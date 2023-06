Revue de la Nvidia GeForce RTX 4060

Aujourd’hui, nous jetons un premier coup d’œil à la GeForce RTX 4060, le dernier GPU de NVIDIA. Avec un prix de 300$, NVIDIA affirme qu’elle est 20% plus rapide que la RTX 3060, bien que son prix de vente soit inférieur de 30$. NVIDIA est persuadé d’avoir entre les mains un produit gagnant, mais est-ce vraiment le cas ?

Passons rapidement en revue les caractéristiques. La RTX 4060 n’est pas une version réduite du modèle Ti ; elle n’utilise pas le même silicium. Au lieu de cela, NVIDIA utilise le silicium AD107 plus petit, qui mesure seulement 158,7 mm2. Il est donc 21% plus petit que le die utilisé par la RTX 3050, mais 20% plus grand que le die GP108 utilisé par la série moins impressionnante des GTX 1050. Les matrices précédentes utilisaient des processus de fabrication plus anciens et plus grands, de sorte que l’AD107, malgré sa taille réduite, n’est probablement pas si coûteux à produire.

Le problème de l’AD107 est qu’il partage tous les problèmes de l’AD106 – utilisé par le modèle Ti – sauf qu’ils sont exacerbés. La configuration des cœurs a été revue à la baisse : il y a 29% de cœurs et d’unités de mappage de texture en moins, bien qu’il y ait les mêmes 48 ROPs. Les cœurs sont cadencés 3 % plus bas ; bien qu’il s’agisse d’une différence négligeable, le nombre réduit de cœurs indique que la capacité du cache L2 a été réduite de 25 %.

NVIDIA prétend que le cache L2 plus important de sa génération Ada Lovelace aiderait à compenser le bus mémoire beaucoup plus étroit. Bien que cela puisse aider dans une certaine mesure, ce n’est pas suffisant, ce qui fait que des produits comme la RTX 4060 Ti ont du mal avec des résolutions moyennes, comme le 1440p.

GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 Prix PDSF $US $400 $300 $330 Date de sortie 24 mai 2023 29 juin 2023 25 février 2021 Processus TSMC 4N Samsung 8LPP Transistors (milliards) 22.9 18.9 13.25 Taille du dé 187,8 mm2 158,7 mm2 276 mm2 Configuration du Core 4352 / 136 / 48 3072 / 96/48 3584 / 112/48 Horloge centrale 2310 / 2540 MHz 1830 / 2460 MHz 1320 / 1777 MHz Cache L2 32 MB 24 MB 3 MB Interface bus PCle PCle 4.0 x8 PCle 4.0×16 Capacité de mémoire 8 GB 12 GO Mémoire Type de mémoire GDDR6 Largeur du bus mémoire 128 bits 192 bits Bande passante de la mémoire 288 GB/s 272 GB/s 360 GB/s Puissance 160 watts 115 watts 170 watts

La RTX 4060, avec son bus mémoire de 128 bits, offre une bande passante mémoire de seulement 272 Go/s pour accéder à la mémoire tampon GDDR6 de 8 Go. Sur le papier, son sous-système de mémoire semble peu performant par communiqué à la RTX 3060, vieille de deux ans et demi. La capacité de mémoire a été réduite de 4 Go, soit une réduction de 33 %. La largeur du bus a été réduite de 33 %, ce qui se traduit par une baisse de 24 % de la bande passante de la mémoire. Certes, elle possède 8x plus de cache L2, mais les avantages sont limités, comme nous allons le voir.

Pour les tests, nous avons utilisé le processeur Ryzen 7 7800X3D, associé au Gigabyte X670E Aorus Master et à 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Nous avons effectué des tests à des résolutions de 1080p, 1440p et 4K, mais nous nous concentrerons sur les données 1080p et 1440p pour cette revue, car ce sont des cas d’utilisation plus réalistes pour ce GPU de 8 Go. Désormais, plongeons plus profondément…

Points de repère

En commençant par notre jeu favori, Fortnite, nous constatons que la RTX 4060 offre des performances remarquables avec une moyenne de 108 fps à 1080p, ce qui équivaut à des performances similaires à celles d’une 6700 XT. Elle surpasse la RX 7600 de 20%, ce qui est remarquable, et elle est 21% plus rapide que la RTX 3060. Cependant, il reste 12% derrière la RTX 3060 Ti, qui reste le GPU NVIDIA de génération précédente le plus important à surveiller.

A 1440p, les résultats sont moins impressionnants ; la RTX 4060 n’est que 13% plus rapide que la 7600 et 11% plus rapide que la RTX 3060. La RTX 4060 est 20% plus lente que la RTX 3060 Ti.

