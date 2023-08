Le déploiement de la sauvegarde de dossier verrouillé de Google Photos et son arrivée sur iOS et web

Depuis son lancement en 2021, la plainte qui est apparue avec le dossier verrouillé de Google Photos est que les personnes qui configuraient de nouveaux appareils découvraient que ces images et vidéos ne se transféraient pas. Google Photos remédie maintenant à cela avec la sauvegarde du dossier verrouillé, cette fonctionnalité étant également disponible sur iOS et sur le web.

Les utilisateurs d’Android auront désormais la possibilité de sauvegarder le dossier verrouillé comme n’importe quel autre élément enregistré dans Google Photos. Par conséquent, ils apparaîtront sur tous vos appareils connectés au même compte Google Photos. Cela inclut le web, l’iPhone et l’iPad.

Ceci résoudra le problème majeur des personnes qui achètent de nouveaux téléphones pour découvrir que leurs éléments de dossier verrouillé ont disparu.

Sinon, le dossier verrouillé fonctionne de la même manière, avec ces photos et vidéos n’apparaissant pas dans la grille principale, les albums, la recherche ou les Souvenirs, et elles ne seront pas non plus accessibles par d’autres applications.

Le dossier verrouillé a été lancé en premier sur les appareils Pixel au milieu de l’année 2021 avant d’être disponible sur d’autres appareils Android. Le développement de la synchronisation cloud a commencé plus tôt cette année.

La sauvegarde du dossier verrouillé de Google Photos est facultative et vous pouvez choisir de la conserver hors ligne seulement, avec la sauvegarde qui sera disponible à partir d’aujourd’hui.

Parallèlement, Google met également à jour les paramètres de Photos en regroupant tout sous des menus de haut niveau – Sauvegarde, Notifications, Préférences, Partage, Applications et appareils, et Confidentialité – au lieu d’avoir une seule page qui nécessite beaucoup de défilement. Cette mise à jour a commencé à être déployée il y a plusieurs semaines mais est maintenant officielle sur Android et iOS.

En savoir plus sur Google Photos:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :