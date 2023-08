Eleglide M2 en TEST: Le VTT électrique au meilleur rapport qualité/prix à moins de 900 € ?

Dans un monde de plus en plus digital et conscient de l’environnement, le cyclisme a pris un nouveau tournant avec l’avènement des vélos à assistance électrique (VAE). Ces vélos offrent non seulement un moyen de transport écologique, mais transforment aussi l’expérience de conduite, en permettant aux cyclistes de parcourir de plus grandes distances avec moins d’effort. Un de ces vélos est l’Eleglide M2, un vélo électrique attractif offrant de nombreux avantages à un prix abordable. Normalement vendu à 900€ il est pendant une durée limité à 819,99€ (avec le code 9wEqLpYr). Dans ce test, nous examinerons les caractéristiques, les performances, et la facilité d’utilisation de l’Eleglide M2. Nous nous pencherons également sur la question centrale : est-ce que ce VTT représente le meilleur rapport qualité/prix à moins de 900 € ?

Eleglide M2: Déballage et accessoires

Ce nouvel Eleglide M2 arrive dans un très grand carton. Si vous prévoyez de le transporter en voiture, veuillez prévoir un modèle avec un très grand coffre ou des sièges rabattables.

Une fois le carton ouvert, nous pouvons sortir le vélo qui dispose de très nombreuses protections. Nous souhaitons mettre en avant le soin apporté par Eleglide pour protéger minutieusement les composants sensibles du vélo électrique. Une bonne dizaine de minutes sera nécessaire afin d’enlever précautionneusement chaque lien, carton et polystyrène qui composent les différentes protections pour le transport.

Le vélo arrive partiellement démonté. Comme c’est toujours le cas pour les modèles livrés par correspondance, un certain assemblage est donc nécessaire, et ces étapes restent généralement à un niveau tout à fait réalisable, même pour les personnes sans expertise particulière. Plus de détails à ce sujet sont disponibles dans la section suivante consacrée au montage.

En plus du guidon, roue avant, selle, et phare LED fournis séparément, nous trouvons d’autres éléments présents avec l’Eleglide M2 dans un carton de taille moyenne. Les pédales à monter sont tout d’abord présentes. Premier constat, l’axe de rotation est très fluide, ce qui n’est pas toujours le cas avec les vélos à monter que nous recevons, une première bonne surprise.

Des poignées sont déjà préinstallées sur le guidon et la marque fournit en plus deux poignées supplémentaires. Celles-ci vous permettent d’activer l’accélération manuel sans pédaler, ce qui est plutôt utile en ville à l’arrêt. Un ajout qui n’était pas obligatoire mais bienvenue de la part d’Eleglide.

Un adaptateur secteur est permettant de recharger la batterie est également présent. Il utilise une tension de 42,0 volts et un courant de 2,0 ampères soit 84 Watts.

Deux clés sont fournies, permettant de déverrouiller la batterie du cadre du vélo.

Dans le packaging nous trouvons aussi 5 catadioptres, dont 4 sont à fixer sur les roues ainsi qu’un cinquième à monter en tant que réfléchissant arrière.

Les différents outils inclus vous dispensent de tout besoin additionnel pour réaliser l’assemblage intégral du VTT électrique.

Enfin, un manuel disponible en français est présent. Bien que les photos ne soit pas en couleur, les différents schémas sont assez clairs et précis pour effectuer le montage sans anicroche.

Dans l’ensemble nous sommes très satisfait de ce premier déballage. L’Eleglide M2 est emballé précautionneusement et livré avec de nombreux éléments, dont plusieurs ne sont pas obligatoires ou nécessaires au bon fonctionnement du vélo, un point rassurant sur le soin apporté au produit.

Eleglide M2: Montage

Comme nous l’avons cité précédemment, le vélo est déjà monté partiellement tandis que le guidon, la roue avant, la selle, les phares LED et les pédales sont fournis séparément.

Une fois les nombreuses protections enlevées, nous pouvons désormais attaquer le montage en suivant le petit nombre d’étapes nécessaires décrites précisément dans le manuel d’instruction.

Nous commençons par dévisser la potence afin de l’aligner perpendiculairement avec la fourche avant.

Nous dévissons ensuite l’avant de la potence afin d’y placer le guidon.

Vient le montage de la roue avant. Pour cette étape il faut retirer la barre de protection en acier installée sur la fourche avant pour le transport, ainsi que la cale en plastique présente dans le frein à disque.