Ensuite, nous avons Resident Evil 4, où les résultats sont un peu moins impressionnants. A 1080p, la RTX 4060 est 23% plus rapide que la RX 7600, mais ce qui est inquiétant, c’est l’avantage minime de 5% par communiqué à la 6650 XT, égalant seulement la RTX 3060 précédente.

La RTX 4060 n’est plus que 8% plus rapide que la RX 7600, avec une moyenne de 70 fps. Cela correspond à des performances similaires à celles de la 6650 XT, ce qui la rend 10% plus lente que l’ancienne RTX 3060. C’est un résultat embarrassant pour NVIDIA.

Transition vers A Plague Tale : Requiem, les résultats sont catastrophiques. Tout d’abord, la RTX 4060 est 15% plus lente que la RX 7600 à 1080p, avec une moyenne de seulement 66 fps. La RTX 4060 était 6% plus rapide que la RTX 3060, donc au moins dans ce cas, elle a surpassé le GPU qu’elle est censée remplacer, même si ce n’est que de façon marginale.

A 1440p, une résolution que l’on pourrait viser avec un tout nouveau GPU à 300$, la RTX 4060 est à la traîne. Elle est 17% plus lente que la RX 7600 et 27% plus lente que la 3060 Ti. Plus embarrassant encore est le maigre 2% d’augmentation par communiqué à la RTX 3060.

Dans F1 22, la concurrence entre la RTX 4060 et la RX 7600 est féroce. Ce jeu permet le ray tracing avec le préréglage ultra-high. Malgré cela, la RTX 4060 n’a pas réussi à surpasser la 7600, mais elle était 24% plus rapide que la RTX 3060. Cependant, elle est encore 15% plus lente que la 3060 Ti.

A 1440p, la RX 7600 et la RTX 4060 sont à égalité. Une fois de plus, le nouveau GPU GeForce est 24% plus rapide que la RTX 3060 mais 16% plus lent que la 3060 Ti.

Dans Cyberpunk 2077 à 1080p, la RTX 4060 est inférieure à la 7600 de 5%, avec une moyenne de 82 fps. Elle n’est que 12% plus rapide que la RTX 3060, et 14% plus lente que la 3060 Ti.

A 1440p, la RX 7600 prend une avance significative, offrant 15% de performance en plus que la RTX 4060. Le nouveau GPU GeForce ne montre pas beaucoup d’amélioration par communiqué à l’ancienne RTX 3060, avec seulement 9%.

d’avance.

Dans Dying Light 2 à 1080p, la RTX 4060 parvient à devancer la 7600, mais seulement avec une marge de 7%. Cependant, la RTX 4060 est 24% plus rapide que la RTX 3060, ce qui représente une amélioration agréable des performances et le meilleur résultat que nous ayons vu jusqu’à présent.

A 1440p, la RTX 4060 tient bon. Bien que l’avantage par communiqué à la RTX 3060 soit réduit, elle est toujours 17% plus rapide. Cela dit, elle n’est que 6% plus rapide que la RX 7600, ce qui rend la comparaison moins impressionnante pour la nouvelle RTX 4060.

Dans Watch Dogs : Legion, la 4060 accuse un retard de quelques images par communiqué à la RX 7600 en 1080p. Cependant, elle est 22% plus rapide que la RTX 3060 et seulement 4% plus lente que la 3060 Ti, marquant un résultat favorable par communiqué aux GPU GeForce de la génération précédente, mais décevant par communiqué à la RX 7600.

En augmentant la résolution à 1440p, les RX 7600 et 4060 Ti font jeu égal. Le résultat global est satisfaisant, mais une avance de 6 % sur le 6650 XT, moins cher, pourrait être difficile à vendre.

Dans Forza Horizon 5, la RTX 4060 surpasse la RX 7600 d’à peine 6% et la 6650 XT de seulement 4%. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas tout à fait à la hauteur de la concurrence Radeon, elle se comporte relativement bien par communiqué à la série GeForce 30, étant seulement 5% plus lente que la 3060 Ti.

A 1440p, la RTX 4060 et la RX 7600 sont au coude à coude, offrant des performances rappelant celles des 6600 XT/6650 XT. C’est un peu décevant.

La RTX 4060 devance légèrement la RX 7600 dans Warhammer III, avec des performances 4 % plus élevées, ce qui est pratiquement identique. Cependant, elle est 16% plus rapide que la RTX 3060, mais nous pensons que cela n’est pas très important pour beaucoup.

