectivité Bluetooth. Edifier a intégré la puce QCC3031 de Qualcomm, qui prend en charge l’aptX HD et le Bluetooth 5.0. Cela permet une précision d’échantillonnage améliorée (24 bits contre 16 bits pour AAC et aptX), même si la fréquence d’échantillonnage reste à 48 kHz.

Les S2000MKIII se démarquent par leur polyvalence. La connectivité sans fil est assurée par le Bluetooth 5.0, et elles supportent l’aptX-HD pour la musique Hi-Res. Elles sont également capables de recevoir des signaux PCM (44,1, 48, 96 et 192 kHz) en mode optique et coaxial.

Ces enceintes offrent la possibilité de connecter simultanément plusieurs appareils via différents ports. Par exemple, vous pourriez brancher la télévision via l’optique et un lecteur CD via l’entrée ligne. Ensuite, vous pouvez facilement basculer entre ces ports à l’aide de la télécommande, à l’arrière de laquelle se trouvent des boutons pour le volume principal, le niveau des basses et le niveau des aigus.

Néanmoins, notez l’absence de port HDMI. Assurez-vous que votre téléviseur dispose d’un port optique si vous prévoyez de le connecter aux enceintes. Cela signifie également que la fonction ARC (Audio Return Channel) n’est pas disponible, donc vous ne pouvez pas utiliser la télécommande de votre téléviseur pour contrôler les enceintes.

Pour restituer le son, les S2000MKIII emploient les tweeters à diaphragme plan que nous avons cité précédemment et des woofers de 5,5 pouces, alimentés par un amplificateur numérique de classe D. Cette configuration offre une puissance de 15W pour les tweeters et 50W pour les woofers. Le processeur numérique DSP double gère de manière indépendante les canaux des aigus et des médiums-graves.

Quatre modes d’égalisation sont à votre disposition pour personnaliser votre expérience sonore : Monitor pour une réponse audio neutre, Dynamic pour plus de profondeur et de dynamisme, Classic pour un son hi-fi traditionnel, et Vocal pour mettre en avant les voix.

Edifier S2000MKIII: Design

Les enceintes Edifier S2000MKIII se distinguent par leur élégance robuste. La construction solide en panneaux latéraux de bois et en caisson accentué donne à ces enceintes une allure haut de gamme, renforçant l’idée qu’elles sont faites pour durer. Pesant conjointement 17,1 kg, elles sont imposantes, tant en taille qu’en qualité.

Recouvertes d’une grille amovible à l’avant, ces enceintes se posent sur des pieds dorés, assurant ainsi une protection pour les surfaces sur lesquelles elles sont placées. Avec une profondeur de 342 mm, elles exigent un certain espace pour délivrer leur performance optimale.

En termes de design, les S2000MKIII ne ressemblent plus aux S2000 Pro. Elles présentent un panneau avant sans inclinaison et une couleur brun noyer foncé, conférant un aspect plus stable et mature. Son esthétique générale est très similaire à celle du modèle phare de la série S, les S3000 Pro.

Le câble d’alimentation est intégré aux enceintes et n’est donc pas détachable. En cas de dommage, le retour de l’ensemble de l’enceinte pour réparation serait nécessaire. Les enceintes comprennent plusieurs ports à l’arrière, correspondant aux câbles fournis : l’optique est idéal pour une connexion à une télévision. Deux entrées RCA et une entrée coaxiale numérique sont également disponibles.

L’un des grands changements de la S2000MKIII est le remplacement de la LED unique du S2000 Pro par un écran numérique, permettant un retour visuel clair pour chaque sélection. Cet écran est nettement supérieur en termes de lisibilité. Il affiche entièrement les quatre modes EQ tels que « DYNAMIC » et « MONITOR », ainsi que les entrées Line1 et Line2, clairement lisibles à une distance de 3 à 4 mètres.

En guise de reconnaissance de sa qualité, un logo doré « Hi-Res » orne le boîtier du Edifier S2000MKIII, qui a obtenu la certification audio haute résolution Hi-Res. Il est également équipé de la puce Bluetooth mise à jour Qualcomm QCC3031, permettant une transmission aptX-HD. En théorie, cela améliore la qualité sonore Bluetooth par rapport à l’aptX précédent.

L’arrière des enceintes n’offre rien de particulier. Elles possèdent deux jeux d’entrées RCA, des entrées numériques S/PDIF optiques et coaxiales, des boutons pour régler le gain des aigus et des basses, ainsi que le bouton de volume. Pour vos installations, notez que le câble de connexion entre les enceintes gauche et droite des S2000 MKIII mesure 5 mètres de long.

La télécommande du S2000 MK3 a également été mise à jour. Elle est identique à celle du Airpulse A300, l’enceinte haut de gamme d’Edifier. Compacte et agréable au toucher, elle comprend des boutons pour basculer entre les différentes entrées, des commandes de volume et des commandes de lecture. De plus, elle offre quatre boutons pour basculer entre les préréglages d’égalisation. Cependant, la télécommande ne permet pas de contrôler les niveaux de basses et d’aigus.

Edifier S2000MKIII: Tests pratiques

Conçues principalement pour la musique, les enceintes Edifier S2000MKIII excellent dans ce domaine. Elles délivrent un paysage sonore expansif, aéré, et peuplé de basses puissantes, remplissant la pièce avec un son pur.

Leur performance se révèle particulièrement impressionnante dans les médiums, révélant un niveau de détail notable. Malgré leur taille imposante, elles conservent une douceur et une énergie harmonieuse, reflétant leur orientation audiophile.

