BLUETTI AC60 + B80 en Test: La batterie étanche 403Wh avec son extension 806Wh

Dans le monde en constante évolution de la technologie portable, BLUETTI cherche à révolutionner le secteur avec le lancement de sa nouvelle batterie AC60 et de son extension B80. Consciente des besoins changeants des utilisateurs dans différents scénarios, la société a comblé une lacune du marché en proposant une solution innovante combinant flexibilité et capacité extensible.

Que vous soyez un aventurier à la recherche d’une source d’alimentation légère pour vos excursions en plein air ou un professionnel en déplacement nécessitant une solution portable pour alimenter vos appareils électroniques, l’AC60 et le pack d’extension B80 de BLUETTI semblent offrir une combinaison unique de portabilité, de polyvalence et de capacité modulable. Dans ce test nous allons passer en revue les caractéristiques et le design de ces nouveaux produits, puis nous passerons aux tests pratiques pour vérifier si la promesse cible de cette solution est atteinte.

Le concept clé derrière les générateurs AC60 et B80 de BLUETTI réside dans leur modularité. Avec une conception compacte, ces batteries offrent aux utilisateurs une solution flexible qui peut être adaptée à leurs besoins spécifiques. L’AC60 est un générateur solaire léger, doté d’un onduleur de 600 W et d’une batterie LFP de 403 Wh, offrant une source d’alimentation portable fiable. Ce qui distingue réellement cette solution, c’est la possibilité d’ajouter jusqu’à deux batteries d’extension B80, permettant d’augmenter considérablement la capacité de stockage d’énergie jusqu’à 2015 Wh. Cette modularité offre aux utilisateurs la liberté de personnaliser leur configuration en fonction des exigences spécifiques de chaque situation.

Pour mieux comprendre les capacités de l’AC60, voici un tableau décrivant ses principales caractéristiques techniques :

En ce qui concerne la capacité, on pourrait penser, selon la convention et la gamme de produits de BLUETTI, que l’AC60 possède une capacité de 600 Wh. Cependant, une fois de plus, nous sommes confrontés à la situation frustrante où le nom de la batterie ne reflète pas sa capacité réelle, mais plutôt sa puissance de sortie totale. En réalité, il s’agit simplement d’une batterie de 403 Wh, qui se déchargera assez rapidement quel que soit l’appareil électrique que vous branchez dessus. De plus, sa conversion en courant alternatif n’est efficace qu’à 85 % (ce qui est courant pour la plupart des batteries). Cela signifie que vous disposez de 340 Wh réellement disponibles pour alimenter vos appareils électriques.

Ainsi, par exemple, un appareil de 100 W ne fonctionnera que pendant environ 3 heures et 40 minutes, tandis qu’un appareil de 500 W ne pourra fonctionner que pendant un peu plus d’une demi-heure.

Lors de l’utilisation de ce type de batterie, il est crucial de prendre en compte ces données et de prendre en considération la capacité réelle de la batterie ainsi que son efficacité de conversion. Cela vous permettra d’estimer avec précision la durée d’utilisation de vos appareils avant que la batterie ne soit complètement déchargée. En gardant ces facteurs à l’esprit, vous pourrez optimiser l’utilisation de l’AC60 et planifier en conséquence afin de répondre à vos besoins énergétiques.

Toujours en examinant les premières caractéristiques, il est important de noter l’utilisation de cellules LiFePO4. Cette technologie de batterie de pointe est plus stable et plus durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié permet d’effectuer jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries au lithium-ion, avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer. Cela se traduit par une durée de vie quadruplée par rapport à d’autres dispositifs similaires.

En plus de leur durée de vie prolongée, les batteries LiFePO4 présentent d’autres avantages intéressants. Elles offrent une plus grande sécurité grâce à leur stabilité chimique intrinsèque. Contrairement aux autres types de batteries lithium-ion, les cellules LiFePO4 sont moins sujettes aux risques d’incendie ou d’explosion, ce qui les rend particulièrement fiables. De plus, les batteries LiFePO4 ont une excellente performance à basse température. Elles conservent une capacité de charge élevée même dans des conditions de froid extrême, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements rigoureux ou lors d’activités en plein air par temps hivernal. Un autre avantage majeur est la capacité des batteries LiFePO4 à fournir une puissance stable et constante. Elles sont capables de délivrer des courants élevés sans subir de chute de tension significative, ce qui est essentiel pour alimenter des appareils gourmands en énergie tels que des outils électriques ou des équipements électroniques. Enfin, les batteries LiFePO4 sont respectueuses de l’environnement. Elles ne contiennent pas de métaux lourds toxiques tels que le plomb, le mercure ou le cadmium, ce qui les rend beaucoup plus écologiques et faciles à recycler en fin de vie. Nous saluons les constructeurs comme BLUETTI qui utilisent cette technologie qui, à part quelques régressions, (moindre densité d’énergie, poids plus élevé), représente assurément une avenir plus durable aux produits achetés par les consommateurs.

