Comment obtenir le mode veille d’Apple sur les téléphones Samsung

Apple a récemment dévoilé la très attendue mise à jour iOS 17 lors de l’événement WWDC du 5 juin. Cette dernière version d’iOS propose une pléthore de fonctionnalités remarquables qui ne manqueront pas d’impressionner les utilisateurs. Parmi la multitude d’ajouts, une caractéristique remarquable qui attire l’attention est le mode veille.

La fonction de veille d’iOS 17 génère un buzz important parmi les utilisateurs pour une bonne raison. Il offre une manière innovante d’utiliser l’iPhone même lorsqu’il n’est pas activement utilisé pour d’autres tâches. En transformant l’écran de l’iPhone en une interface informative et visuellement attrayante, les utilisateurs peuvent accéder facilement à un large éventail d’informations utiles.

Mais si vous avez un autre téléphone, ce n’est peut-être pas très excitant. Heureusement pour les utilisateurs de Samsung, il existe un moyen de contourner cette fonction de veille. Si vous avez d’autres téléphones, vous pouvez également jouer avec certains paramètres pour obtenir une vue similaire. Nous parlons d’Android, il pourrait donc y avoir une autre solution en cours de route. Mais pour l’instant, parlons de la solution pour Samsung.

Fonction de veille d’Apple sur les téléphones Samsung

Cette solution est disponible sur les téléphones Samsung depuis un certain temps, bien qu’elle implique de régler les paramètres. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité dédiée sur Samsung, mais plutôt d’une combinaison de paramètres qui peuvent aider à obtenir une apparence similaire à la fonction de veille d’Apple. Bien que le résultat ne soit peut-être pas aussi raffiné que la mise en œuvre d’Apple, il est possible que nous voyions des alternatives encore meilleures à l’avenir grâce à des applications tierces.

Quand Apple sort une fonctionnalité, sa popularité monte en flèche, même si elle était déjà disponible sur Android. De nombreux utilisateurs d’Android ne prennent connaissance de ces fonctionnalités que lorsqu’elles gagnent en popularité. Il pourrait en être de même pour cette fonctionnalité particulière. Faites-nous savoir si vous connaissez des applications tierces qui offrent déjà cette fonctionnalité.

Le mode veille de Samsung n’est pas réellement similaire à la fonction de veille d’Apple. Non, cela ne s’appelle pas « Veille » sur Samsung. Au lieu de cela, nous utiliserons les options Always On Display sur One UI 5 pour obtenir la même fonctionnalité.

Étapes pour activer l’affichage en veille sur un téléphone Samsung

Cette solution fonctionnera pour tous les téléphones prenant en charge Always On Display et exécutant la dernière version qui est One UI 5. Contrairement à la veille d’Apple, les téléphones Samsung n’ont pas nécessairement besoin d’être branchés pour que la veille fonctionne. Passons aux étapes :

Remarque : il se peut qu’elle ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que la fonction de veille d’iOS 17.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Galaxy. Faites défiler vers le bas et ouvrez les paramètres de verrouillage de l’écran.

Ensuite, ouvrez l’option Always On Display.

Faites défiler vers le bas pour rechercher l’orientation de l’écran. Appuyez dessus et sélectionnez Paysage.

Modifiez également certains paramètres AOD, comme toujours afficher AOD, afficher les informations musicales et définir une disposition d’horloge attrayante.

Désormais, lorsque vous éteignez l’écran, l’écran Always On Display (AOD) affiche des informations en mode paysage, vous permettant de garder le téléphone horizontalement pour une meilleure vue. L’écran affichera des informations telles que les icônes de notification, l’horloge, les messages et les détails de la musique. Pour accéder à des informations supplémentaires, vous devrez franchir une étape supplémentaire à chaque fois que vous souhaitez les consulter.

Laissez l’AOD se déclencher et une fois qu’il le fait, appuyez deux fois sur l’horloge. Cette action affichera les widgets sur le côté droit, que vous pouvez faire défiler pour les afficher tous. Si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez une icône Paramètres où vous pouvez choisir les widgets qui apparaissent lorsque vous double-cliquez sur l’horloge.

Vous ne trouverez peut-être pas l’orientation horizontale aussi attrayante, car l’affichage horizontal toujours activé (AOD) s’activera même si vous tenez le téléphone verticalement. Il aurait été préférable d’avoir une fonction d’auto-orientation pour une meilleure expérience utilisateur. Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité n’est pas exactement similaire à la veille d’Apple, mais elle fournit des informations sur l’écran de votre téléphone Samsung.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.