Le titre « Blood of My Blood » de la bande originale de la saison 6 de Game Of Thrones de Ramin Djawadi, jouée sur Spotify, est rendue de manière spacieuse, équilibrée et vivante. L’enceinte dévoile sa maîtrise d’un son vaste et détaillé, vous captivant avec une présentation dynamique, précise et claire.

L’introduction du tweeter à diaphragme plat dans les S2000MKIII apporte une amélioration notable aux aigus. Il offre une résolution plus puissante comparée aux unités de tweeter à diaphragme en soie et en métal. Ceci favorise une excellente connexion avec les médiums et hautes fréquences du woofer, rendant l’ensemble des hautes fréquences beaucoup plus doux. Ainsi, la qualité sonore de ces enceintes est nettement supérieure à celle de leur prédécesseur, le S2000 Pro.

Dans le même temps, les aigus donnent une impression d’atténuation, comme l’illustre la chanson « Time Moves Slow » de BADBADNOTGOOD qui semble manquer d’un peu d’éclat dans ces fréquences. Cependant, cette piste est interprétée de façon nuancée dans d’autres domaines. Les voix sont bien rendues et sont davantage mises en avant en activant le mode Vocal. De plus, les basses et les aigus peuvent être ajustés avec les molettes sur l’enceinte principale, offrant davantage de possibilités pour personnaliser le son.

En ce qui concerne les médiums, les performances vocales sont enrichies et plus détaillées qu’avec le S2000 Pro. Les médiums sont bien connectés, offrant ainsi un son plus relaxant et dépourvu de tension aux hautes fréquences.

Pour ce qui est des basses, celles-ci sont particulièrement convaincantes, avec une fréquence de plongée minimale de 45 Hz et une intensité élevée. Les basses fréquences des S2000MKIII sont nettement meilleures que celles de leur prédécesseur, l’impression n’est plus la même et fait entrer ces enceintes dans une autre catégorie.

Elles pourraient encore avoir un peu plus de profondeur, mais leur rendu demeure impressionnant. Une lecture en Tidal Master de « Zero Gravity » de Jean-Michel Jarre et remixé par Tangerine Dream révèle des basses serrées et bien délivrées, bien que légèrement retenues.

Globalement, la neutralité et le contrôle des Edifier S2000MKIII leur permettent d’offrir une performance mesurée et cohérente, adaptée à une variété de genres musicaux. Cette polyvalence et leur capacité à offrir un son plus riche que celui d’un téléviseur à écran plat font d’elles une alternative intéressante à une barre de son, malgré leur taille imposante qui nécessiterait un support d’enceinte pour une installation optimale.

Edifier S2000MKIII : Notre avis

Cette mise à niveau de la série S2000 apporte des améliorations significatives par rapport à la génération précédente, les S2000 Pro, tout en maintenant un design extérieur élégant et en conservant la même architecture interne.

L’une des principales améliorations réside dans les performances sonores. Les S2000MKIII offrent une qualité sonore équilibrée avec des médiums et des hautes fréquences riches, relaxantes et délicates. Le nouveau réglage met en valeur le potentiel du tweeter à diaphragme plat, améliorant ainsi la qualité sonore globale du système. Cependant, bien que ces enceintes offrent une excellente qualité sonore, elles ne rivalisent pas avec les enceintes HIFI haut de gamme en termes de performance sonore.

L’un des points forts de ces enceintes est leur polyvalence. Elles peuvent être utilisées pour diverses applications, que ce soit pour écouter de la musique depuis un lecteur de CD, remplacer une barre de son, se connecter à un système de jeu vidéo ou s’intégrer à une configuration de mixage musical. Cette polyvalence en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent une solution audio tout-en-un.

Il est important de noter que les S2000MKIII sont assez imposantes en termes de taille et de poids, ce qui peut limiter leur placement dans certains espaces. Pour les audiophiles et les passionnés de son, cela ne devrait pas être un obstacle majeur, mais il convient de prendre en compte l’espace disponible.

Malgré leur taille, ces enceintes ont un design attrayant qui rappelle une certaine nostalgie. L’affichage légèrement obstrué par la grille est l’un des rares inconvénients en termes de design. Dans l’ensemble, elles ont une apparence élégante et durable, qui devrait plaire à de nombreux utilisateurs.

En résumé, les Edifier S2000MKIII sont une paire d’enceintes bibliothèque de qualité offrant une performance sonore solide, une polyvalence d’utilisation et un design attrayant. Bien qu’elles ne soient peut-être pas destinées aux audiophiles les plus exigeants, elles constituent une excellente option pour ceux qui recherchent une mise à niveau de leur expérience audio à un prix abordable. À un coût de 459 €, elles offrent un excellent rapport qualité-prix et méritent certainement d’être prises en considération pour ceux qui souhaitent profiter d’une musique de qualité et d’un son immersif dans diverses situations. En fin de compte, les Edifier S2000MKIII continuent de renforcer la réputation d’Edifier en tant que fabricant d’enceintes de qualité pour une large gamme d’utilisations audio.

➡️ Voir l’offre enceintes Edifier S2000MKIII

Pour

Performances claires, équilibrées et détaillées

Compatible audio haute résolution

Design élégant

Superbe qualité de construction

De nombreuses options de connexion

Écran OLED affiche l’état en cours

Peut être contrôlé via un bouton de sélection pour contourner la télécommande

Bon rapport qualité/prix

Contre