Spécifications de sortie :

Sorties Détails Prises CA 2 × 120V/5A, 600W au total Type d’onduleur Onde sinusoïdale pure Puissance de surtension 1 200 W Port USB-C 1 × 100 W max. (Puce eMark intégrée) Port USB-A 2 × 5V/3A Prises 12 V CC 1 × 12V/10A (Prise de voiture, régulée.) Recharge sans fil 1 × 15 W maximum

En ce qui concerne la sortie AC, l’AC60 offre une puissance continue de 600 W avec un pic de 1200 W. Bien que cela puisse sembler modeste, cette puissance est adaptée aux petits appareils électroménagers ou aux dispositifs médicaux simples tels qu’une machine CPAP. Cependant, il ne sera pas suffisant pour faire fonctionner des appareils plus gourmands en énergie, tels qu’une plaque à induction.

La sortie AC peut toutefois être amplifiée pour permettre aux appareils à charge inductive élevée, qui nécessitent normalement 1200 W, de fonctionner. Par exemple, une bouilloire miniaturisée ou un petit outil électrique équipé d’un moteur puissant ou d’un élément chauffant peuvent être utilisés. Cette fonctionnalité diffère de la charge de pointe, qui représente une demande temporaire plus élevée en puissance lors de la mise en marche initiale de l’appareil. BLUETTI appelle cette fonction d’amplification AC « Power Lift ». Elle fonctionne en réduisant la tension fournie, ce qui permet aux appareils de fonctionner à une vitesse inférieure ou de chauffer plus lentement, tout en restant opérationnels.

Spécifications d’entrée :

Entrées Détails Entrée CA 600 W max. Entrée solaire 200 W max., COV 12-28 V, 8 A Entrée de voiture 12/24 V du port allume-cigare Entrée maximale 600W

Temps de recharge :

Temps de recharge Détails Câble de charge CA ≈ 1,2-1,7 heures (charge turbo 600 W) Panneau solaire ≈ 2,5-3,0 heures (500 W max.)

Spécifications générales :

Général Détails Chargement direct Oui Poids 8,6 kg Dimensions (LxlxP) 290 mm × 205 mm × 234 mm Certification IP65 Température de fonctionnement -20℃-40℃

Caractéristiques B80

La batterie d’extension B80 ressemble extérieurement fortement à l’AC60 mais est différente sur de nombreux points. Voici un résumé synthétique de ses caractéristiques pour commencer la comparaison de ces deux produits.

Caractéristique Valeur Dimensions (LxlxP) 290 mm x 201 mm L x 203 mm Poids 10,07 kg Capacité 806 Wh Chimie de la batterie LiFePO4 Sortie 120 W Ports de sortie Allume-cigare 12VDC/10A (1)

USB-C 100W (1)

USB-A 5VDC/3A (1)

12-28 Vcc/8 A (1)

Port de batterie d’extension 22,4 VDC/30 A (2) Température de charge 0°C – 40°C Température de déchargement et de stockage -20°C – 40°C Plage d’humidité tolérée 10% – 75%

Comme ses grandes sœurs, l’AC300 et la B300, l’AC60 offre la possibilité d’étendre sa capacité. À notre connaissance, c’est la première batterie BLUETTI de moins de 1000 Wh qui permet une extension de cette manière. En effet, comme nous l’avons écrit en introduction des caractéristiques, vous pouvez connecter jusqu’à deux unités B80, ajoutant chacune une capacité de puissance supplémentaire de 806 Wh. Ainsi, avec une B80 connectée, la capacité atteint 1209 Wh, et avec deux extensions, vous obtenez une capacité impressionnante de 2015 Wh. C’est suffisant pour alimenter un mini-réfrigérateur de 60 W pendant plus de 17 heures ou recharger un smartphone plus de 70 fois.

