Les Lunettes Lenovo Legion : Votre Moniteur de Jeu Portable pour les déplacements

Lenovo a présenté une tonne de produits flambant neufs lors de l’événement IFA 2023. Le point culminant principal est sans aucun doute le Lenovo Legion Go, un appareil de jeu portable qui vous permet de jouer en déplacement. Mais peu importe à quel point l’appareil de jeu portable est génial, son petit écran ne peut pas vraiment vous offrir une expérience de jeu immersive. Eh bien, c’est là que les Lunettes Legion de Lenovo interviennent.

Comme le décrit Lenovo, les Lunettes Legion offrent une « solution plus intelligente, privée et grand écran » pour les joueurs en déplacement ou sur le canapé. En d’autres termes, il s’agit d’un moniteur de jeu portable que vous pouvez porter et emporter partout et n’importe où.

Plus d’informations sur les Lunettes Legion de Lenovo

En tant qu’un des principaux accessoires pour le Lenovo Legion Go, les Lunettes Legion seront lancées en même temps que la console de jeu portable. Et si vous n’êtes pas à jour, le Legion Go sera lancé en octobre. Une paire vous coûtera 329 dollars, ce qui peut sembler élevé. Mais comparé aux moniteurs de jeu haut de gamme, l’étiquette de prix est plutôt compétitive.

Technologie d’affichage

À première vue, les Lunettes Legion de Lenovo peuvent sembler être des lunettes de réalité augmentée. Mais en réalité, il s’agit en réalité d’une paire d’écrans portables. C’est similaire aux lunettes d’affichage portables proposées par TCL et d’autres entreprises d’affichage. Mais l’offre de Lenovo se distingue sur plusieurs aspects.

Le principal point fort est que les Lunettes Legion de Lenovo sont dotées d’écrans micro-OLED. Pour ceux qui se demandent, le micro-OLED a été l’une des technologies les plus prometteuses pour les écrans portables. Comparée à d’autres solutions, la technologie micro-OLED offre une résolution globale élevée, des couleurs réalistes et une luminosité vive.

À ce propos, le casque Apple Vision Pro utilise également la technologie micro-OLED. Et vous savez déjà à quel point il est performant en termes de fournir une expérience de visionnage immersive. Et nous verrons bientôt plus de casques avec la technologie micro-OLED arriver sur le marché.

Compatibilité et design axé sur le confort

Bien que les Lunettes Legion de Lenovo soient l’un des principaux accessoires pour le Lenovo Legion Go, elles sont compatibles avec d’autres systèmes. Pour être précis, elles devraient fonctionner parfaitement avec les appareils dotés d’un « USB-C à fonctionnalité complète ». Cela inclut Windows, Mac et Android.

Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez brancher les Lunettes Legion de Lenovo dessus et obtenir à la fois une sortie audio et vidéo dans la solution portable. La paire est également livrée avec des versions de nez réglables, ce qui vous permet d’obtenir une expérience de visionnage confortable. Les lunettes sont équipées d’une monture vous permettant d’insérer des lentilles de prescription si nécessaire.

À cet égard, le câble USB-C intégré a une longueur de 1,2 mètre. Cette longueur de câble veillera à ce que vous n’ayez pas de difficulté à avoir une expérience de jeu ou de visionnage confortable avec les lunettes connectées à un appareil.

Autres caractéristiques notables des Lunettes Legion de Lenovo

Alors que les Lunettes Legion de Lenovo sont petites, il est peu probable que vous ayez des plaintes concernant leurs capacités d’affichage. La paire affichera une résolution de 1920x1080p par œil. Un écran FHD tenu si près de vos yeux signifie que vous devriez pouvoir voir des images avec une grande clarté et des détails.

De plus, les écrans micro-OLED des Lunettes Legion Go de Lenovo ont une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Bien que 60 Hz ne soit pas impressionnant, c’est plus que suffisant pour une expérience de jeu et de visionnage agréable.

De plus, les lunettes sont équipées de haut-parleurs intégrés. Mais il ne s’agit pas de simples haut-parleurs intégrés. En réalité, ils sont capables de fournir un son HiFi, ce qui signifie que vous devriez obtenir une expérience audio immersive avec les Lunettes Legion de Lenovo.

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’audio sera transmis via une seule connexion USB-C. Vous n’avez donc pas besoin de vous soucier de jouer ou de regarder du contenu avec deux threads séparés qui pendouillent autour de vous.

