Les nouveaux téléphones OnePlus et realme utiliseront une charge rapide de 150 W et jusqu’à 24 Go de RAM

OnePlus et realme sont deux des marques de smartphones les plus populaires sur le marché. Les deux sociétés sont connues pour produire des appareils de haute qualité qui offrent d’excellentes performances et fonctionnalités. Au cours des dernières semaines, plusieurs retours ont fait état de deux téléphones mobiles provenant de ces marques. Selon le blogueur technique populaire et digne de confiance @DCS, ces appareils seront fournis avec jusqu’à 24 Go de RAM. Le modèle standard utilisera 16 Go de RAM tandis que le modèle haut de gamme utilisera 24 Go. Dans une autre révélation récente, @DCS rapporte que les nouveaux téléphones OnePlus et realme seront dotés d’une charge rapide jusqu’à 150 W. Il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport aux modèles précédents, qui avaient une charge rapide de 65 W. Dans cet article, nous allons examiner de plus près cette nouvelle fonctionnalité et ce qu’elle indique pour les utilisateurs de smartphones.

Selon le blogueur numérique @DCS, les nouveaux téléphones OnePlus et realme seront équipés de processeurs Snapdragon 8 Gen 2, prendront en charge une charge rapide de 150 W, auront un écran incurvé ultra-étroit de 1,5 K et un écran droit, et une caméra principale arrière IMX890 OIS. Le rapport affirme également que ces appareils hériteront de l’algorithme d’OPPO Find X6 et que la qualité d’image est toujours « relativement capable ». Selon les règles de dénomination des produits de la série Oga, ces deux nouveaux modèles devraient être respectivement OnePlus Ace 2 Pro et realme GT Neo5 Pro. De plus, ils se positionnent tous les deux comme des modèles de milieu de gamme. OnePlus et realme ont en réalité confirmé qu’ils sortiraient ces téléphones mobiles. Il est également officiel que OnePlus et realme disposent d’une technologie de charge de 150 W. Cependant, nous attendons toujours le lancement officiel.

Qu’est-ce que la charge rapide de 150 W ?

La charge rapide est une fonctionnalité qui permet aux smartphones de se recharger rapidement. C’est une fonctionnalité populaire parmi les utilisateurs de smartphones, car elle permet de gagner du temps et garantit que l’appareil est toujours prêt à l’emploi. La charge rapide de 150 W est une nouvelle technologie qui permet aux smartphones de se recharger à une vitesse incroyablement rapide. Cela indique que les utilisateurs peuvent recharger leurs appareils en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures.

Comment fonctionne la charge rapide 150W ?

La charge rapide de 150 W fonctionne en utilisant un chargeur haute puissance qui fournit une grande quantité de courant à la batterie. Cela permet à la batterie de se charger à un rythme beaucoup plus rapide que les méthodes de charge traditionnelles. Le chargeur est conçu pour être sûr et efficace, avec des fonctions de sécurité intégrées qui empêchent la surchauffe et d’autres problèmes.

Quels sont les avantages d’une charge rapide de 150 W ?

Il y a plusieurs avantages à utiliser une charge rapide de 150 W. L’avantage le plus évident est qu’il permet aux utilisateurs de recharger rapidement leurs appareils. Cela indique qu’ils peuvent passer moins de temps à attendre que leur téléphone se charge et plus de temps à l’utiliser. De plus, une charge rapide peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie, car elle réduit la durée pendant laquelle la batterie est sous tension.

Jusqu’à 24 Go de RAM et processeurs Snapdragon 8 Gen 2

En plus d’une charge rapide de 150 W, les nouveaux téléphones OnePlus et realme disposeront également de jusqu’à 24 Go de RAM et de processeurs Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit d’une énorme mise à niveau par rapport aux modèles précédents, qui avaient jusqu’à 12 Go de RAM et des processeurs Snapdragon 8 Gen 1. L’augmentation de la RAM et de la puissance de traitement permettra aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications et jeux. Ils ne subiront aucun décalage ou ralentissement. En plus de @DCS, une autre source crédible, XDA Developers, a confirmé que OnePlus et realme pourraient utiliser jusqu’à 24 Go de RAM.

Il convient de mentionner qu’après que les nouveaux téléphones OnePlus et realme ont été exposés pour fournir une version de mémoire de 24 Go, Red Magic a officiellement confirmé que son appareil utilisera également la RAM de 24 Go. Le Nubia Red Magic 8S Pro sortira le 5 juillet et ce sera le premier téléphone mobile à très grande mémoire de 24 Go au monde. L’action de Nubia confirme en quelque sorte que les prochains appareils de OnePlus et realme utiliseront vraiment la RAM de 24 Go. Nous savons tous que les marques chinoises aiment être les premières à utiliser ou annoncer qu’elles utiliseront une nouvelle fonctionnalité. Après que la rumeur selon laquelle OnePlus et realme utilisent cette fonctionnalité a fait son apparition sur le Web, Nubia a rapidement confirmé officiellement qu’elle serait la première à lancer la fonctionnalité.

Autres rumeurs sur ces appareils

Écran incurvé ultra-fin 1,5K

Selon MyFixGuide, une autre caractéristique intéressante des nouveaux téléphones OnePlus et realme est l’écran incurvé ultra-étroit de 1,5K. Il s’agit d’un nouveau type d’affichage qui offre une résolution supérieure aux écrans traditionnels. La conception incurvée ultra-étroite rend également l’écran plus immersif et offre une expérience de visionnement plus confortable.

Caméra principale de la semelle extérieure IMX890 OIS

My Mobile India rapporte également que les nouveaux téléphones OnePlus et realme seront également équipés d’une caméra principale IMX890 OIS sur la semelle extérieure. Il s’agit d’un appareil photo de haute qualité qui offre une qualité d’image et une stabilité excellentes. La fonction OIS aide à réduire le flou et les tremblements, ce qui facilite la socket de photos et de vidéos claires et nettes.

Prix

Quant aux prix des deux téléphones, il n’y a pas de rapport officiel pour le moment. Cependant, nous pouvons faire une estimation professionnelle basée sur les appareils OnePlus et realme précédemment publiés. Le OnePlus Ace Pro a récemment été lancé pour 3499 yuans (483 $) et prend en charge une charge rapide de 150 W. Par ailleurs, le realme GT Neo 5 a également été récemment publié pour 3199 yuans (441 $) et prend en charge une charge rapide de 240 W. Ainsi, il est très plausible que le prix de ces appareils soit de l’ordre de 3000 yuans (414 $). C’est entre 3 000 yuans (512 $) et 4 000 yuans (512 $).

Derniers mots

Les nouveaux téléphones OnePlus et realme devraient être parmi les appareils les plus excitants du marché. Avec une charge rapide de 150 W, jusqu’à 24 Go de RAM, des processeurs Snapdragon 8 Gen 2, un écran incurvé ultra-étroit de 1,5 K et une caméra principale IMX890 OIS, ces téléphones offrent une gamme de fonctionnalités intéressantes qui ne manqueront pas d’impressionner. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou que vous recherchiez simplement un téléphone de qualité, ces appareils valent la peine d’être considérés. OnePlus et realme disposent déjà d’une technologie de charge de 150 W qu’ils utiliseront pour ces appareils.