Tout comme l’AC60, la B80 possède un système avancé de gestion de la batterie pour assurer une efficacité maximale et éviter les surtensions, les surchauffes, les courts-circuits et autres problèmes de sécurité. Peut-être plus impressionnant, la marque soutient son produit avec une garantie de 6 ans.

Il est important de noter que la B80 est exclusivement une unité de batterie et non un onduleur AC. Néanmoins, elle peut être utilisée de manière relativement autonome grâce à son port USB-C, son port USB-A et son port allume-cigare 12V. De plus, elle peut être chargée indépendamment de l’unité principale, que ce soit via une source AC ou solaire, comme nous le verrons plus loin.

Caractéristiques communes

L’AC60 et le B80 présentent une caractéristique nouvelle : Elles sont toutes deux dotées d’un indice de protection IP65 contre les éclaboussures. Cette norme garantit une protection contre la pluie, les jets d’eau légers et empêche la pénétration de poussière provenant de toutes les directions.

L’AC60 et le B80 prennent tous deux en charge la charge solaire indépendante jusqu’à 200 W, avec la possibilité d’utiliser un panneau solaire de 12-28 V et 8 A sur chacun d’eux. Bien que cette capacité soit relativement faible et ne convient pas aux panneaux solaires statiques de grande taille, elle correspond parfaitement à leur nature portable.

BLUETTI AC60 + B80: Déballage

Déballage de la BLUETTI AC60

Cette nouvelle batterie se présente dans un carton sobre, sans fioriture. Il est évident que la majorité des ventes de ce type se fait en ligne, où sa présentation a déjà été réalisée en amont.

À l’intérieur nous trouvons la BLUETTI AC60 entourée de deux épaisses protections en mousse, prête à supporter les aléas des transports.

En plus de la batterie, le packaging comprend plusieurs éléments fournis. Commençons par les 3 différents cordons d’alimentations dont voici la liste :

Câble de charge 220V

de charge 220V Câble allume-cigare 12V

allume-cigare 12V Câble d’entrée panneau solaire (CC MC4 de 8 mm)

Vient ensuite un peu de lecture que nous retrouvons sous la forme suivante :

Un manuel utilisateur

Une carte de garantie

Une carte de contrôle QC

Le manuel n’est pas disponible en français mais dispose de plusieurs illustrations et d’un anglais technique relativement simple à comprendre. Voici deux pages choisies afin d’illustrer notre propos :

Déballage de la BLUETTI B80

La batterie d’extension BLUETTI B80 arrive dans un carton très similaire à l’AC60.

La B80 est comme à l’accoutumé très bien emballée, afin d’arriver intacte malgré son poids considérable compte tenu de sa compacité.

La B80 dispose elle aussi d’un câble fourni et d’un peu de lecture.

Le câble permettant de relier la B80 à l’AC60, est très épais. Il dispose de verrouillage automatique ainsi que de bouchons pour protéger chaque extrémité quand il n’est pas utilisé, ce que nous avons rarement vu jusqu’alors.

Comme l’AC60 nous disposons de trois éléments papiers distinctes :

Un manuel utilisateur

Une carte de garantie

Une carte de contrôle QC

Encore une fois, le manuel associé est en anglais uniquement. Il reste accessible en termes de compréhension grâce à ses différentes illustrations.

BLUETTI AC60 + B80: Design

Design de la BLUETTI AC60

Une fois sortie de boite, l’AC60 inspire directement confiance. Malgré son poids important et sa taille compacte, ne mesurant que 29 x 20,5 x 23,4 cm, aucun plastique ne craque ou ne s’affaisse. La coque est exceptionnellement robuste et la plupart des éléments sont situés à l’avant.

Malgré sa capacité relativement modeste de 403 Wh, il est surprenant de constater que son poids atteint 8,6 kg, ce qui peut sembler assez considérable compte tenu de sa taille compacte. Une comparaison intéressante peut être faite avec d’autres batteries du marché, telles que celles offrant une capacité de 1000 Wh, mais pesant seulement 11 kg. Avec ces dernières, les utilisateurs bénéficient de plus du double de la capacité pour à peine quelques kilogrammes supplémentaires. En fin de compte, l’AC60 se positionne avant tout comme une solution portable, spécialement conçue pour répondre à des besoins énergétiques ponctuels nécessitant une puissance élevée, mais sur une durée relativement courte.