A 1440p, la 4060 est seulement 8% plus rapide que la 7600. Si l’on considère qu’elle coûte 11 % de plus et que les performances du 7600 étaient déjà médiocres, ce n’est pas très impressionnant. Elle n’est que 12 % plus rapide que la RTX 3060 de la génération précédente, qui n’était pas non plus très impressionnante.

La RTX 4060 parvient à faire bonne figure dans Spider-Man Remastered, avec 149 fps en 1080p. Elle est donc 21% plus rapide que la RX 7600 et la RTX 3060, bien qu’elle soit 6% plus lente que la 3060 Ti.

Lorsque nous augmentons la résolution à 1440p, les performances de la 4060 ralentissent considérablement. Cependant, elle reste 11 % plus rapide que la RX 7600, ce qui est le seuil de rentabilité compte tenu de son prix. Elle est également 17% plus rapide que la RTX 3060 et 11% plus lente que la 3060 Ti.

Dans Hogwarts Legacy, la RTX 4060 est quelque peu décevante, avec une moyenne de 63 fps en 1080p. Cela représente une amélioration de 3% par communiqué à la RTX 3060. La 4060 égale les performances des 6650 XT et 7600, mais accuse un retard considérable de 23% par communiqué à la 3060 Ti.

A 1440p, la situation empire, avec la RTX 4060 derrière la RX 7600 avec une marge de 8% et la 3060 Ti avec une marge considérable de 27%. Plus décevant encore, la RTX 4060 n’est que 4 % plus rapide que la RTX 3060, avec des valeurs inférieures de 1 % légèrement inférieures.

Heureusement, les résultats de Halo Infinite à 1080p sont plus prometteurs. Ici, la RTX 4060 égale les performances de la 6700 XT et de la 3060 Ti, avec une moyenne de 93 fps, ce qui la rend 15% plus rapide que la 7600 et 21% plus rapide que la RTX 3060.

Cependant, en augmentant la résolution à 1440p, la RTX 4060 faiblit et est en réalité plus lente que la RX 7600, bien qu’elle reste 15% plus rapide que la RTX 3060.

The Last of Us Part I est toujours un jeu exigeant pour les GPU de 8 Go utilisant des paramètres d’ultra-qualité. Bien qu’il soit gérable à 1080p, il compromet les performances basses de 1%. La RTX 4060 est aussi performante que les autres GPU 8GB, mais la RTX 3060 offre une meilleure expérience. Nous vous recommandons de réduire le préréglage de la qualité à un niveau élevé, mais la RTX 3060 peut toujours gérer les paramètres de texture maximum.

Si vous souhaitez repousser les limites de la RTX 4060 et de tous les GPU de 8 Go, réglez simplement la résolution sur 1440p et ignorez l’upscaling. La RTX 3060 reste jouable ici, bien que la moyenne de 40 fps ne soit pas idéale pour tous les joueurs.

L’avant-dernier jeu testé est Call of Duty : Modern Warfare II. Les performances de la RTX 4060 sont médiocres ici, mais elle montre une bonne amélioration par communiqué à la génération précédente.

GeForce de la génération précédente, comme les RTX 3060 et 3060 Ti. Comparée à la 6650 XT et surtout à la 7600, la 4060 semble faible.

A 1440p, la RX 7600 est 17% plus rapide que la RTX 4060, le GPU GeForce n’atteignant que les performances de l’ancien 6600 XT.

Enfin, dans Hitman 3, la RTX 4060 ne peut égaler la 7600 qu’en 1080p, avec une moyenne de 109 fps. Elle est donc 13 % plus lente que la 3060 Ti et seulement 15 % plus rapide que la RTX 3060.

À 1440p, la 4060 accuse un retard de 4 % par communiqué à la RX 7600, ce qui rend les performances pratiquement identiques. Cela se traduit par une légère augmentation de 11 % par communiqué à l’ancienne RTX 3060.

Consommation électrique

Le véritable avantage de la GeForce RTX 4060 par communiqué à la Radeon RX 7600 est la consommation d’énergie, réduisant l’utilisation totale du système jusqu’à 15% lors de nos tests.

Ce n’est certainement pas mieux, mais c’est une bonne amélioration et c’est une réduction d’environ 20% par communiqué à la RTX 3060.

Moyenne sur 15 jeux

Si l’on regarde la moyenne des 15 jeux à 1080p, les résultats sont plutôt décevants. Avec une moyenne de 91 fps, la carte n’est que 3% plus rapide que la RX 7600, et 15% plus rapide que la RTX 3060, ce qui n’est pas un saut générationnel très excitant après 2,5 ans.