Une fois la roue avant montée, nous en profitons pour viser le feu avant LED et le connecter au système électrique.

Le montage des pédales est très simple. Chacune est indiquée avec un sticker L (left) pour le côté gauche et R (right) pour le côté droit. Le sens de montage est différent pour chacune mais clairement indiqué dans le manuel.

La selle est quant à elle fixée via un système de fixation rapide classique.

Dernière étape qui n’est pas obligatoire mais conseillée, le vissage de la protection du dérailleur arrière.

Au final, le montage a été très simple et rapide. Nous n’avons eu besoin d’aucune connaissance technique préalable ou d’outils supplémentaires.

Ensuite, il est nécessaire de gonfler les pneus à une pression de 2,5 à 3 bars. Bien que nous n’ayons jamais rencontré de problèmes de ce type, il est recommandé de revoir l’ensemble des vis. En ce qui concerne la lubrification de la chaîne et le réglage des vitesses, il convient de noter que ces aspects ont été minutieusement pris en charge par la marque sur notre modèle, garantissant ainsi une préparation soignée.

Eleglide M2: Spécifications et design

Caractéristiques techniques

Catégorie Information Puissance du moteur Maximum. 570 W Moteur Moteur de moyeu arrière Max. Couple 55 Nm Batterie 540 Wh Batterie de poids 3,75 kg Charge maximum 120 kg Système d’engrenage Dérailleur Shimano/SunRun 3 x 8 Freins Freins à disque hydrauliques, XOD, 160/160 mm Taille des pneus 27,5 pouces Vitesse maximum 25 km/h Gamme Jusqu’à 125 km Freinage Freins à disque hydrauliques Dimensions 180 x 68 x 106 cm Poids 22 kg Poids total 23,9 kg Temps de chargement Environ 10 heures Prix 899,99 € à 819,99 € avec le code 9wEqLpYr

Design

Une fois monté, l’Eleglide M2 arbore un design plutôt classique mais polyvalent.

Sa finition mate, agrémentée de touches de rouge, confère au vélo une allure classique mais efficace. On se demande d’ailleurs, au choix des couleurs, si le designer n’est pas fan de la série de jeux Mass Effect. Les couleurs et polices sont en effet très proches de celles adoptées dans par la combinaison du personnage principal. En bref, si vous êtes fan de Mass Effect, ce vélo est peut-être un choix sans conteste pour vous.

La sobriété du design à l’arrière est accentuée par l’absence de garde-boue et de porte-bagages. Cependant, la présence imposante de la batterie, logée le long du tube central, met en évidence son essence de vélo électrique. Malgré la présence de plusieurs câbles épais et souples, qui peut sembler moins esthétique.

Moteur, batterie, frein et vitesses

L’Eleglide M2 est propulsé par un moteur puissant d’une puissance maximale de 570 W, installé comme un moteur de moyeu dans la roue arrière.

Il délivre un couple maximal de 55 Nm et est alimenté par une batterie amovible de 540 Wh.

Cette dernière, verrouillable, peut également être chargée lorsqu’elle est installée sur le vélo.

Alors que la plupart des vélos électriques modernes sont équipés d’un seul plateau, l’Eleglide M2 se distingue par sa configuration à trois fois huit vitesses, grâce à un dérailleur Shimano/SunRun.

L’Eleglide M2 est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque chinoise XOD, d’un diamètre de 160 mm, fonctionnant à l’huile minérale et équipés d’un capteur électrique. Nous n’avons encore jamais vu de frein hydraulique sur un vélo électrique à ce prix, un gros point fort pour ce modèle.

Ces freins, associés à des pneus de marque Kenda de dimensions 27,5 x 2,4 pouces, assurent une excellente adhérence et un freinage efficace.

Guidon et compteur

Le guidon de l’Eleglide M2 est de très agréable, assez large pour entamer des manœuvres précises et les poignées caoutchoutées offrent une excellente adhérence.

La selle, la tringlerie, les vitesses et le feu avant sont également de haute qualité.

Cependant, l’éclairage actif arrière fait défaut et devra être installé ultérieurement.

L’Eleglide M2 est équipé d’un compteur à écran LCD monochrome de 1,75 pouces, situé sur le guidon à côté de la poignée gauche. C’est pour le moment le compteur le plus lisible en plein soleil qu’il nous a été donné de tester.

Cet écran affiche en temps réel la vitesse actuelle, l’état de la batterie, le mode d’assistance et les kilomètres parcourus. Il dispose également de quatre boutons pour contrôler la mise sous tension, le niveau d’assistance, l’assistance à la poussée et l’éclairage.