L’AC60 de BLUETTI présente une innovation notable au niveau de sa structure interne, qui a été considérablement améliorée par rapport à ses prédécesseurs. Une particularité importante réside dans l’isolement des circuits par rapport aux évents du ventilateur. Tous les matériaux externes de cette batterie ont été soumis à des tests d’étanchéité à l’eau et à la poussière, ce qui lui permet, comme nous le citions dans la partie caractéristique, d’obtenir une classification IP65 en termes de protection. Cela se traduit par une résistance à l’eau et à la poussière de l’AC60. Dans cet esprit, cette batterie s’impose comme une source d’alimentation fiable pour le camping dans divers environnements, que ce soit en camping sur la plage ou en camping confronté à des conditions climatiques imprévisibles.

Une autre nouvelle caractéristique que nous trouvons particulièrement appréciable et utile est le grand panneau lumineux à LED situé à l’arrière de la batterie. Pour une batterie portable spécialement conçue pour une utilisation en camping, cette fonctionnalité est essentielle. Il convient de noter qu’il est nécessaire d’activer la sortie CC avant de pouvoir allumer la lumière, mais une fois activée, celle-ci offre une luminosité remarquable et se révèle extrêmement pratique dans diverses situations. Ce panneau lumineux à LED constitue un atout appréciable pour l’AC60, offrant un éclairage fiable et pratique lors de vos aventures en plein air.

Le bas de l’AC60 est doté de quatre grands pieds en caoutchouc antidérapants et affiche toutes les données techniques habituelles.

Tous les ports sont protégés par des capuchons en caoutchouc souple qui empêchent la saleté et l’humidité de pénétrer.

Le bouton du haut est l’interrupteur principal marche/arrêt. Les boutons DC et AC activent respectivement les sorties DC et AC une fois que l’AC60 est allumé.

L’AC60 offre une variété de ports pour répondre à différents besoins en alimentation. En ce qui concerne les ports DC et USB, ils sont regroupés ensemble. Vous trouverez un port allume-cigare de voiture 12 V, idéal pour alimenter des appareils compatibles. De plus, la batterie dispose d’un port USB-C de 100 W et de deux ports USB-A de 15 W. Bien que ce ne soit pas une sélection exhaustive, cela pourrait suffire pour alimenter votre ensemble de gadgets électroniques lors de vos déplacements.

Les deux ports AC sont également équipés de leur propre bouton d’alimentation.

Le côté gauche de l’appareil comporte une grille d’aération et deux ports d’extension permettant de connecter jusqu’à deux batteries d’extension B80.

Le côté droit de l’appareil comporte également une grille d’aération, ainsi que le port d’entrée CC pour la charge solaire ou automobile, le port d’entrée 120 V, le port de fusible et le port de mise à la terre.

La lumière disposée à l’arrière de la batterie comporte plusieurs modes. En appuyant sur le bouton noir, la lumière passe par différents éclairages, du clignotement au mode SOS en passant par les réglages bas et élevés.

Une caractéristique intéressante est la présence d’un chargeur sans fil de 15 W situé sur le dessus de l’appareil. Cela vous permet de recharger vos appareils compatibles sans avoir à utiliser l’un des ports USB. Cette fonctionnalité pratique garantit que vous disposez d’options de recharge supplémentaires, optimisant ainsi l’utilisation des ports disponibles.

Si vous regardez attentivement la poignée rabattable, vous remarquerez un insert en caoutchouc souple et rembourré au milieu. Cela rend le transport de l’AC60 beaucoup plus confortable. C’est un petit détail, mais cela représente un avantage considérable lorsque vous transportez une solution d’alimentation assez lourde.

L’affichage frontal de l’AC60 est pratique. Il permet de visualiser clairement les tensions totales des entrées à gauche et des sorties à droite. Au milieu de l’écran, nous avons un pourcentage indiquant la charge restante de la batterie, ce qui est très utile pour connaître rapidement l’état de la batterie. De plus, l’écran affiche également une estimation de l’autonomie restante en temps, calculée en fonction de la charge actuelle. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de savoir combien de temps ils peuvent compter sur la batterie avant qu’elle ne soit complètement déchargée, ce qui est particulièrement pratique lorsqu’on est en déplacement ou lors de situations où l’alimentation électrique est limitée.