Ce qui est peut-être encore plus décevant, c’est que la RTX 3060 Ti la surpasse encore de 12 %. Ces performances sont celles que nous attendons de la RTX 4060 pour justifier un prix de 300 $ avec seulement 8 Go de VRAM.

Il est surprenant de constater que les résultats sont encore plus médiocres à 1440p. D’après les commentaires, un peu plus de la moitié de notre audience achèterait la RTX 4060 à 300$ pour jouer à 1440p, un sentiment que nous trouvons très raisonnable.

Pourtant, à cette résolution, la RTX 4060 ne fait qu’égaler la RX 7600, les deux étant au même niveau de performance que la 6650 XT. La RTX 4060 n’est que 9% plus rapide que la 3060 à 1440p, un résultat médiocre.

Coût par image : PDSF

Pour commencer, voici un aperçu du coût par image basé sur les données PDSF. La RTX 4060 semble être acceptable, mais pas impressionnante. Elle coûte 13 % de plus par image que la Radeon RX 7600. Certains joueurs pourraient justifier ce surcoût par l’amélioration de l’efficacité énergétique et la génération d’images DLSS 3, principalement ceux qui jouent à des jeux solo et qui ne sont pas sensibles à la latence d’entrée.

Cependant, par communiqué à la RTX 3060 Ti, le coût par image n’est réduit que de 7 %, ce qui représente au mieux une amélioration générationnelle modeste. Cependant, ces chiffres sont basés sur les prix de vente conseillés. Passons maintenant aux prix du monde réel.

Coût par cadre : Newegg

Nous en arrivons à la raison pour laquelle la RTX 4060 n’est peut-être pas un investissement rentable. Avec un coût de 4,91 $ par image, la RTX 4060 est plus chère que les RTX 3060 et 3060 Ti existantes. Par conséquent, vous pouvez soit acheter la 3060 Ti plus rapide, qui était 21% plus rapide dans nos tests à 1440p, soit la RTX 3060 légèrement plus lente avec plus de VRAM pour moins cher.

Pour un budget plus serré, l’achat d’un 6600 XT pour environ 230 $ offrirait une réduction de 15 % en termes de coût par image, tout en vous limitant à la même mémoire tampon de 8 Go. Cependant, dans l’idéal, si vous recherchiez ce niveau de performance, vous auriez dû acheter le 6600 XT ou le 6650 XT il y a un an pour profiter de 12 mois supplémentaires de votre investissement. C’est sans aucun doute plus avantageux que de dépenser plus pour pratiquement les mêmes performances avec la RTX 4060, un an plus tard.

NVIDIA « Power Numbers » (en anglais)

Après avoir analysé le coût par image, nous sommes tombés sur cet or marketing de NVIDIA. Nous les citons directement ici : « Aux prix actuels de l’énergie, le joueur moyen jouant 10 à 20 heures par semaine pourrait économiser une somme significative, tout en ayant une expérience de jeu largement supérieure. En Allemagne, par exemple, un joueur jouant 20 heures par semaine pourrait économiser jusqu’à 132 dollars en coûts énergétiques sur une période de 4 ans, en passant d’une RTX 3060 à une RTX 4060. »

Ils doivent vraiment avoir du mal à vendre des cartes graphiques en ce moment. Ils suggèrent que les propriétaires européens de RTX 3060 qui passent à la 4060, gagnant 15% de performance à 1080p ou 9% à 1440p, pourraient économiser environ 100 $ sur leur facture d’électricité au cours des 4 prochaines années, en supposant qu’ils jouent au moins 20 heures par semaine, pendant les 208 prochaines semaines. Cela implique de dépenser 300 $ pour économiser 100 $. Nous sommes impatients de voir comment les RTX 3060 et 4060 se compareront dans 2 ans, sans parler de 4 ans, étant donné cette « opportunité d’investissement » présentée par NVIDIA.

Temps et fréquences

Avant de conclure, nous souhaitons examiner rapidement le comportement de la carte graphique MSI RTX 4060 Ventus 2x que nous avons utilisée pour les tests. Après une heure de jeu dans un boîtier fermé avec une température ambiante de 21°C, la Ventus 2x a vu le point chaud du cœur atteindre 85°C à une vitesse de ventilateur de 1800 RPM.

Ce n’est pas un résultat extraordinaire, mais il semble que la carte soit assez petite et fabriquée à bas prix, étant donné la marge de manœuvre limitée sur les modèles PDSF. Les composants VRM sont laissés exposés sur le PCB, mais les étages de puissance n’ont atteint qu’un maximum de 71°C, donc ce choix de conception ne semble pas poser de problème.

Ce que nous avons appris

Cette situation n’est que trop familière : un nouveau GPU de dernière génération qui ne vaut tout simplement pas la peine d’être acheté au prix de lancement. La GeForce RTX 4060 n’offre pas un meilleur communiqué qualité-prix que la Radeon RX 7600, et selon la valeur que vous accordez à des technologies telles que la Frame Generation, ce nouveau GPU GeForce pourrait même être considéré comme pire.

La RTX 4060 n’est pas aussi mauvaise que la 4060 Ti, mais elle reste décevante et ne vaut certainement pas la peine d’être achetée à 300$. La mémoire tampon VRAM limitée à 8 Go est plus pardonnable à ce prix, mais c’est une pilule amère à avaler étant donné que la RTX 3060 offrait 12 Go.

On pourrait penser qu’à ce jour, 12 Go sont un minimum à ce niveau de prix, 8 Go n’étant réservé qu’aux modèles d’entrée de gamme. Pourtant, ce n’est pas ce que semblent viser AMD et NVIDIA. À moins que les consommateurs ne se mobilisent, nous ne verrons pas non plus de grands tampons de mémoire sur les GPU de la prochaine génération. Il est donc essentiel de faire savoir à NVIDIA que vous n’accepterez pas cette situation.

Aussi décevant que soit le tampon de 8 Go, le principal problème de la nouvelle série 4060 est le bus mémoire de 128 bits. NVIDIA a tenté d’embrouiller les joueurs avec la sortie de la 4060 Ti en affirmant que la capacité améliorée du cache L2 de la technologie Ada Lovelace compensait le bus mémoire plus étroit. Elle a également suggéré que cette technologie permettrait de résoudre les problèmes liés à la VRAM. Aucune de ces affirmations n’est tout à fait vraie.

Le cache L2 plus important peut aider à améliorer la bande passante, mais il est loin de résoudre les problèmes liés à une réduction significative de la bande passante de la mémoire, comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises à 1440p. Par ailleurs, elle ne s’attaque pas du tout à la capacité de la mémoire. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu’un a pensé que 24 à 32 Mo de L2 pourraient compenser les gigaoctets de VRAM manquants. Ce n’est tout simplement pas le cas.

Il y aura certainement des scénarios où la RTX 3060 fournira une qualité d’image supérieure et sera plus performante que la RTX 4060, en particulier dans les jeux à venir.

Sur ce point, le prise en charge du ray tracing par la RTX 4060 est pratiquement sans intérêt. Elle ne dispose pas de la capacité VRAM nécessaire pour activer les effets RT ni d’une puissance GPU suffisante. La RTX 3060 n’est pas non plus assez puissante pour exploiter le ray tracing, mais elle peut tirer parti de packs de textures plus importants.

En général, si vous disposez de suffisamment de VRAM et d’une bande passante suffisante pour y accéder efficacement, les éléments tels que les textures ont un impact minimal sur les performances en termes de fps. Par conséquent, la RTX 3060 offrira une expérience visuelle supérieure pour les jeux à venir. En activant le préréglage de qualité moyenne et en maximisant les textures, vous remarquerez une amélioration visuelle significative sans réel impact sur les performances. C’est quelque chose que nous prévoyons d’explorer et de démontrer dans un avenir proche, alors restez à l’écoute.

La RTX 4060 correspond davantage à ce que nous considérons traditionnellement comme une GTX 1650 ou une GTX 1050 Ti-class – un GPU de 100 à 150 $, pas de 300 $. Un coup d’œil au modèle MSI Ventus 2x PDSF que nous avons reçu suffit pour conclure que ce n’est pas typiquement ce que nous considérons comme une carte graphique à 300$.

L’ensemble du refroidisseur, du carter de ventilateur, des ventilateurs et du dissipateur ne pèse que 350 grammes. La petite plaque arrière est en plastique et le circuit imprimé comporte moins de composants qu’un contrôleur de ventilateur haut de gamme. C’est une gifle pour les joueurs, mais ce n’est pas la faute de MSI ; ce sera probablement la norme pour les RTX 4060 de PDSF.

Notre conseil est donc clair : n’achetez pas la GeForce RTX 4060 à son prix actuel. Nous pensons que la Radeon RX 7600 devrait coûter 230 $, ce qui ferait de la RTX 4060 un excellent achat à environ 250 $. En attendant, considérez les options de la génération précédente ou les cartes graphiques d’occasion pour un meilleur communiqué qualité-prix et de meilleures performances.

