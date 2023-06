Visual Studio Code ajoute le mode lecture seule et d’autres nouvelles fonctionnalités en mai

Visual Studio Code est l’un des éditeurs de code les plus populaires et les plus polyvalents du marché. Chaque mois, Microsoft publie une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui rendent l’expérience de développement plus productive et agréable. La version de mai 2023 (1.79) apporte plusieurs nouveautés intéressantes, parmi lesquelles les suivantes se démarquent.

Quoi de neuf dans Visual Studio Code en mai

Mode lecture seule : cette fonctionnalité vous permet de marquer des fichiers et des dossiers spécifiques dans l’espace de travail en lecture seule. Empêcher de les modifier accidentellement. Pour activer le mode lecture seule, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier. Sélectionnez ensuite l’option Marquer comme lecture seule. Vous pouvez également utiliser la commande Basculer en mode lecture seule.

Coller comme options : Grâce à cette fonction, nous sommes autorisés à choisir comment nous voulons coller un lien vers un élément dans l’éditeur. Par exemple, il peut être collé en tant que chemin relatif, chemin absolu ou chemin Web. Pour accéder à ces options, vous pouvez utiliser la commande Coller comme ou cliquer avec le bouton droit et sélectionner Coller comme.

Copie automatique des fichiers externes : cette fonctionnalité facilite l’insertion de fichiers externes dans les fichiers Markdown. Lorsque vous faites glisser ou collez un fichier externe dans un fichier Markdown, il sera automatiquement copié dans l’espace de travail et inséré en tant que lien relatif. Vous pouvez également choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier copié.

Nom de branche du référentiel Git par défaut : cette fonction vous permet d’utiliser « main » comme nom de branche du référentiel Git par défaut ou de le remplacer via un paramètre utilisateur. Pour changer le nom de la branche par défaut, le paramètre « git.defaultBranchName » peut être utilisé.

Recherche de contenu enrichi dans les blocs-notes : cette fonctionnalité vous permet d’effectuer une recherche en fonction du contenu de sortie ou de filtrer par type de cellule dans les blocs-notes. Pour activer cette fonctionnalité, la commande Toggle Search Notebook Output peut être utilisée.

Édition liée pour les balises JSX : cette fonctionnalité vous permet de modifier simultanément les balises JSX d’ouverture et de fermeture. Pour activer cette fonctionnalité, le paramètre « editor.linkedEditing » peut être utilisé.

Copilot continue de s’améliorer

Aperçu : améliorations de GitHub Copilot Chat : cette fonctionnalité vous permet de gérer facilement l’historique des sessions de chat avec GitHub Copilot, l’assistant de code alimenté par l’IA. Vous pouvez également voir un aperçu en direct du chat en ligne.

Visual Studio Code à Microsoft Build 2023 : cette fonctionnalité vous permet d’afficher les sessions Visual Studio Code qui ont été présentées lors de l’événement Microsoft Build 2023 sur la liste de lecture YouTube.