Cependant, l’indicateur de batterie autour du pourcentage présente une particularité déconcertante. Il est circulaire mais limité à un demi-cercle, ce qui peut prêter à confusion. De plus, certains segments comportent des lignes qui s’étendent vers l’extérieur sans raison apparente, tandis que d’autres affichent un logo électrique au milieu. Ce choix d’interface utilisateur peut sembler étrange et pourrait être amélioré.

Design de la BLUETTI B80

La B80 présente une forte similitude avec l’AC60 au niveau de son apparence extérieure. Cependant, elle se distingue par une hauteur réduite d’environ 3 cm tout en offrant une capacité deux fois supérieure. Cette compacité accrue est le résultat de l’élimination de la plupart des prises ainsi que de l’absence d’un écran. Malgré sa taille plus réduite, la B80 est environ 1,4 kg plus lourde en raison de sa capacité de batterie plus élevée.

Cette batterie d’extension est dotée d’un bouton d’alimentation qui s’illumine en vert pour indiquer qu’elle est activée, ce qui permet de la mettre sous tension lorsque vous n’êtes pas connecté à l’AC60. Le bouton DC, quant à lui, active les ports de sortie.

Entre ces deux boutons, vous trouverez cinq LED qui fournissent des indications précises sur le niveau de charge de la batterie. Ces indicateurs sont répartis en segments de 20 %, allant de 20 % à 100 %, permettant ainsi de connaître rapidement et facilement le niveau de charge restant.

Le B80 est équipé de ports de sortie supplémentaires, tous situés à l’avant. Vous pouvez voir un port USB-C de 100 W, un port USB-A et une prise allume-cigare 12 V. En haut à droite, il y a le port d’entrée 12-28VDC pour la charge solaire ou automobile.

Vous ne trouverez pas de charge sans fil sur la B80, en revanche vous retrouverez la poignée très agréable à utiliser de l’AC60.

Contrairement à l’AC60, la B80 ne dispose pas de fonctionnalité de charge sans fil. Vous apprécierez cependant la présence de la même poignée ergonomique que sur l’AC60.

Branchement BLUETTI AC60 et B80

La connexion entre les deux unités est facile grâce aux colliers de verrouillage fournis, mais cela entraîne un câble peu esthétique qui dépasse sur le côté. Comme nous l’avons vu précédemment, les ports et le câble sont équipés de capuchons en caoutchouc sécurisés, veillez à bien les remettre en place pour assurer l’étanchéité lorsque vous ne les utilisez pas.

Le câble se branche directement dans le port et le collier de verrouillage se clipse et tourne pour fixer le câble en place. Une simple rotation du collier de verrouillage permet de libérer le câble, qui peut ensuite être retiré facilement. Ce système de connexion est rassurant et très pratique à l’usage.

Une fois les deux unités connectées, le pourcentage de charge restante s’ajuste automatiquement pour refléter l’ajout de l’extension.

Le principal avantage d’un système extensible comme celui-ci est double. Tout d’abord, il est plus économique d’acheter une seule partie à la fois et de procéder à une mise à niveau ultérieure si nécessaire.

De plus, cela vous permet d’atteindre une capacité allant jusqu’à 2000 Wh sans compromettre la portabilité. Peut-être que la limite de sortie de 600 W n’est pas un problème pour vous, et que vous recherchez simplement une plus grande capacité, dans ce cas, c’est l’idéal. Il est beaucoup plus pratique de transporter plusieurs petites boîtes qu’une seule plus grande, après tout. Vous n’avez pas besoin d’emporter la batterie d’extension en voyage si vous n’en avez pas besoin. Vous pouvez la garder dans votre camping-car, la brancher uniquement lorsque vous utilisez vos appareils, ou la sortir seulement si nécessaire.

Leur gabarit étant similaire, il est possible d’empiler l’extension de batterie B80 sur l’AC60 et inversement.

BLUETTI AC60 + B80: Application mobile

L’application se connecte à la batterie via Bluetooth dans un rayon de 10 m, ce qui vous permet non seulement de contrôler l’unité (allumer/éteindre, par exemple, ou de basculer entre AC et DC) mais également de protéger l’unité et vos appareils contre les risques comme les courts-circuits, les surintensités, les surchauffes et plus encore.