Confort

La selle de l’Eleglide M2 offre un rembourrage doux mais suffisamment ferme pour supporter confortablement le poids de l’utilisateur. Aucune gêne n’a été ressentie dans la région périnéale, ce qui témoigne de son confort.

La fourche à suspension de l’Eleglide M2, avec un débattement de 100 millimètres, fonctionne mécaniquement avec des ressorts. La précharge peut être ajustée et bloquée grâce à un cadran sur le dessus de la fourche.

Le phare avant actif à LED est bien intégré dans le design et éclaire suffisamment de nuit.

La béquille, rapidement essentielle pour les vélos électriques compte tenu de leur poids, se révèle robuste et est équipée d’un embout en caoutchouc. Cet élément s’avère particulièrement pratique pour préserver l’intégrité de vos surfaces.

Avec son moteur électrique de 570W, sa batterie de 540 Wh de capacité, ses nombreuses vitesses et ses freins hydrauliques, ce Eleglide M2 sort du lot pour le moment côté équipement à ce tarif. Nous allons désormais aborder l’application connectée qui lui est dédiée, puis nous passerons aux tests pratiques.

Eleglide M2: Application et personnalisation

L’Eleglide M2 offre la possibilité d’être connecté à un smartphone via Bluetooth. Grâce à l’application de la marque, disponible pour les appareils Android et iOS, les cyclistes peuvent accéder à diverses options de configuration.

Une fois le vélo couplé, l’application affiche un aperçu de l’Eleglide M2. Elle présente la vitesse actuelle, le compteur journalier, le kilométrage total, ainsi que le niveau d’assistance actuel et l’état de l’éclairage.

Personnalisation via l’application

L’application Eleglide offre plusieurs options de personnalisation. Par exemple, la vitesse maximale du moteur peut être modifiée. Par défaut, elle est réglée sur 25 km/h, mais peut être réduite ou augmentée jusqu’à 32 km/h. Cependant, il est important de noter qu’au-delà de 25 km/h, l’utilisation du vélo électrique n’est plus légale en France.

L’application permet également de régler les unités de mesure et la luminosité de l’écran. Pour une sécurité supplémentaire, un verrouillage de l’écran peut être configuré, nécessitant un code pour démarrer le vélo.

Limitations de l’application

Malgré ses fonctionnalités, l’application Eleglide présente certaines limitations. Elle n’offre pas la possibilité d’enregistrer les parcours passés ou de proposer une navigation. Il n’est pas non plus possible de régler les modes de conduite via l’application.

Cependant, l’application permet de choisir si l’assistance doit être activée à chaque redémarrage du vélo ou si elle doit être active en permanence. En somme, l’application Eleglide M2 enrichit l’expérience utilisateur en offrant une personnalisation et une connectivité accrues.

Eleglide M2: Tests pratiques

Expérience de Conduite et Transmission

L’Eleglide M2 invite à une expérience nostalgique, rappelant les vélos d’antan, grâce à ses composants de changement de vitesse et de freinage. Le dérailleur est bien ajusté en usine, permettant une transition fluide entre les vitesses. Cependant, les temps de changement sont un peu plus longs que sur les modèles modernes, donnant une sensation de décalage.

Freinage

Les freins à disque hydrauliques sont fiables et performants. Toutefois, ils manquent de sportivité, offrant une sensation un peu spongieuse malgré leur efficacité. Ils restent opérationnels même après plusieurs kilomètres de freinage.

Suspension et Charge

La fourche à suspension est assez douce, même avec une précharge maximale. Cependant, elle se distingue par son verrouillage efficace qui empêche tout mouvement de balancement lors des montées. Néanmoins, avec un cycliste de 85 kg, la fourche semble atteindre sa limite de charge.

Assistance Électrique

Une particularité de l’Eleglide M2 est l’absence de capteur de couple. Le niveau d’assistance sélectionné n’affecte pas la puissance du moteur, mais seulement la vitesse maximale à laquelle le vélo accélère. Cela peut surprendre les cyclistes habitués à une assistance électrique proportionnelle à leur effort.

Autonomie et Capacité de la Batterie

Le moteur, silencieux et efficace, est suffisamment puissant pour les montées les plus ardues. De plus, la grande batterie permet des trajets de 50 à 70 kilomètres avec une seule charge, à condition de ne pas laisser le moteur fonctionner seul.

Confort et Maniabilité

L’Eleglide M2 offre une position assise confortable, ni trop droite comme un vélo de ville, ni trop inclinée comme un VTT sportif. La tenue de route est impeccable, même à des vitesses plus élevées, grâce à une largeur de guidon constante et une distance entre les manivelles agréablement faible.

Pneus et Adhérence

Les pneus Kenda de l’Eleglide M2 assurent une bonne adhérence, même dans les virages. Cela, combiné à l’absence d’agitation et de claquement du guidon, rend la conduite agréable et sûre. De plus, l’Eleglide M2 peut facilement gérer les routes de gravier.

Équipements Supplémentaires

Les poignées en caoutchouc offrent une excellente adhérence, même avec les mains mouillées, assurant une prise ferme sur le guidon. Cela permet un meilleur contrôle du vélo, que ce soit lors de sorties en sueur ou sous la pluie.

Sur Route

Sur la route, l’Eleglide M2 est rapide et réactif. Sa structure semi-rigide donne au vélo une sensation de solidité, chaque coup de pédale propulsant le vélo vers l’avant sans aucune lenteur. Le moteur puissant fournit suffisamment de force pour une conduite sur route fluide. Le conducteur peut régler le niveau d’assistance au pédalage via le contrôleur, permettant de maintenir la vitesse de conduite souhaitée. De plus, la puissance du moteur est douce et silencieuse, ajoutant au confort général de la conduite.

La géométrie bien pensée du vélo permet au cycliste de maintenir une position verticale tout en roulant sur la route, ce qui ajoute au confort général. En combinaison avec la fourche à suspension avant de 100 mm qui absorbe toutes les vibrations de la route, le vélo assure une expérience de conduite stable et agréable.

Hors Route

En dehors des routes goudronnées, l’Eleglide M2 ne déçoit pas non plus. Lors de l’escalade de côtes, le moteur puissant et l’excellente géométrie du vélo rendent les montées beaucoup plus faciles. Le poids du cycliste est réparti uniformément entre l’avant et l’arrière du vélo, ce qui assure une meilleure stabilité. En ajustant le niveau d’assistance à un niveau plus élevé, le cycliste peut grimper à une vitesse plus rapide sans effort excessif.

Lorsque la pente devient plus raide, le cycliste peut passer les vitesses Shimano au rapport le plus bas et désactiver l’amortissement en compression de la fourche avant. Cela facilite la montée des collines et rend l’expérience de conduite hors route plus agréable.

Les roues de 27,5 pouces et le guidon de 680 mm offrent une maniabilité agile et réactive, ce qui est crucial dans les virages et améliore considérablement la sécurité du cycliste. Enfin, les freins à disque hydrauliques offrent une puissance de freinage fiable, garantissant des performances de freinage par tous les temps.

Eleglide M2: Notre avis

L’Eleglide M2 se présente comme un très bon choix pour ceux qui recherchent un vélo électrique complet à un prix abordable. Il est néanmoins important de définir le scénario d’utilisation envisagé avant l’achat. Le M2 n’est ni un VTT électrique sportif, ni un SUV moderne capable de parcourir de longues distances, de transporter des bagages et d’offrir un confort de conduite maximal.

Les freins, les engrenages et la fourche à suspension sont fiables, bien qu’il soit évident que les composants de vélo ont évolué ces dernières années. Cela est particulièrement perceptible lorsqu’on passe d’un e-bike actuel et nettement plus cher à l’Eleglide M2.

Le moteur se distingue par sa performance puissante et son fonctionnement silencieux. La batterie est également impressionnante pour le prix. L’absence d’un capteur de couple peut nécessiter un certain temps d’adaptation, en particulier pour ceux qui sont habitués aux e-bikes modernes.

Malgré ces considérations, l’Eleglide M2 offre une expérience de conduite agréable. Il est très bien équipé et principalement adapté pour les cyclistes qui souhaitent profiter du confort d’un moteur électrique sans investir une somme considérable.

L’Eleglide M2 bénéficie actuellement d’une belle promotion puisque son prix passe de 899,99 € à 819,99 € avec le code 9wEqLpYr. Cette réduction étant limitée dans le temps, ne tardez pas si vous êtes intéressé.

➡️ Voir l’offre sur l’Eleglide M2

Pour

Bon rapport qualité/prix

Position de conduite confortable

Freins hydrauliques

Assistance sans pédalage

Compteur pratique et très lisible

Appairage avec le smartphone

Poignée supplémentaire et outils fournis

Application connectée

Contre