Un aspect positif à souligner chez BLUETTI est la possibilité de se connecter à la batterie sans avoir besoin d’un compte. Il suffit d’utiliser le mode hors ligne pour accéder directement à la gestion de l’AC60, sans perdre de temps à créer un compte ou à se souvenir d’un mot de passe lors de la prochaine déconnexion. Cette facilité d’accès est appréciable et permet de se concentrer rapidement sur l’utilisation de l’appareil.

En ce qui concerne l’interface, l’application propose une surveillance en temps réel et un contrôle à distance, permettant une gestion continue de l’AC60. Bien que nous aurions apprécié la possibilité de contrôler chaque port individuellement, nous saluons néanmoins l’ergonomie du design de l’application, qui reste épurée et efficace.

Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de consulter l’état de charge de chaque extension B80 directement dans l’application, dans la section « Battery Pack ». Cela offre une visibilité pratique sur l’état de chaque batterie et facilite la gestion globale de l’ensemble du système.

Doté d’un mode ECO avancé, l’AC60 s’éteint automatiquement si aucune charge n’est connectée pour économiser de l’énergie. Pour alimenter de petites charges, les sorties AC et DC peuvent être réglées séparément sur 10-30 W et 5-20 W respectivement sur l’application. Cela peut réduire son autoconsommation et la faire fonctionner pendant 1 à 4 heures.

BLUETTI AC60 + B80: Tests pratiques et performances

Tests de la BLUETTI AC60 Seule

Nous avons débuté nos tests en utilisant uniquement l’AC60 de BLUETTI. Pour évaluer ses performances, nous avons connecté une lampe de 500 watts à l’AC60. Cette lampe était placée juste derrière l’appareil, illuminant la pièce.

D’après l’affichage, l’autonomie de la batterie était d’environ 40 minutes environ. En tenant compte de l’efficacité de conversion déclarée de 85 % et de la limite de décharge de 90 % pour préserver la santé de la batterie, nous avons estimé que l’autonomie réelle était d’environ 36 minutes. Après environ 38 minutes, l’AC60 s’est éteinte, confirmant notre estimation arrondie.

Nous avons ensuite rechargé l’AC60, et l’estimation affichée était d’environ deux heures. Après une demi-heure, la charge était à 22 % et l’estimation indiquait une durée de charge restante de 1,4 heure.

Après un peu moins de deux heures, la batterie était entièrement chargée à 100 % et prête à alimenter d’autres appareils. Heureusement, nous avions également besoin de recharger un iPad Air, qui était à court de batterie.

En utilisant le port USB-C 100 W de l’AC60, nous avons connecté l’iPad Air et l’avons laissé se charger. La consommation était d’environ 60 W, et l’AC60 fournissait facilement cette puissance. Nous avons estimé pouvoir obtenir environ quatre charges complètes, voire plus, à partir de l’AC60.

Il est important de noter que l’AC60 n’est pas un appareil à port unique. Elle permet de brancher plusieurs appareils jusqu’à atteindre la puissance maximale de 600 W. Même si nous sommes arrivés à faire fonctionner sans problème une cafetière à expresso qui consomme entre 730 et 800 Watts, elle n’est pas adaptée aux appareils gourmands en énergie tels que les micro-ondes ou les sèche-cheveux. En revanche, elle constitue un excellent choix pour de nombreux petits appareils électroniques.

Enfin nous avons testé le un chargeur Qi sans fil de 15 W de l’AC60. Un iPhone 12 s’est chargé dessus sans problème.

Tests de la BLUETTI AC60 + B80

En ajoutant l’extension B80, nous avons constaté que la capacité de la batterie globale était triplée. Cela n’affecte pas la puissance de sortie maximale globale de 600 W, à moins que nous utilisions pleinement l’AC60, auquel cas les ports du B80 peuvent fournir une sortie supplémentaire pouvant atteindre 120 W.

Nous avons ensuite effectué le même test avec le B80. Nous l’avons connecté entièrement chargée à l’AC60 également entièrement chargé, puis nous avons branché la même lampe de 500 W.

L’AC60 a estimé une autonomie de 2 heures, soit 120 minutes. La consommation a légèrement diminué pour se stabiliser à environ 500 watts en continu. Nous avons noté l’absence d’estimation de la durée d’exécution sur l’écran de l’application, ce qui serait utile à avoir. La même remarque s’applique à l’AC60 utilisé seul.

En comparant les deux batteries, nous avons remarqué que les deux se déchargeaient à peu près à la même vitesse, bien que l’AC60 se décharge plus rapidement en raison de sa capacité inférieure.

Après deux heures la lampe s’est éteinte, ce qui correspondait à notre estimation arrondie.

Concernant la recharge, l’AC60 s’est chargé plus rapidement que le B80. L’estimation de l’AC60 indiquait 2,7 heures, soit 162 minutes, pour une charge complète. Le ventilateur de refroidissement a ralenti lorsque l’AC60 approchait des 100 % et s’est arrêté à 2 heures 48 minutes, ce qui était assez proche de l’estimation.

Nous avons procédé à deux mesures sonores de l’AC60 + B80 en cours de recharge à une puissance de 525 watts. À une distance de 50 cm, le duo génère un niveau sonore de 47 dB, tandis qu’à 1 mètre 50, le bruit diminue à 38,8 dB. Ces valeurs se situent dans la moyenne des autres produits similaires. De plus, les ventilateurs émettent un bruit dans le bas spectre médium, qui n’est pas gênant à long terme.

BLUETTI recommande de charger chaque unité à 80 % de sa capacité tous les trois mois lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin de préserver la santé de la batterie.

En termes d’utilisation pratique, le duo AC60/B80 a pu alimenter un projecteur, un ordinateur portable, des haut-parleurs et recharger les batteries de la tondeuse pendant environ 80 minutes en utilisant uniquement l’AC60. En ajoutant le B80, l’autonomie s’est prolongée à environ 5,5 heures.

Côté charge solaire, un panneau solaire de 200 W produira probablement entre 120 et 150 W de puissance réelle chargée dans la batterie, ce qui nécessiterait environ quatre heures pour une charge complète à partir de zéro. Il est important de noter que cela peut varier en fonction de divers facteurs tels que la luminosité solaire, l’orientation et l’angle du panneau solaire, ainsi que les pertes de conversion.

En définitive, les batteries AC60 et B80 de BLUETTI offrent une autonomie suffisante pour alimenter divers appareils et sont rechargeables via le réseau électrique ou des panneaux solaires. Cependant, il est important de prendre en compte les limitations de puissance et les estimations d’autonomie pour planifier leur utilisation de manière optimale.

BLUETTI AC60 + B80: Notre avis

Le duo AC60 et B80 de BLUETTI est un système de batterie portable et extensible qui offre aux utilisateurs une solution d’alimentation polyvalente et fiable pour les besoins énergétiques en extérieur. Grâce à leur design robuste et résistant aux intempéries, ces batteries sont idéales pour le camping et les aventures en plein air. Leur autonomie et les divers ports disponibles permettent une multitude d’utilisations, même si les limites de puissance et d’autonomie doivent être prises en compte.

L’intégration des améliorations en matière de conception, comme l’isolation des circuits, le panneau lumineux à LED à l’arrière, la charge sans fil et la poignée confortable, fait de l’AC60 un investissement judicieux pour ceux qui recherchent une source d’énergie fiable et portable. La B80 se démarque également par sa capacité plus élevée et sa taille réduite. Le fait qu’il soit possible de combiner ces deux unités pour étendre les capacités de stockage d’énergie constitue un véritable atout.

Enfin, la durée de vie des produits est un élément essentiel à prendre en compte lors de l’achat d’une batterie portable, et la BLUETTI AC60 et la B80 se distinguent également à ce niveau là. Grâce à l’utilisation de cellules LFP (Lithium Fer Phosphate), ces batteries offrent une durabilité et une capacité de cycle de charge-décharge élevée. De plus, la marque assure une garantie de 6 ans, ce qui témoigne de sa confiance dans la qualité et la fiabilité de ses produits.

Pour

Polyvalence jusqu’à 2000Wh, ou voyager léger avec 400Wh

Construction solide

Protection IP65

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

1800W de puissance pleinement utilisable

Finition

Charge rapide

Compatible avec les panneaux solaires

Peut faire office d’onduleur

Application mobile ergonomique et utile

